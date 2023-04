Laden für regionale Lebensmittel in Miesbach: Lavli-Genossenschaft vor Gründung

Von: Sebastian Grauvogl

Bereit für die Gründung: die Lavli-Mitinitiatoren (v.l.) Stefan Welles, Martin Holzwarth und Katrin Baur mit Bahar Ucar (Gründungsberaterin vom GVB). © PRIVAT

Der in der Moserpassage in Miesbach geplante Laden für regional erzeugte Lebensmittel wird konkret. Anfang Mai wollen die Initiatoren von Lavli eine Genossenschaft gründen.

Miesbach – Noch sind die Räume des Lavli-Ladens in der Moserpassage in Miesbach weitgehend leer. Die Köpfe des Gründungsteams hingegen sind voll: mit guten Ideen, wie sich das Konzept eines gemeinschaftsgetragenen Selbstbedienungsmarkts für regionale Lebensmittel mitten in Miesbach in die Praxis umsetzen lässt. Der nächste Meilenstein auf diesem Weg steht am Dienstag, 2. Mai, an: die Gründung der Genossenschaft, die Lavli tragen soll.

Wie berichtet, haben sich nach einer öffentlichen Infoveranstaltung Ende Januar sechs Mitstreiter zusammengetan, um die weiteren Schritte vorzubereiten. Mit Unterstützung von Bahar Ucar, Gründungsberaterin beim Genossenschaftsverband Bayern (GVB) erarbeiteten sie in einem Workshop eine Satzung. Diese soll bei der Versammlung am 2. Mai diskutiert, beschlossen und unterzeichnet werden, teilen die Lavli-Gründer Diana und Renaldo Scola mit.

Generalversammlung der neuen Genossenschaft noch am selben Abend

Direkt danach folgt die erste Generalversammlung der neuen Genossenschaft, die den Namen Lavli Coop Miesbach eG tragen wird. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Wahl des Aufsichtsrats. Für ein Mandat kandidieren sechs Personen: Alexandra Kotlebova (Kommunikationswissenschaftlerin, selbstständige Beraterin und Coach), Jana Heenen (Betriebswirtin, selbstständige Gemüsegärtnerin), Martin Holzwarth (Wirtschaftsgeograf, freiberuflicher Berater und Gutachter) und Stefan Welles (Bankkaufmann, Sparkassenfachwirt und -betriebswirt, freiberuflicher Handelsvertreter, Bio-Landwirt im Nebenberuf).

Der frisch gewählte Aufsichtsrat zieht sich dann zu einer konstituierenden Sitzung zurück, um den Vorstand der Genossenschaft zu bestellen. Für dieses Amt stehen laut Pressemitteilung Katrin Baur (freiberufliche Grafikdesignerin und Verlegerin) und Diana Scola (Wirtschaftsingenieurin, Mitgründerin und Gesellschafterin von Lavli) zur Verfügung.

Ladenaufbau soll bald starten - Eröffnung im Juli

Bis die Prüfung durch den GVB erfolgreich abgeschlossen und die Eintragung ins Registergericht erfolgt ist, will das Gründungsteam nicht die Hände in den Schoß legen. Mit der „Kraft der Gemeinschaft“ soll der Ladenaufbau starten. „Jede helfende Hand zählt“, betonen die Scolas. Damit das große Ziel bereits im Juli erreicht wird: die Eröffnung.

