Kultur-Schock wegen Lockdown light: „Der Frust ist jetzt noch größer“

Der Lockdown light trifft die Kultur mit voller Wucht. Das gilt auch für das Freie Landestheater Bayern aus Miesbach.

Miesbach – „Wir sind eingefroren und warten, ob wir wieder aufgetaut werden“ – das waren die ersten Gedanken von Rudolf Maier-Kleeblatt zum neuen Lockdown. Zusammen mit Intendant Andreas Haas spricht der Gründer und Musikalische Leiter des Freien Landestheater Bayern (FLTB) über Kultur unter verschärften Bedingungen.

Herr Maier-Kleeblatt, Herr Haas, nachdem der Kulturbetrieb langsam wieder anlaufen konnte, wurde er durch den Lockdown light erneut eingebremst. Wie geht es Ihnen? Wie ist die Stimmung im Ensemble?

Maier-Kleeblatt: Die Stimmung ist denkbar schlecht, da die Perspektivlosigkeit für den Kulturbetrieb nicht endet. Da muss sich bald etwas tun, sonst wird es zu nachhaltigen strukturellen Problemen führen: Die Kulturschaffenden werden arbeitslos, und die Menschen verlernen, ins Theater oder Konzert zu gehen.

Haas: Der Frust ist noch größer als im Frühjahr/Sommer. Denn nach dem ersten Schock hatten wir uns damals bemüht, mit Hygienekonzepten und Corona-Formaten etwas anzubieten. Nun wird das alles wieder zunichtegemacht. Und das, obwohl inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist, dass Theater und Konzertsäle nicht der Ort sind, an dem man sich mit Corona infiziert. Das verstehe, wer will.

Mit neuen Formaten auf Corona reagiert

In der kurzen Zeit der Öffnung stand das FLTB in Miesbach mit „Liebe 3x anders“ auf der Bühne. Es war ein etwas anderes Format. Worin unterscheidet es sich von Üblichen? Wie kam die Idee dazu?

Haas: Schon im Frühsommer haben wir gesagt, dass wir coronataugliche Kleinformate auflegen müssen.

+ Rudolf Maier-Kleeblatt © tp

Maier-Kleeblatt: Unser Kreativteam um Julia Dippel, Isabel Blechschmidt und Philipp Gaiser überlegte sich mit „Liebe 3x anders“, wie man in Zeiten von Social Distancing dem Publikum nah sein kann. So entstand die Idee, die Zuschauer durch Applausabstimmung mitentscheiden zu lassen, wie das Bühnengeschehen weitergehen soll und so interaktiv das eigene Erlebnis zu steuern.

Auch das Operettenstück „Die ganze Welt ist himmelblau“ am 21. November wäre in einer 80-minütigen Corona-Edition um mehr als die Hälfte gekürzt und in schmaler Besetzung gezeigt worden. Wie strafft man ein Stück, ohne ihm den Charakter zu nehmen?

Haas: Das Stück „Himmelblau“ hatten wir als klein besetzte Produktion schon in petto – es wurde von Philipp Gaiser nun entsprechend gekürzt. Ein weiteres Corona-Format sind die „Musikalischen Pralinés“ mit Highlights aus Oper und Konzert mit acht Musikern und Sängerin. Dieses Programm habe ich konzipiert, und es durfte immerhin am 23. Oktober noch seine Premiere in Wolfratshausen erleben. Im Waitzinger Keller sollte es am 30. Dezember gespielt werden und wird nun leider auf 2021 verschoben.

Maier-Kleeblatt: Besonders schade ist es – künstlerisch wie wirtschaftlich – um unsere gekürzte und besetzungsreduzierte Fassung von „Hänsel und Gretel“. Mit großem Aufwand haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um wenigstens eine aufwendig inszenierte Oper zeigen zu können. Leider wird auch daraus nichts.

„Wir kommen schnell in einen Bereich, wo es lächerlich wird“

Wie groß ist der Aufwand, eine bestehende Inszenierung so umzuarbeiten, dass sie sitzt? Ist Musiktheater unter Corona-Hygienebedingungen noch schwieriger als Sprechtheater?

Maier-Kleeblatt: Egal ob Musiktheater oder Sprechtheater: Inszenierungen mit Mindestabständen funktionieren nur sehr bedingt bis gar nicht. Wenn sich die Hexe in „Hänsel und Gretel“ den Hänsel greifen und ihm ins Ohr flüstern soll, ist das mit zwei Metern Abstand doch grotesk.

