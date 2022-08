Kulinarischer Abend in Miesbach: Das Programm zur Neuauflage

Von: Sebastian Grauvogl

Vegane Bratwurst: ein Kuli-Schmankerl der vergangenen Jahre. © tp

Der Kuli kehrt zurück – und wie. Gleich mehrere Premieren erlebt der Kulinarische Abend in Miesbach bei seiner Rückkehr aus der zweijährigen Corona-Pause. Ein Blick ins Programm.

Miesbach – Der Kuli kehrt zurück – und wie. Gleich mehrere Premieren erlebt der Kulinarische Abend in Miesbach bei seiner Rückkehr aus der zweijährigen Corona-Pause. Nicht nur die Rolle des Veranstalters hat gewechselt (statt der Gemeinschaftswerbung Miesbach richtet nun die Stadt selbst den Kuli aus), sondern auch etliche andere Neuerungen sollen den Miesbachern und ihren vielen Gästen am Mittwoch, 10. August, ab 17 Uhr einen unvergesslichen Abend voller Schmankerl und Einkaufsangebote beschweren.

Bewegte Modenshow und Bühnenprogramm

Gewissermaßen ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit ist die „bewegte Modenschau“: „Unsere Models kommen zu euch“, lautet das Motto der teilnehmenden Mode- und Trachtenläden, die die Aushängeschilder ihrer Kollektionen so in der gesamten Innenstadt präsentieren. Die große Showbühne auf dem Marktplatz steht somit komplett für ein Programm mit Sport, Tanz, Zauberei und Musik (Erich Kogler und Band sowie DJ Ciprian Bud) offen, das nicht zuletzt die Vereine auf die Beine stellen.

Um den Hotspot der vergangenen Jahre etwas zu entzerren, gibt’s auch im Manhardtwinkl mit einer Modenschau von Peco Mode um 19 Uhr sowie einer Autovorstellung viel zu sehen, zu hören (Clara und Felicia Seeger) und zu tun (Karussell und Torwand). Gemütlicher geht’s im Heimbucherwinkl zu, wo die Miesbacher Musikanten bei Wein und Schmankerl aufspielen.

Kinderprogramm und Feuershow am Stadtplatz

Bunt und wuselig lautet das Motto am Stadtplatz, wo mit Kinderspielen, Stelzengehern, Clowns sowie Bastelangeboten und Hüpfburg ein Hauch von Jahrmarktstimmung aufkommen dürfte. Dass es auch hier was auf die Ohren gibt, dafür sorgt die Band Skillgang. Zum Ausklang des offiziellen Teil des Kuli dürfte sich der Schwerpunkt der Besucher dann ohnehin zum oberen Markt verlagern: Für 22.15 Uhr ist hier eine „spektakuläre Feuershow“ von Fabula Ignis angekündigt.

Wer sich in all dem Trubel doch mal nach ein bisschen Ruhe sehnt, der kann die von Kerzenlicht beleuchtete Stadtpfarr- und Apostelkirche aufsuchen, um Kraft zu tanken für die nächste Etappe auf dem Kuli. Bleibt nur zu hoffen, dass Petrus der Großveranstaltung so wohl gesonnen bleibt wie in den meisten Jahren zuvor. Und, dass Corona nur noch in einer Form auftaucht: als kühles Bier, das beispielsweise der TV Miesbach Radsport Oberland ausschenken wird.

