Geldscheine flattern der Polizei vors Auto

Das Geld liegt auf der Straße - heißt es so schön. In Miesbach hat eine Polizeistreife genau das erlebt.

Die Beamten waren am heutigen Freitag um 9 Uhr in Miesbach auf der Ledererstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Stadtplatz unterwegs. Plötzlich flatterten den Polizisten auf Höhe der Hausnummer 6 Geldscheine vor das Dienstfahrzeug.

Sie stoppen den Verkehr und sammelten vier 50-Euro-Scheine ein. Es war niemand festzustellen, wem das Geld abhanden gekommen sein könnte.

Die Banknoten wurden mit den dazugehörigen Seriennummern erfasst und werden beim Fundamt in Miesbach abgegeben.

ddy