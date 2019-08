Kulinarischer Abend in Miesbach: Altstadt wird wieder zur Flaniermeile

Die Miesbacher Innenstadt verwandelt sich wieder in eine Flaniermeile, durch die musikalische Klänge und kulinarische Düfte wehen: Der Kulinarische Abend lockt zum Shoppen mit Schoppen, Schmankerln und viel Musik.

Miesbach –Die Miesbacher Geschäftswelt präsentiert am Mittwoch, 7. August 2019, beim Kulinarischen Abend Schmankerl und Aktionen, musikalische Darbietungen und ein großes Kinderprogramm samt Hüpfburg, Kinderschminken, Karussells, Bullriding und Ponyreiten im Heimbucherwinkl und am Stadtplatz. Der „Kuli“ startet um 17 Uhr – bei jedem Wetter. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, bis 22.30 Uhr ist rundherum für volles Programm gesorgt.

Kulinarisch tischen die Geschäftsleute und Vereine abwechslungsreich auf: vom Spritz in allen möglichen Sorten, Rosenbowle oder Smoothies über Rahmbrot oder Pizza aus dem Holzofen, Burger in verschiedenen Variationen, Pulled Pork, Knödel, Pasta, Rollbraten, Steckerlfisch oder Paella bis hin zu Baumstriezel und gebrannten Mandeln.

Im Mannhardtwinkl finden Modenschauen statt (18.30 und 20 Uhr). Auf der Bühne am Marktplatz sind die Trachtenkinder, Tanz- und Ballettschüler, Taekwondo-Vorführung, die Teams der Cross Over Dance Company sowie um 22.10 Uhr eine Feuershow zu sehen. Um 18.45 Uhr bei der „Blutsbrüder Aktion“ des TEV Miesbach und um 20.30 Uhr bei der Verlosung des Miesbacher Radhauses und der Radsportabteilung des TV gibt’s was zu gewinnen.

Musikalisch ist für viele Geschmäcker was geboten: Am Stadtplatz spielt die Hausbänd auf, im Heimbucherwinkl gibt es Traditionelles von den Miesbacher Musikanten. Im Marktwinkl heizt die Skillgang mit Rock ein, und am Marktplatz steht die Fenix Band mit einem Mix aus Rock, Pop, Funk und Soul auf der Bühne. Auch Wurliz, der kleine Troll, kommt: Der Haushamer Matthias Brandstäter präsentiert mit Pelz und Gitarre um 17 Uhr am Spielwarenladen Weltentdecker Lieder aus seiner brandneuen CD „Wurliz im Sonnenschein“. Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt illuminiert die Stadtpfarrkirche und steuert einen Flohmarkt zum Programm bei (18 bis 22 Uhr), bei dem es auch Raritäten aus dem Kirchenspeicher zu kaufen gibt.

Ob die Besucher auch die Regenschirme einpacken müssen? Momentan sieht‘s danach aus - aber davon hat sich der Kuli die Stimmung auch voriges Jahr nicht verhageln lassen.

Das komplette Programm samt Übersichtskarte ist auf der Homepage der Gemeinschaftswerbung Miesbach zu finden.

