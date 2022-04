Kunst im Krippenkasten: Ungewöhnliche Premiere in der Stadtpfarrkirche Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Begeistert von der „Inszenierung“: Mesnerin Brigitte Denz (l.) und Künstlerin Maria Schmalhofer-Jacobi mit dem „Baum des Lebens“. © Thomas Plettenberg

Keine Figuren, sondern ein einzelnes Kunstwerk ist in der Osterzeit im neuen Krippenkasten in der Miesbacher Stadtpfarrkirche zu sehen. Doch das hat viel mehr Bibelbezug als gedacht.

Miesbach – Ein kreisrunder Lichtkegel erhellt in der Karwoche den Krippenkasten in der Miesbacher Stadtpfarrkirche. Wie ein Scheinwerfer auf einer Bühne setzt er etwas in Szene, was auf den ersten Blick nicht wirklich in die sonst mit biblischen Darstellungen bestückte Vitrine passt: ein Kunstwerk. „Baum des Lebens“ heißt das Wandobjekt, das die Rinde einer Strandkiefer täuschend echt nachbildet, obwohl es ausschließlich aus bemaltem, grobkörnigem Ton besteht. Geschaffen hat es die Miesbacher Künstlerin Maria Schmalhofer-Jacobi.

Sie selbst sei skeptisch gewesen, als Pastoralreferentin Kathrin Baumann bei ihr mit dieser ungewöhnlichen Ausstellungsanfrage anklopfte, berichtet die Künstlerin. Denn dass ihr Baumrindenzyklus auch einen biblischen Bezug haben könnte, daran hatte sie bislang nicht gedacht. Doch Schmalhofer-Jacobi sah die Herausforderung als Inspiration. Und ihre Recherchen zeigten ihr schnell, dass Bäume an zahlreichen Stellen eine Rolle spielen – von der Schöpfungsgeschichte bis hin zur Passion mit dem hölzernen Kreuz.

Mesnerin sieht keinen Stilbruch

Mesnerin Brigitte Denz war von Anfang an überzeugt, dass die „Kunst im Krippenkasten“ keinen Stilbruch in der Stadtpfarrkirche verursacht. „Unser Ziel war von Anfang an, auch andere Themen auf dieser Bühne zu inszenieren“, erklärt Denz. Wie berichtet, hat die Pfarrei die Vitrine unter der Treppe zur Empore im vergangenen Herbst komplett neu anfertigen lassen. 10 000 Euro hat die Konstruktion aus hellem Eichenholz gekostet. Sie sollte Raum schaffen für die vielen kostbaren Figuren im Fundus der Pfarrei, die in der Kerkerkapelle nicht so richtig zur Geltung kamen.

Dass sie nun ausgerechnet in der Karwoche ihren neuen Platz räumen mussten, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, so Denz. Bei der Darstellung der Passion müsse man sehr zurückhaltend vorgehen. Anders als zu Weihnachten gelte es, auf eine kindlich-heimelige Atmosphäre zu verzichten. „Es darf auf keinen Fall kitschig wirken.“ Weil die Pfarrei dafür noch nicht über die passende Ausstattung verfüge, habe man die Chance zur Kunstpremiere genutzt.

Kunstwerk passt gut in Passionszeit

Die strenge Reduziertheit – bis auf den „Baum des Lebens“ ist die Vitrine komplett leer und nur mit weißem Papier ausgekleidet – harmoniere gut mit den bis zur Auferstehungsfeier verhüllten sakralen Kunstwerken in der Kirche, findet Denz. Pfarrgemeinderat Ferdinand Huber sei es gelungen, die LED-Beleuchtung perfekt darauf abzustimmen. Die wird auch nach Ostern noch gebraucht, denn in den beiden Wochen nach dem Fest darf ein zweites Werk aus Schmalhofer-Jacobis Baumrindenzyklus die Bühne betreten. Wenn es denn rechtzeitig fertig wird, fügt die Künstlerin schmunzelnd hinzu. „Es backt aktuell noch im Ofen.“

Danach kehren dann wieder die biblischen Szenen in den Krippenkasten zurück. Wie Denz verrät, ist im Mai die Hochzeit zu Kana als Motiv geplant. Der Überraschungseffekt soll der Vitrine aber dauerhaft erhalten bleiben. Nicht nur mit weiteren Kunstwerken, sondern auch mit einem weiteren neuen Projekt: Miesbachs Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch und Historiker Alexander Langheiter würden gerade an einer Nachstellung der katholischen Stadtgeschichte Miesbachs arbeiten, berichtet Denz. Eine weitere Premiere auf der neuen Bühne in der Stadtpfarrkirche.

sg