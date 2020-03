Durch die Absage der Internationalen Handwerkermesse (IHM) in München brechen den Handwerkern im Landkreis viele Aufträge weg. So wollen sie die Ausfälle kompensieren.

Landkreis – Kerstin Köglmeier hat wegen der Absage der Internationalen Handwerkermesse (IHM) in München einige Tränen verdrückt. Die 50-jährige Goldschmiedin aus Miesbach hatte seit November über 100 Schmuckstücke gefertigt, die sie an ihrem Stand in Halle B2 präsentieren wollte. Mit ihrem Prunkstück – einem Collier aus 250 Gramm Feingold, einer Perle und einem Brillanten, das ihre Lebensgeschichte erzählt – war sie im Rennen um den Bayerischen Staatspreis für gestaltendes Handwerk, der unter ausgewählten Ausstellern der Messe verliehen wird. Doch nun wurde die Messe abgesagt. Köglmeier: „Ich hänge völlig in der Luft.“

Landkreis-Handwerker trotz Absage der IHM München optimistisch

Köglmeier ist kein Einzelfall. Laut einer Sprecherin der IHM hatten fünf Unternehmen aus dem Landkreis auf der Messe Stände gebucht. Sie alle hatten investiert und auf Umsätze gehofft. Die Absage verhagelt ihnen wichtige Geschäfte. Die müssen sie nun ausgleichen.

Köglmeier brechen durch den Ausfall der Messe Einnahmen im mittleren fünfstelligen Bereich weg, schätzt sie. Das schmerzt – ebenso wie der künstlerische Schaden. Köglmeier hat hunderte Stunden gearbeitet, viel Neues geschaffen. „Das hat super Spaß gemacht“, sagt sie. „Aber dann will ich es auch präsentieren und Feedback bekommen.“

Schwierig ist auch die Unsicherheit. Köglmeier erfuhr am Montagabend von der Absage. Sie hatte gerade ihr letztes Stück für die Ausstellung fertiggestellt, wollte nun an der Präsentation arbeiten. Ihr Mann kam zu ihr in die Werkstatt und erzählte, was er gerade aus den Medien erfahren hatte. Von der Handwerkermesse selbst hörte sie erst Tage später. Wie es mit dem Staatspreis weitergehen soll, weiß sie bis heute nicht. „Ich kann es verstehen“, sagt sie. „Die sind genauso hilflos und irritiert wie ich.“

Doch Köglmeier kann mit der Unsicherheit umgehen. Sie wird ihre Stücke bei Ausstellungen in Gmund und auf der Praterinsel in München zeigen, um den Umsatzausfall auszugleichen. Ihr Collier will sie in ihre Bewerbung für das Museum of Modern Arts in New York einbeziehen. „Wenn sich eine Tür schließt“, sagt sie, „öffnet sich eine andere.“

Ähnlich optimistisch nimmt Schreiner Andreas Loferer aus Holzkirchen die Absage. Er hatte für die Messe Marketing-Material bestellt und Betten gefertigt. Durch die Absage entgehe ihm eine „schon ganz ordentliche“ Zahl an Aufträgen. Seine Lösung: Er bietet seine Betten im Geschäft zu Messepreisen an. „Wir machen das Beste daraus“, sagt Loferer. „Wenn ich die Standgebühr zurückbekomme, ist das finanziell kein Problem.“

Optimistisch ist auch Johannes Schelle. Der Geschäftsführer der Firma Baumbaron aus Waakirchen, einem Hersteller von Baumhäusern, hat es dennoch schwerer, die Absage auszugleichen.

Schelle wollte an der Handwerkermesse in einer lebenden Werkstatt ein Baumhaus bauen. Für die Vorproduktion der Teile sei „viel Zeit und Holz draufgegangen“. Mit Ausnahme der Wendeltreppe sei nun „alles für die Katz“ gewesen. „Furchtbar.“ Ein Baumhaus sei wie ein Maßanzug. „Ich werde niemals jemanden finden, der genau dieses Baumhaus gebrauchen kann.“ Ärgerlich ist auch, dass Schelle durch die Absage Umsätze wegfallen. Seine Auftragsbücher sind zwar voll. „Aber es wäre auf lange Sicht schon von Vorteil gewesen, sich auf der Messe zu zeigen.“

Hoteliers sind entspannt

Die Hoteliers im Landkreis können die Absage der IHM laut eigener Aussage verkraften. Mehrere Gastgeber berichteten unserer Zeitung, dass deswegen kaum Stornierungen bei ihnen eingegangen seien. „Die IHM hat mich noch nie betroffen“, sagte etwa Hans Vogl, Geschäftsführer des Hotels Altwirt in Großhartpenning und Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands.