Kulturabend und Symposium in Miesbach: „Heimat ist permanent im Wandel“

Von: Jonas Napiletzki

Bereit für „Heimat“: Franz-Josef Rigo, Initiator der Veranstaltung im Waitzinger Keller. © Christian Scholle

Seit mehr als einem Jahr plant Franz-Josef Rigo, Journalist und Historiker, die Veranstaltung „Heimat – Begrenzt unbegrenzt“. Im Interview spricht er über die Inhalte.

Miesbach – Zur Teilnahme an Kulturabend und Symposium lädt das Miesbacher Kulturamt für Freitag und Samstag, 23. und 24. September, in den Waitzinger Keller. Dort wollen Wissenschaftler gemeinsam mit dem Publikum in einem Kulturabend mit Musik und Kabarett und einem ganztägigen Symposium den Begriff Heimat vertiefen. Entstandene Impulse sollen in die Zukunft reichen und aus dem Austausch soll mehr als „nur“ ein Begleitband entstehen. Wie Rigo die Gäste dafür begeistern will, was er hinter dem Begriff Heimat sieht und wo die Schwerpunkte der Veranstaltung liegen, darüber haben wir mit dem Publizisten (70) gesprochen.

Herr Rigo, Sie haben ein Symposium mit Wissenschaftlern initiiert, wollen aber auch Jugendliche dafür gewinnen. Wie schaffen Sie das?

Franz-Josef Rigo: Heimat ist in vielerlei Hinsicht bedroht – und nicht zuletzt deshalb für die Jugend ein extrem wichtiges Thema. Wenn wir die letzte Generation sind, die sich damit beschäftigt, wäre dies ein Trauerspiel. Deshalb habe ich das Thema bewusst in die Schulen getragen. Beispielsweise das Referat „Zur Vereinnahmung der Heimat(pflege) von rechts“ von Daniela Sandner könnte für viele wegen seiner Brisanz und Aktualität sehr spannend sein.

Was verstehen Sie unter dem Begriff Heimat?

Franz-Josef Rigo: Heimat ist omnipräsent. In der U-Bahn habe ich kürzlich die Werbeanzeige einer Firma gesehen, die mit dem flotten Spruch „Heimatpfleger*in gesucht“ neues Personal anwerben möchte. Aber nicht nur die Wirtschaft hat das Wort für sich entdeckt. Brauchtum, Trachten, Kultur, Kunst und Traditionen mitsamt einer Vielzahl von Vereinen gehören dazu. Denkmalschutz natürlich auch – obwohl man Heimat keinesfalls darauf reduzieren darf. Der Titel „Begrenzt unbegrenzt“ soll zeigen, dass Heimat in Zeiten von Globalisierung und Migration nicht mehr bloß lokal oder regional gedacht werden kann – sie ist und bleibt permanent im Wandel.

Heimat wird in Miesbach regelmäßig gepflegt. Warum ist sie gefährdet?

Franz-Josef Rigo: Heimat wird primär konsumiert. Vereine sind für die gelebte Heimat wichtig, quasi als Kitt der Gesellschaft. Oft bleiben sie aber unter sich und wagen zu selten einen Blick über den Tellerrand. Im Symposium werden verschiedene Aspekte beleuchtet. Alle sind leider nicht abgedeckt, beispielsweise die Frage, was bedeutet Heimat für Juden nach der Shoah, die Problematik von Flucht und Vertreibung oder die Sicht der Kirchen fallen aus zeitlichen Gründen raus, obwohl sie beim Kolloquium thematisiert werden sollten.

Welche Erwartung haben Sie an die Veranstaltung?

Franz-Josef Rigo: Der Kulturabend ist als „Infotainment“ gedacht und verknüpft Fakten mit Fiktionen. So kann er in einem unterhaltsam und informativ sein. Das Symposium soll wissenschaftlich fundiert und kompetent unterfüttert sein – ohne Fachjargon. Am Ende steht die Talk-Runde, bei der ich auf eine vertiefte Debatte hoffe. Die Ergebnisse sollen nicht einfach wieder in Vergessenheit geraten, sondern beim Publikum hängen bleiben.

Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?

Franz-Josef Rigo: Durch Daniela Sandner, die einen Aufsatz zur zweifellos existierenden Bedrohung von rechts veröffentlicht hat. Seit mehr als vier Jahrzehnten spricht man beim Begriff der Heimat von einer sogenannten Renaissance. Ich registriere den Umbruch schon in der Romantik, also vor rund 200 Jahren. Wenn jetzt über den Begriff wieder intensiver nachgedacht und Heimat mit mehr Leben erfüllt wird, ist unser Ziel erreicht.

