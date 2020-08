Kurzbesuch aus Tewkesbury: Kreisrat des Partner-Landkreises in Miesbach und Holzkirchen zu Gast

Kevin Cromwell, Kreisrat des Miesbacher Partnerlandkreises Tewkesbury (England), hat den Landkreis besucht. Mit Aktiven in Miesbach und Holzkirchen hat er künftige Projekte besprochen.

Miesbach – Die Kontakte des Landkreises Miesbach zu seinem Partnerlandkreis Tewkesbury in der englischen Grafschaft Gloucestershire liegen wegen Corona etwas auf Eis. „Aber sie sind nicht eingeschlafen“, betont Judith Claremont-Fertl, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Partnerschaft der Landkreise Tewkesbury und Miesbach. Das belegt der Kurzbesuch von Kevin Cromwell.

Der Borough Councillor – was einem bayerischen Kreisrat entspricht – kam vergangene Woche zum Kurzbesuch in die Kreisstadt. „Das Tewkesbury Borough Council, also der Kreistag, hat ihn zur Verbindungsperson für beide Partnerschaftsvereine ernannt“, erklärt Claremont-Fertl. Beim Treffen im Biergarten des Culinaria empfing ihn der Vorstand des Vereins, zu dem auch die Stellvertreter Paul Martin und Elisabeth Schick-Billy sowie Schriftführerin Almut von Grabe gehören.

Thematisch kam keine Langeweile auf, denn es gab einiges zu besprechen – allein schon die künftigen Projekte der Partnerschaft. So ist die Teilhabe der Waldecker Gruppe am historischen Reenactment der Tewkesbury Battle im Jahr 2021 ein großes Event, denn der Jahrestag feiert im kommenden Jahr sein 450. Jubiläum. Auch der Brexit, seine Folgen und das von Corona geplagte Gesundheitssystem des Vereinigten Königreichs wurden besprochen. „Natürlich ist auch in Großbritannien so gut wie alles heuer abgesagt“, berichtet Claremont-Fertl, „aber die Kontakte werde auf beiden Seiten per Telefon und digital aufrecht erhalten. Alle freuen sich schon sehr auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.“

Cromwell nutzte die Gelegenheit, um auch Holzkirchens neuen Bürgermeister Christoph Schmid und Landrat Olaf von Löwis zu besuchen. Auch sie führten sehr konstruktive Gespräche, wie Schick-Billy berichtet. Dabei wurden viele Gemeinsamkeiten und Interessen festgestellt, auf deren Basis man intensiv zusammenarbeiten will. Der Schwerpunkt der Freundschaft liege in der Förderung der Jugend, zum Beispiel bei der Feuerwehr, und dem Schüleraustausch. So soll es weitere Angebote im kulturellen und sportlichen Bereich geben. Auch ein Austausch der Pfadfindergruppen Holzkirchen und Schliersee mit den englischen Scouts wurde in Angriff genommen. Zudem wurden gegenseitige Einladungen zur 900-Jahr-Feier der weltberühmten Tewkesbury Abbey und zur 150-Jahr-Feier der Holzkirchner Feuerwehr 2021 ausgesprochen.

Cromwell ermutigte vor allem die Jugend, den Kontakt zu ihren Freunden in England nicht abreißen zu lassen. In Zeiten von Corona böten sich Videokonferenzen sowie der Austausch von Bildern und kurzen Filmen über das Internet an. Eine Anregung, die die jungen Leute sofort umsetzten und ihren englischen Freunden ein 15-minütiges Video über Holzkirchen und Umgebung schickten.