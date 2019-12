Landkreis investiert Millionen in Krankenhaus, Landratsamt und Schulen

Der Kreistag hat dem Kreishaushalt zugestimmt. Der Landkreis investiert massiv in Krankenhaus, Schulen und Landratsamt, muss dafür aber keine neue Schulden aufnehmen.

Update vom 18. Dezember:

Landkreis - Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember, dem Kreishaushalt zugestimmt. Die wichtigsten Punkte: Der Landkreis investiert massiv in Krankenhaus, Schulen und Landratsamt, muss dafür aber keine neue Schulden aufnehmen.

Alle Details finden Sie in unserem Artikel zur Vorstellung des Haushalts im Kreisausschuss (unten).

Kreishaushalt: Landkreis kommt ohne neue Schulden aus

Artikel vom 9. Dezember:

Landkreis – Millioneninvestitionen in Krankenhaus, Schulen und Landratsamt, dazu der Verzicht auf neue Schulden. Im Kreisausschuss stellte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio die Eckpunkte des Kreishaushalts fürs kommende Jahr vor. Das Zahlenwerk wurde einstimmig angenommen, am 18. Dezember entscheidet der Kreistag.

Kreisumlage

Die Städte und Gemeinden überweisen 2020 knapp 73 Millionen Euro an den Landkreis. Der Kreisumlagesatz liegt unverändert bei 53 Prozent. Überdies rechnet der Landkreis mit Schlüsselzuweisungen des Freistaats von 12,2 Millionen Euro.

Personal

Der Stellenplan sieht eine Personalsteigerung um 3,72 Prozent auf 323 sogenannte Vollzeitäquivalente vor. Der Grund für den Anstieg sind unter anderem gesetzliche Vorgaben. „Mit Blick auf vergleichbare Behörden stehen wir aber immer noch sehr gut da“, betonte der Kreiskämmerer. „Der bayernweite Durchschnitt liegt hier bei 363.“ Für sein Personal wird der Landkreis im kommenden Jahr knapp 16,7 Millionen Euro ausgeben.

Schulen

Der Unterhalt und die Sanierung der Schulen im Landkreis sind weiterhin ein finanzieller Kraftakt. „Die Schulneubauten waren damals aber die richtige Entscheidung“, betonte Biasio. So sei die Zahl der Schüler in weiterführenden Schulen von 4323 im Jahr 2001/2002 auf heute 7261 angestiegen. Für den Unterhalt der Schulgebäude werden 2020 rund 1,5 Millionen Euro nötig, für Sanierungen und Erweiterungen fallen 10,3 Millionen Euro an. Die Schülerbeförderung lässt sich der Landkreis 1,3 Millionen Euro kosten.

Landratsamt

Der Ersatzbau des Landratsamts soll 2024 in Betrieb genommen werden. Für 2020 sind erst 600 000 der insgesamt 12,5 Millionen Euro eingeplant. Die Gesamtsumme umfasst auch den Bau einer Tiefgarage mit 196 Stellplätzen und von Wohnungen für Mitarbeiter des Landkreises.

Krankenhaus

Der Eigenbetrieb des Landkreises erhält für Investitionen ins Krankenhaus in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 25,5 Millionen Euro. Damit werden ein Blockheizkraftwerk, ein Parkhaus, die Sanierung der Tiefgarage, die Errichtung einer Geriatrischen Rehabilitation und neue Personalwohngebäude finanziert.

Soziales und Jugend

Der Jugend- und Sozialetat ist einer der größten Brocken im Kreisetat. Für die Jugendhilfe muss der Landkreis rund 10,2 Millionen Euro aufwenden, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Grund sind die enorm hohen Aufwendungen im stationären, vor allem therapeutischen Bereich (wir berichteten). Für Soziales und Jugend gibt der Landkreis 16,5 Millionen Euro aus, im Bereich der Sozialen Hilfen rund 5,2 Millionen. Rund 697 000 Euro fließen an Wohlfahrtsverbände, zudem stehen freiwillige Leistungen in Höhe von 384 000 Euro bereit. Sie werden auf Antrag und nach Prüfung durch den Sozialbeirat vergeben.

