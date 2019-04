Wort über Bild und Klang

Geschriebene Kunst über bildende Kunst und Musik: Dieses ungewöhnliche Projekt hat die Schreibwerkstatt des Vereins Kulturvision im Landkreis Miesbach umgesetzt. Mit erstaunlichen Ergebnissen.

Warngau – Hat die Kunst der Literatur, des feinen, wohl gesetzten Wortes, sowieso schon einen schweren Stand in unserer verwöhnten und teilweise auch übersättigten Kulturlandschaft, dann gilt das umso mehr, wenn draußen die Frühlingssonne lacht und die Herzen derer wärmt, die sich Licht und Wärme herbeisehnen. So fand nur ein handverlesenes Publikum den Weg in den Saal des Warngauer Altwirtanwesens, um in den Genuss einer erlesenen Matinée zu kommen, die ein spannendes und vollauf gelungenes Projekt vorstellte. Das Konzept in Kurzfassung: geschriebene Kunst über bildende Kunst und Musik. Jedem einzelnen der Besucher war anzumerken, dass die Entscheidung für „drinnen“ goldrichtig war.

Unter dem Dach des Vereins Kulturvision entwickelte sich in den vergangenen Jahren die Schreibwerkstatt, in der Schreiblustige und Freunde des gepflegten Worts ihre Heimat finden. In Warngau stellten vier von ihnen ausgewählte Texte vor: Monika Ziegler (Leiterin der Kulturvision), Karin Sommer (Leiterin Schreibwerkstatt), Stefanie Wochinger und Claudia Kreutzer. Sie schrieben über ausgewählte Musik der Weyarner Musikerin und Komponistin Anschi Hacklinger (Fei scho und Hacklinger), über ein Gemälde des Gmunder Malers Peter Keck, über Fotos der Valleyer Drehbuchautorin und Fotografin Nani Mahlo sowie über Keramiken der Rottacher Bildhauerin Waltraud Milazzo.

„Luca“ heißt eine Komposition Hacklingers, in der sie den Tod ihrer geliebten Katze verarbeitet, dabei „Rotz und Wasser geheult“ und die heilende Kraft der Musik genutzt hat. Das Stück inspirierte Sommer zu ihrer anrührenden Geschichte „Was man nicht hat, braucht man nicht“, in der es ebenfalls um Tierliebe geht. Sensibel und überraschend – ohne einen Hauch von Kitsch und Gefühlsduselei.

Ziegler, die auch Kulturpreisträgerin ist, stellte beim Bild „Der Ausweg“ von Keck mit ihrem sehr persönlichen und offenen Text eine geistige Verbindung zum Tod ihres Onkels her, und bekannte, aufgrund der besonderen Umstände „nicht traurig, nur froh“ gewesen zu sein. „Die Trauer kam später.“ „Am Ende winkte das Licht“, heißt es, und in Kecks ansonsten dunklem Bild zeigt sich tatsächlich eine helle Stelle – der Ausweg eben.

„Tatorte“ nennt Mahlo eine Fotoserie in düsterem Schwarz-Weiß, in der sie Orte verewigte, an denen Gewaltverbrechen geschahen. Zu einem tristen Backsteingebäude in Mecklenburg-Vorpommern steuerte Wochinger mit „Das Rätsel des Bösen“ eine eindringliche Geschichte bei. „Die Tat hat sich in den Ort eingebrannt“, schreibt sie und spekuliert eindrucksvoll und bedrohlich, was hinter diesen Mauern wohl Schreckliches passiert sein könnte.

Kreutzer schließlich nahm sich Milazzos Keramik „Touristinnen“ literarisch vor. „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ thematisiert sie ironisch und witzig den Tourismus-Wahn, von dem zwei Insassen eines Low-Budget-Altenheims profitieren: Sie haben sich eine Schattenexistenz als Taschendieb-Pärchen aufgebaut. Alle der insgesamt elf kleinen literarischen Perlen regten an zum Nachdenken, Schmunzeln und Staunen. Und alle der sechs musikalischen Perlen, die die Weyarner Musikerin am Piano vortrug, fügten sich geschmeidig in diesen Vormittag ein.