Sie selbst halten auch einen Vortrag zum Thema Heimatpfleger. Was steckt dahinter?

Franz-Josef Rigo: Ich werde bewusst ein Plädoyer für die Kreisheimatpflege halten, die weit über die Denkmalpflege hinausgehen sollte – auch im Landkreis Miesbach. Der Selbstmarginalisierung der Kreisheimatpflege muss strikt entgegengewirkt werden. Mehr verrate ich noch nicht, die Spannung soll ja erhalten bleiben.

Das Symposium wird also auch politisch.

Franz-Josef Rigo: In Sachen Heimat ist alles Politik; es geht unter anderem um Gelder, sprich: um unverzichtbare Finanzspritzen. Wie politisch die Debatte wird, hängt letztlich auch vom Publikum ab. Aus dessen Reihen erwarte ich beispielsweise Gegenwind bei einem Vortrag, auf den wir alle sehr gespannt sind. Dirk Walter, promovierter Historiker und Journalist, wird ein Referat über den früheren Kreisheimatpfleger Karl Braßler aus Bad Aibling halten. Dessen NS-Vergangenheit wird exemplarisch in den Fokus gerückt.

Was passiert nach der Veranstaltung?

Franz-Josef Rigo: Ohne Nachwirkungen wäre sie ins Leere gegangen und fehlgeschlagen. Die Referate werden zwar im Nachgang publiziert, aus der Auseinandersetzung soll aber weitaus mehr entstehen. Die Denkanstöße, gerade für die jüngere Generation, sollen wichtige Impulse geben. Was genau sich am Ende entwickelt, hat niemand in der Hand.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

Das Programm: Kulturabend und Symposium Die Veranstaltung „Heimat – Begrenzt unbegrenzt“ startet am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr mit einem Kulturabend im Waitzinger Keller. Musik, Fakten und Fiktionen beleuchten das Thema Heimat auf kurzweilige Art und Weise. Monika Drasch, unter anderem bekannt vom Baierisch Diatonischen Jodelwahnsinn, kommt mit ihrem Quartett und Auszügen aus dem Programm „Nix is gwiss“, um nicht nur musikalische Grenzen auszuloten. „Fakten und Fiktionen“ präsentieren Wilhelm Liebhart mit Heimat-Lyrik und -Panegyrik sowie Steffi Baier; sie rezitiert Anekdoten zur Gebietsreform mit Aphorismen und Denkanstößen, zusammengetragen von Christoph Lang und Franz-Josef Rigo, mit Texten etwa von Gerhard Polt und Marcus H. Rosenmüller. Am Samstag, 24. September, beginnt um 10 Uhr das Symposium. Nach der Begrüßung starten die Vorträge: Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler („Facetten des Heimatbegriffs“, 10.15 Uhr), Wilhelm Liebhart („Das Heimatbuch – Selbstvergewisserung oder Autosuggestion?“, 10.45 Uhr), Rigo („Ein heikles Thema: Heimatbücher und NS-Zeit“, 11.15 Uhr). An eine Diskussion und eine Pause schließt Rigo mit „Was pflegen Heimatpfleger?“ an (12.20 Uhr). Im Wechsel mit Diskussionsrunden folgen Vorträge von Dirk Walter („Ein früher Nationalsozialist und Antisemit als Kreisheimatpfleger: der Fall Karl Braßler“, 12.30 Uhr), Klaus Wolf („Heimatkunst – zwischen politischer Problematik und unsicherer Literaturgeschichtsschreibung“, 15 Uhr), Simone Egger („Alles Heimat?! Ein Sehnsuchtsort im Spannungsfeld von Pop und Politik“, 15.30 Uhr), Julia Mattern („Heimat = Partizipation“ – Dörfer nach der Gebietsreform, 16 Uhr) und Daniela Sandner („Bedrohte Heimat? Zur Vereinnahmung der Heimat(pflege) von rechts“). Ab 18 Uhr schließt eine Talk-Runde mit Experten das Programm ab. Das volle Programm gibt’s unter www.waitzinger-keller.de. Dort und an der Tageskasse gibt es Tickets: Zwölf Euro kostet der Eintritt am Kulturabend, 18 Euro beim Symposium. Ermäßigungen für Schüler und Studenten sind laut Rigo vorgesehen. nap