Asyl

Zuletzt waren 678 anrechenbare Asylbewerber inklusive 144 sogenannte Fehlbeleger im Landkreis untergebracht. Sie verteilen sich auf 38 Objekte, davon zwei Wohncontaineranlagen. Insgesamt bestehen 53 Mietverträge, zum Teil mehrere in einem Objekt. Die meisten Kosten werden dem Landkreis vom Freistaat erstattet. Unterm Strich bleiben aber ungedeckte Kosten von voraussichtlich 123 000 Euro.

ÖPNV

Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat der Kreiskämmerer fürs kommende Jahr 540 000 Euro eingestellt. 150 000 Euro davon entfallen auf erste Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan, der kommende Woche verabschiedet wird. Derzeit läuft auch die Grundlagenstudie zum Beitritt zum Münchner Tarif- und Verkehrsverbund (MVV), die der Freistaat großzügig fördert. Auf den Landkreis kommen dennoch Kosten von 122 000 Euro zu. Diese werden aber erst 2021 fällig.

Schulden

Der Landkreis kommt auch 2020 ohne neue Schulden aus. Der Fehlbetrag in Höhe von 12,3 Millionen Euro kann durch Mittel aus dem Vorjahr gedeckt werden. Und: Ende 2020 wird der Landkreis immer noch 20,7 Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember 2020 beträgt rund 90,8 Millionen Euro. Berücksichtigt sind dabei Tilgungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Rein rechnerisch hat damit jeder Landkreisbürger Schulden von 911 Euro.

Reaktionen auf den Haushalt

In einem waren sich Landrat und Kreisräte bei der Haushaltsdebatte wieder einig: Die vorangegangenen, zweitägigen Haushaltsberatungen am Runden Tisch seien harmonisch und konstruktiv verlaufen. Nahezu poetische Worte dafür fand Elisabeth Janner (Grüne): „Der Runde Tisch ist wirklich ein sehr froh machendes Moment, das uns gemeinsam auch trägt.“ Weitere Reaktionen auf den Haushalt im Überblick.

Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne): „Ein sehr schicker und guter Haushalt. Die Kreisumlage bleibt stabil, wir machen keine neuen Schulden und investieren viel in die Zukunft. Seit 2014 haben wir ein Drittel unserer Schulden abgebaut, das sind 42 Millionen Euro. Mein Ziel ist es, mit konsequentem Abbau unter die 50 Millionen zu kommen. Das ist ein Kraftakt, aber mit solidem Arbeiten zu schaffen.“

SPD-Fraktionssprecher Martin Walch: „Auf das, was wir in den vergangenen fünfeinhalb Jahren finanziell geschafft haben, können wir alle miteinander stolz sein. Es ist wichtig, weiter in den Wohnungsbau zu investieren. Der ÖPNV ist eine gewichtige Geschichte und bislang mit einem vergleichsweise geringen Betrag berücksichtigt. Wenn das, was wir vorhaben, alles so kommt, werden wir an anderer Stelle einsparen müssen.“

CSU-Fraktionssprecher Jose f Bierschneider: „Es sind erhebliche Investitionen, die wiederum erhebliche Wirtschaftskraft in den Landkreis spülen werden. Wir haben an Schulden getilgt, was ohnehin vorgesehen war. Es gab lediglich eine Sondertilgung von einer Million Euro. Die Steigerungen bei der Jugendhilfe stimmen bedenklich. Man muss überlegen, wie man dem grundsätzlich entgegenwirken kann. Für den ÖPNV werden wir künftig mehr Mittel einplanen müssen, die es an anderer Stelle einzusparen gilt.“

Andreas Hallmannsecker (FWG), Valleyer Bürgermeister und Landratskandidat: „Die vergangenen sechs Jahre haben sich wirtschaftlich recht positiv entwickelt. Wir haben sparsam und zukunftsorientiert gehandelt. Es wurden Werte geschaffen. Für unsere Aufgaben brauchen wir eine effektive Verwaltung. Wenn wir jetzt mehr Leute einstellen, sollte das auch funktionieren.“

Josef Lechner (CSU), Fischbachauer Bürgermeister: „Wir sind mit dem Haushalt an die extremste Grenze der freiwilligen Leistungen gegangen, das muss mal öffentlich gesagt werden. Ein Prozent ist möglich, das haben wir voll ausgereizt. 53 Prozent Kreisumlage sind ein ganz brutaler Würgegriff. Ich akzeptiere das, wünsche mir für die Zukunft aber ein partnerschaftliches Verhältnis von 50:50.“