Haas: Oder im Sprechtheater: Sollte man in Shakespeares „Macbeth“ den Dolchmord mit Abstandsregelung inszenieren, müsste man statt eines Schauspielers einen Messerwerfer engagieren. Wir kommen dann schnell in einen Bereich, wo es lächerlich wird.

Lieber neue Formate entwickeln statt ohne Ziel proben

Zwar sind zunächst bis Ende November alle Aufführungen unmöglich. Probenarbeiten wären erlaubt.

Haas: Nur wenn sich abzeichnet, dass die für Dezember geplanten Vorstellungen stattfinden können, macht der Probenbetrieb Sinn. Sonst werden wir die Zeit sinnvoller nutzen, um über weitere besetzungsreduzierte Fassungen und neue Formate nachzudenken.

Bei Verschiebungen ist es ja nicht damit getan, dass man neue Aufführungstermine findet. Unter Umständen haben Ensemblemitglieder schon neue Engagements an anderen Häusern. Wie viel muss man verwerfen oder komplett neu gestalten?

Maier-Kleeblatt: Die diversen Verschiebewellen bringen immer wieder terminliche Kollateralschäden mit sich. Insgesamt haben wir das bislang aber gut hinbekommen. Unser Orga-Team aus Gastspielakquise, künstlerischem Betriebsbüro und Geschäftsführung leistet unermüdlich sehr gute Arbeit. Vor allem zeichnen sich unsere Mitwirkenden durch ein hohes Maß an Flexibilität und guten Willen aus.

Der Waitzinger Keller wird frühestens im Januar wieder öffnen. Das FLTB gastiert aber weit über den Landkreis hinaus. Haben Sie an anderen Häusern eine Perspektive, früher zu spielen – falls erlaubt?

Haas: Wir stehen in den Startlöchern. Mit Vorstellungen unseres Sprechtheaters im Holzkirchner Oberbräu, mit „Klassik für Kinder“ am Münchner Gasteig und mit einer Silvestervorstellung von „Himmelblau“ in Germering.

Wie wirtschaftlich können Sie unter den aktuellen Bedingungen arbeiten?

Haas: Wir müssen unseren Betrieb – erneut – auf das absolute Minimum an Betriebskosten runterfahren. Anstehende Investitionen in Bühnenbildrenovierungen, Technik oder unseren Fuhrpark müssen geschoben werden.

Können Sie mit finanziellen Hilfen rechnen? Und wenn ja: Ist Ihnen damit wirklich geholfen?

+ Andreas Haas © Max Kalup

Haas: Das Freie Landestheater hat sich über die fast vier Jahrzehnte seines Bestehens einen stabilen und verlässlichen Kreis von öffentlichen Förderern und Zuschussgebern aufgebaut, bestehend aus der Stadt Miesbach, der Gemeinde Holzkirchen, dem Landkreis Miesbach, dem Bezirk Oberbayern und dem Freistaat Bayern. Alle haben unsere Zuschüsse für 2020 so gewährt, als wäre es ein normales Theaterjahr gewesen. Das ist ein positives Signal, für das wir dankbar sind. Damit ist uns in der Tat geholfen, denn wir hatten enorme Produktionskosten und fast keine Einnahmen aus Vorstellungen.

Weiter Hoffen auf „Anatevka“

Im März haben Sie lange an der Premiere von „Anatevka“ festgehalten und dafür auch Kritik einstecken müssen. Zur Aufführung kam es nicht mehr. Halten Sie die Geschichte über Tewje, den Milchmann, noch am Köcheln?

Maier-Kleeblatt: Aber natürlich. Oft werde ich von Kartenbesitzern darauf angesprochen, ob sie noch auf die Produktion hoffen dürfen. Wir sehen uns nach wie vor in der Pflicht, den Miesbachern „Anatevka“ zu zeigen. An die tausend Zuschauer besitzen Karten, die ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Und zu der Kritik: Wir haben lediglich versucht, unseren Kulturauftrag zu erfüllen, so lange dies möglich war. Als der Waitzinger Keller auf behördliche Anordnung hin geschlossen wurde, haben wir uns gefügt.

Wie steht es mit dem für März geplanten „Land des Lächelns“?

Maier-Kleeblatt: Das soll nun die Premiere des Jahres 2022 werden – unser Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Bestehen des FLTB.

Wie gelingt es, sich trotz aller Schwierigkeiten zu motivieren? Gibt es einen Austausch der Kulturschaffenden?

Maier-Kleeblatt: Ja, den gibt es. Vor zwei Wochen standen wir mit einer großen FLTB-Delegation bei „Aufstehen für Kultur“ auf dem Münchner Königsplatz, um auf die bedrohliche Lage der Kultur aufmerksam zu machen und um für die Kultur zu kämpfen.