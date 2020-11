Ladeninhaber sorgen sich ums Weihnachtsgeschäft – doch es gibt Ausnahmen

Verlängerte Öffnungszeiten, um überfüllte Läden in der Vorweihnachtszeit zu vermeiden: Eine Idee, auf die Stephanie Jennerwein nicht zurückzugreifen braucht.

Landkreis – Den Grenzwert von einer Person pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche habe sie zuletzt nie erreicht, geschweige denn überschritten, meint die Inhaberin des Holzkirchner Modehauses. „Bei uns ist die Frequenz tatsächlich eher rückläufig.“

Einzelhandel leidet unter der „Black Week“

Und Jennerwein macht sich keine Illusionen, dass die Kunden in der Adventszeit plötzlich ihr Geschäft stürmen könnten. „Die Situation ist nicht so lustig für uns“, seufzt Jennerwein. Während sich die großen Ketten und Online-Händler mit „Black Week“-Angeboten und Rabatten überbieten würden, bleibe der Einzelhandel vor Ort auf der Strecke. Die Corona-Pandemie habe den sich seit Jahren abzeichnenden Trend noch verschärft. Durch den neuerlichen Lockdown in der Gastronomie würden sich noch weniger Menschen zu einem Einkaufsbummel vor Ort aufraffen.

Am Tegernsee fehlt das Drumherum

Das „Drumherum“ fehlt auch in Bad Wiessee, erklärt Hansi Estner vom gleichnamigen Sporthaus. Kein Christkindlmarkt, kein Fremdenverkehr: Kein Wunder, dass da die Laufkundschaft fehle, meint Estner. „Den Reibach machen die Online-Riesen.“ Trotzdem hat das Wiesseer Sporthaus wie jedes Jahr an den Samstagen im Advent bis 16 Uhr geöffnet. Estner findet es schade, dass nur wenige andere Läden ebenfalls diesen Service anbieten. „Wegen drei geöffneten Geschäften allein fährt am Samstagnachmittag keiner nach Bad Wiessee“, meint Estner.

Damit der Vorweihnachtsumsatz nicht komplett ins Wasser fällt, hofft der Sportartikel-Experte auf einen möglichst schneereichen Winter – mit viel Weiß im Tal. Weil der Start des alpinen Skibetriebs wegen Corona aktuell noch nicht absehbar ist, baut Estner auf Langlauf und Schneeschuhwandern als unproblematische Alternativen. Optimal wäre selbstverständlich, wenn doch noch die eine oder andere Adventsmarkt-Alternative möglich wird. Laut Estner will sich der Gewerbeverein Aktive Wiesseer darüber Anfang Dezember Gedanken machen. Erst dann könne man absehen, was mit den dann geltenden Corona-Regeln möglich ist.

In der Nische gegen die Online-Übermacht bestehen

Weitgehend unbehelligt von der Pandemie geblieben ist hingegen Michael Brunner. Der Inhaber der Miesbacher Vinothek hat in den vergangenen Monaten keine größeren Einbußen hinnehmen müssen. Das liege vor allem an seinem Sortiment mit besonderen Weinen und individuell zusammengestellten Geschenkkörben. „Das gibt es so im Internet nicht zu kaufen, zumindest nicht für den Endverbraucher“, erklärt Brunner. Daher rechnet er auch heuer mit dem gewohnt starken Weihnachtsgeschäft.

Weil es da in den vergangenen Jahren schon mal recht voll wurde in seinem Laden, testet Brunner im Advent den Vorschlag des Gewerbevereins Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM), die Öffnungszeiten unter der Woche bis 20 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr zu verlängern. „Bei mir dürfen nur acht Personen gleichzeitig im Geschäft sein“, erklärt Brunner. Um den Andrang etwas zu entzerren und allen einen entspannten Einkauf zu ermöglichen, habe er sich entschieden, abends länger im Laden zu bleiben.

Treueaktion und viele Angebote

Brunner ist bewusst, dass dies nicht jeder Einzelhändler so ohne weiteres organisieren kann. Vor allem dann nicht, wenn der Personalaufwand hoch sei. „Da ist das Risiko zu groß, wenn das Angebot doch nicht angenommen wird“, weiß Brunner. In seiner Vinothek treffe es nur ihn selbst und seine Frau. Sollte tatsächlich abends tote Hose sein, sei das nicht weiter schlimm, meint Brunner. „Dann richten wir die bestellten Geschenkkörbe her.“

Auch Jennerwein hat das Weihnachtsgeschäft noch nicht abgeschrieben. Sie hat für die Stammkunden des Modehauses eine Treueaktion mit vielen Angeboten geplant. Und die läuft – anders als die Black Week bei der Konkurrenz – wirklich bis zum Fest.

sg