Bio-Landwirt entsetzt über gefährlichen Trend: „Die Kulikitaka-Challenge ist dummer Unfug“

Dass der Mensch keine Verbindung mehr hat zur Natur und zu den Tieren hat, sieht man ja an den überlaufenen Naturgebiete. Egal ob da was wächst oder Tiere sind es wird einfach darauf losgegangen. Dann die Mountainbiker, die einfach drauf los fahren als wenn alles nur ihres wäre. Jeder wünscht sich eine schöne Natur nur macht der Mensch mit seinem Getrampel alles kaputt und wundert sich dann eines Tages warum die Natur nicht mehr so ist wie sie mal war. Jetzt noch Kulikitaka ist dann das Letzte das man den Tieren zufügen kann und man lacht dann noch darüber. Sorry, aber für solche Menschen mit ihrem Wahn habe ich kein Verständnis.