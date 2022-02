Landkreis-Behindertenbeauftragter: „Das Kind Lint ist in den Brunnen gefallen“

Von: Christian Masengarb

Zufrieden: Gerhard Henrikus hat in seinem ersten Jahr als Landkreis-Behindertenbeauftragter Bauprojekte begleitet, Menschen in Notlagen geholfen und die Rückkehr des Behindertenkompass vorbereitet. © Thomas Plettenberg

Landkreis-Behindertenbeauftragter Gerhard Henrikus ist zufrieden mit seinem ersten Amtsjahr. Er habe vielen Menschen geholfen und große Projekte angepackt. Bei BRB-Zügen denkt er langfristig.

Bayrischzell – Seit einem Jahr ist Gerhard Henrikus aus Bayrischzell Behindertenbeauftragter des Landkreises. Im Gespräch erklärt der gebürtige Saarländer, der seit 1986 in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, was er in seinem ersten Jahr im Amt umgesetzt hat, warum er keinen kurzfristigen Austausch der Lint-Züge fordert und was er sich für das nächste Jahr vornimmt.

„Der Behindertennavigator steht kurz vor dem Abschluss“

Herr Henrikus, Sie sind jetzt seit einem Jahr im Amt. Sind Sie mit dem Start zufrieden?

In der Summe bin ich zufrieden. Das erste Jahr war viel Neues und viel Interessantes. Natürlich ist es schade, wenn man ein Netzwerk aufbauen will und die Leute wegen Corona nur am Bildschirm sieht. Aber so ist es derzeit nun mal. Zum Beispiel mit ATS und SMG habe ich trotzdem gute Beziehungen aufgebaut. Mein Hauptprojekt im ersten Jahr, den ehemaligen Behindertenkompass als Behindertennavigator wieder ins Internet zu bringen, steht außerdem kurz vor dem Abschluss. Mit dieser Bilanz bin ich zufrieden.

Der Behindertenkompass ist seit gut einem Jahr vom Netz. Ist er also bald wieder erreichbar?

Herr Grafwallner hat mit dem Behindertenkompass etwas Besonderes geschaffen. Das will ich erhalten. Dafür mussten wir ihn aber von der alten Plattform in die Internetseite des Landkreises integrieren, und die Daten sind zu aktualisieren. Das hat viel Zeit gekostet, ist aber fast abgeschlossen.

„Der Lint ist für Behinderte ein schlechter Witz.“

Bei unserem Gespräch zum Amtsantritt hatten Sie sich auch kleinere Projekte vorgenommen, etwa kontrastreichere Fahrpläne.

Ich muss klar sagen: Ich habe nicht alles umgesetzt bekommen, was ich mir vorgenommen hatte. Das lag auch daran, dass andere Projekte vom Himmel gefallen sind: Zum Beispiel habe ich beim Wetterstollen in Deisenried mit Vertretern des Barbaravereins daran gearbeitet, den Bergwerkscharakter des geplanten Schaubergwerks zu erhalten und trotz Gleisen am Boden auch Menschen im Rollstuhl und mit Rollator einen Besuch zu ermöglichen. Anfragen zur Barrierefreiheit und Anrufe von Bürgern mit akuten Problemen gab es viele. Wenn jemand aktuell Hilfe braucht, ziehe ich das vor.

Bleibt noch der Aufreger Lint. Dazu sind Sie ruhig geblieben. Wieso?

Der Lint ist für Behinderte ein schlechter Witz. Das stimmt. Jetzt alle Lint-Züge umzubauen, würde aber enorm viel Geld kosten. Ich wüsste nicht, wo dieses Geld herkommen soll. Statt weiter Umbauten oder gar den Flottentausch zu fordern, wäre mehr geholfen, wenn das Personal die Nachteile kurzfristig durch Service auffängt. Das ist keine perfekte Barrierefreiheit, aber wenigstens eine Verbesserung. Dazu hatte ich gute Gespräche mit der BRB. Was die Züge betrifft, versuche ich eher, langfristige Änderungen zu erreichen.

Wie könnten die aussehen?

Die Nachfolgezüge des Lint für Elektrifizierung oder Wasserstoff-Umstellung sind bereits in Planung und sollen gegen 2028 kommen. Ich spreche mit Beteiligten, erkläre unsere Forderungen und versuche, die Planung zu beeinflussen. Interessenvertreter müssen frühzeitig eingebunden werden. Es müssen Probefahrten stattfinden, bei denen wir Probleme ansprechen können, bevor es zu spät ist. Daran zu arbeiten, halte ich für sinnvoller, als gegen den Lint vorzugehen. Dieses Kind ist in den Brunnen gefallen, so ehrlich muss man sein.

„Mir wird immer Gehör geschenkt“

Hören die Beteiligten auf Ihre Wünsche?

Aus den Gesprächen habe ich das Gefühl, die Beteiligten sind ehrlich an meiner Meinung interessiert. Meine Wünsche werden aufgenommen, und mir wird zugesichert, sie möglichst umzusetzen. Die Fehler des Lints will keiner wiederholen.

Sie gehen Anfang August in Rente. Widmen Sie sich der Behindertenarbeit im Landkreis dann in Vollzeit?

Seit 1989 bin ich Behindertenbeauftragter für den Linde Standort in Pullach; inzwischen für den gesamten Konzern. Die Behindertenarbeit macht mir viel Spaß, hier im Landkreis besonders. Die Zusammenarbeit mit Landratsamt und Kommunen ist sehr kooperativ. Mir wird immer Gehör geschenkt, und ich habe immer kompetente Ansprechpartner gefunden. Sobald ich im Sommer in Rente gehe, werde ich die freigewordene Zeit dafür nutzen.