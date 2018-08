Kuh-Experte Johann Gröbmaier klärt auf: So sehr leidet das Vieh unter der Hitze

Alle Menschen spüren den Jahrhundertsommer. Aber wie geht es dem Milchvieh auf der Weide? Nicht viel anders. Fachmann Johann Gröbmaier erklärt, ob Kühe auch schwitzen und wie sie mit der Hitze umgehen.

Landkreis – Die Hitzewelle dauert noch immer an. Mit den Folgen der heißen Temperaturen haben Natur und Menschen – zumal alte oder schwache – seit Wochen zu kämpfen. Und auch den Nutztieren machen Sonne und Trockenheit zu schaffen. Johann Gröbmaier (38), Leiter der Förderabteilung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen, erklärt im Interview, wie Milchkühe mit der Hitze umgehen und welche Folgen die heißen Temperaturen haben können.

-Herr Gröbmaier, haben Kühe mit der Hitze zu kämpfen?

Johann Gröbmaier: Ja, bei den derzeitigen Temperaturen sind sie schon einem Hitzestress ausgesetzt. Milchkühe haben eine hohe Stoffwechselleistung und daher eine hohe körpereigene Wärmeproduktion. Etwa 30 Prozent der Energie, die sie mit dem Futter aufnehmen, wird in Wärme verwandelt.

-Welchen Einfluss haben hohe Außentemperaturen auf diesen Prozess?

Johann Gröbmaier: Die Tiere fressen weniger, um die körpereigene Wärmeproduktion zu verringern. Das hat wiederum zur Folge, dass die Milchleistung sinkt.

-Ist das momentan ein Problem bei uns?

Johann Gröbmaier: Die Milchkuh fühlt sich zwischen vier und 16 Grad Celsius am wohlsten. Ein Hitzestress ist das momentan schon. Insofern freuen sich auch die Kühe, wenn es am Wochenende wieder kühler werden soll.

Lesen Sie auch: Bei über 30 Grad: Hund wird von Familie im Auto vergessen - und stirbt kläglich - Anzeige

-Kommen Kühe bei diesem Wetter auch ins Schwitzen?

Johann Gröbmaier: Ja, das Milchvieh kommt schon ins Schnaufen und schwitzt auch. Wenn die Tiere auf der Weide sind, suchen sie sich bei den hohen Temperaturen, wenn verfügbar, ein schattiges Plätzchen. Gut ist es natürlich, wenn es Bäume, Waldränder oder andere Unterstände auf der Weide gibt.

-Gibt es eine Vorschrift, dass auf einer Weide ein schattiges Plätzchen sein muss?

Johann Gröbmaier: Gesetzlich ist das nicht explizit vorgeschrieben. Aber es ist sicher nicht im Sinne eines Bauern, dass seine Tiere unter der Hitze leiden. Schon allein wegen der reduzierten Milchproduktion. Zu dieser Zeit sind die Kühe auch gerne über Nacht auf der Weide und tagsüber im Stall.

-Kann im Stall der Hitze entgegengewirkt werden?

Johann Gröbmaier: Manche Bauern haben Ventilatoren im Stall installiert. Es gibt auch die Möglichkeit, Wasser für die Abkühlung zu vernebeln. Dachüberstände sollten außerdem so gebaut sein, dass im Sommer die pralle Sonne möglichst wenig direkt auf die Kühe einstrahlen kann.

-Die pralle Sonne scheint auch den ganzen Tag auf die Wasserbanzen in der Sonne. Ist das ein Problem?

Johann Gröbmaier: Das Fass wird oft genug mit kaltem Wasser aufgefüllt, sodass sich das Wasser im Banzen nicht zu stark erhitzen kann. Da eine Kuh an einem heißen Tag bis zu 150 Liter säuft, wird sehr häufig täglich aufgefüllt.