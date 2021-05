333.900 Euro für Sozialorganisationen

Kreisausschuss bewilligt Zuschüsse

Der Landkreis wird im laufenden Jahr 333 900 Euro an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere im sozialen Bereich tätige Organisationen auszahlen.

Landkreis – Offiziell ist in diesem Zusammenhang von der „Gewährung von Zuwendungen“ die Rede, doch es handle sich um „keine klassischen freiwilligen Leistungen“, wie Paul Röpfl vom Landratsamt in der Sitzung des Kreisausschusses betonte. „Denn der Landkreis ist verantwortlich, dass diese Dienste vorgehalten werden“, stellte er klar. Unter anderem fließt das Geld in Beratungs- und Betreuungsangebote von Caritas und Bayerischem Rotem Kreuz (BRK) im Landkreis.

Insgesamt hatten acht Antragsteller Mittel für 14 Maßnahmen beantragt. Das Antragsvolumen lag heuer bei rund 382 000 Euro. Mit seinem Budget hat der Landkreis damit 87,4 Prozent dieses Antragsvolumens bedient. Gegenüber den Vorjahren ist das eine Steigerung. 2019 waren es 78,1 Prozent, im vergangenen Jahr 86,7 Prozent.

Die Maßnahmen im Einzelnen

Förderverein PIA 15 730 Euro; allgemeine soziale Beratung der Caritas 32 334 Euro; Schuldnerberatung der Caritas 71 504 Euro; Professionalisierung von Pflege- und Betreuungskräften der Caritas 21 847 Euro; allgemeine Betreuung, Kleiderläden und Tafeln, Mutter-Kind-Kuren des BRK 14 332 Euro; BRK-Fachstelle für pflegende Angehörige 78 998 Euro; BRK-Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen 22 459 Euro; Tafel, Kleiderstube, soziale Beratung und Soforthilfe, Besuchsdienst, Pflegekurs des Diakonievereins Tegernseer Tal 25 950 Euro; Tagesbetreuung demenzkranker Menschen des Diakonievereins 29 956 Euro; Telefonseelsorge des Diakonischen Werks Rosenheim 2709 Euro; Fachstelle häusliche Gewalt des Diakonischen Werks 2184 Euro; Beratungsstelle der Diakonie Oberland 1310 Euro; Arbeitsgemeinschaft Frauenhilfe 533 Euro; Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim 14 048 Euro.

