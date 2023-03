Landkreis: Digitalisierung lässt auf sich warten - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes verzögert

Von: Joshua Eibl

Verwaltungsleistungen in Behörden sollten digital zugänglich sein. In der Praxis klappt das aber längst nicht immer (Symbolbild). © Ullrich Gnoth/IMAGO

Verwaltungsleistungen aus dem Rathaus sollten längst digital zugänglich sein - doch im Landkreis Miesbach hinken viele Kommunen hinterher. Eine Frist wurde dennoch gestrichen.

Landkreis – Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtete Bund, Länder und Kommunen eigentlich, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. In der Praxis bedeutet das: Über 6000 Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene hätten digitalisiert werden müssen. Das ist so nicht passiert.

Umsetzungsfrist gestrichen

Der Landkreis Miesbach und seine Kommunen können aktuell nur recht dürftige Zahlen (s. Grafik unten) präsentieren, was die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes betrifft. Das 2017 beschlossene Gesetz sollte eigentlich bis Ende 2022 umgesetzt werden. Dass dies für viele Kommune schlichtweg nicht möglich war, sieht nun auch die Bundesregierung und überarbeitet laut dem Bundesinnenministerium das Onlinezugangsgesetz. Es soll nun anhand der bisherigen Erfahrungen den Rahmen für den weiteren Ausbau der Verwaltungsdigitalisierung vorgeben. Da dies eine Daueraufgabe sei, solle die Umsetzungsfrist gestrichen werden, heißt es.

Landratsamt und Gemeinden sind zwei verschiedene Paar Stiefel, bekräftigt die Kreisbehörde auf Anfrage unserer Zeitung. „Was die Gemeinden machen, das wissen wir nicht“, sagt die stellvertretende Pressesprecherin Sabine Kirchmair. Die individuellen Schwerpunkte der einzelnen Gemeinden seien im Detail nicht bekannt.

Gliederung in14 Themenfelder

Die Umsetzung der verschiedenen Leistungen ist dabei in 14 Themenfelder gegliedert wie beispielsweise Gesundheit, Steuern & Zoll oder auch Arbeit &Ruhestand. Ob dann Landratsamt oder örtliches Rathaus zuständig sind, hängt von der jeweiligen Anfrage ab. Das Landratsamt digitalisierte somit Verfahren wie die Kfz-Zulassung oder auch den Wohngeld-Antrag. Die Zuständigkeitsbereiche bleiben unverändert. Kirchmair: „Natürlich wird in dem Bereich gerade viel gemacht.“ Das bestätigt auch die Karte, die wöchentlich aktualisiert wird (s. Kasten). Doch: Andere Landratsämter haben einen teils großen Vorsprung – Starnberg etwa hat aktuell 207 OZG-Leistungen, die Stadt München 212. Am besten aufgestellt ist das Landratsamt Nürnberg mit 268 Leistungen.

Anzahl an Verfahren noch ausbaufähig

In Bayern gibt es nur wenige Landratsämter, die aktuell weniger Onlinedienste zur Verfügung stellen als Miesbach. 56 sind es derzeit laut Homepage des Digitalministeriums. „Tendenz steigend“, erklärt allerdings Maria Rode, beim Landratsamt zuständig für Digitalisierung. Die Entwicklung sei durchaus positiv: „Wenngleich die Anzahl der verfügbaren Online-Verfahren noch deutlich ausbaufähig ist, wurden seit dem Erlass des OZG und auch des bisherigen bayerischen E-Government-Gesetzes im Rahmen der Digitalisierungsbemühungen wichtige Erkenntnisse und Erfahrungswerte gesammelt und auch Regelungslücken identifiziert.“ Dabei seien Entwicklungen angestoßen worden, die es in den nächsten Jahren voranzutreiben gelte. „Auch wurden interne Strukturen, Verantwortlichkeiten und Ressourcen für den Themenkomplex gebildet“, so Rode.

So viele Online-Verfahren bieten die Gemeinden im Landkreis Miesbach an. © Grafik: Münchner Merkur / Quelle: BayernPortal

So viele Online-Verfahren bieten die Gemeinden an Die Digitalisierung in Bayern voranbringen: Das hat sich das Digitalministerium zum Ziel gesetzt und will hierzu auch die Verwaltung in Bayern völlig neu ausrichten. Der Schlüssel soll eine einfache Kommunikation sein, wie es die Menschen aus ihrem Alltag gewohnt sind. Anträge sollen bequem mobil gestellt werden können, papierlos und ohne Wartezeiten. Die im Onlinezugangsgesetz (OZG) gesetzte Frist bis Ende 2022 will die Bundesregierung nun streichen. Der aktuelle Stand der verfügbaren Online-Dienste ist auf www.stmd.bayern.de/themen/digitale-ver waltung/dashboard-digitale-verwaltung/ abrufbar. Die Zahlen steigen nahezu wöchentlich. Zentral von der Staatsregierung bereitgestellte Online-Verfahren werden bei der Berechnung ebenso berücksichtigt wie Verwaltungsservices, die von den Kommunen angeboten werden. je

Die Umsetzung an sich sei unabdingbar – trotz und auch wegen zahlreicher Krisen, steigender Aufgaben, zunehmender Komplexität, knapper Ressourcen und fehlender Fachkräfte. Gerade letztere Punkte zwingen förmlich dazu, Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen, Automatisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, die Effizienz zu erhöhen und die Mitarbeitenden dadurch zu entlasten. Dabei solle auch der bevorstehende Neubau am Landratsamt helfen: „Das mit der Gebäudeplanung auferlegte Zukunftsprogramm bietet die große Chance, allen damit verbundenen Anforderungen an eine moderne, serviceorientierte Verwaltungsbehörde gerecht zu werden und sich zukunftsfest aufzustellen.“

Probleme bei der Umsetzung

Auch die Gemeinden in der Region bieten zum Großteil nur spärlich ihre Anträge online an. Schlusslichter innerhalb des Landkreises sind demnach Fischbachau mit elf Verfahren sowie Irschenberg und Tegernsee mit je 13 Verfahren. Allerdings gibt es für die geringe Anzahl an Verfahren eine einfache Erklärung. „Die wichtigsten Verwaltungsleistungen, die am meisten von unseren Bürgern beansprucht werden, bieten wir an“, sagt Benedikt Voit, EDV-Beauftragter Fischbachaus. Priorisiert wurden demnach 20 verschiedene Leistungen, die besonders nachgefragt werden. Das Ziel dabei sei klar: „Wir wollen damit die Kollegen des Bürgerbüros unterstützen.“ Exemplarisch für die Weiterentwicklung sei die Meldung des Wasserzählerstandes. Dies sei seit 2016 möglich und wurde anfangs von 60 bis 80 Bürgern genutzt. Im vergangenen Jahr waren es Voit zufolge bereits 380 Nutzer.

Generell sei es für die Gemeinden durchaus schwierig, die Vorgaben umzusetzen, wie das Landratsamt bestätigt: „Derzeit digitalisieren Bund, Länder und Kommunen landauf, landab die Verwaltung – es gibt viel zu tun“, sagt Rode. „Der Föderalismus und zahlreiche Aufgaben- und Kompetenzträger erschweren die Umsetzung zusätzlich.“ Die Herausforderung sei dabei für alle gleich: das Stemmen des Gesamtprozesses unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und das Schaffen technischer Infrastruktur in Form von Hard- und Software bei gleichzeitiger Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit.

Hausham ist Spitzenreiter

Mit 84 Online-Verfahren ist Hausham im Landkreis Vorreiter. „2020 bot die Gemeinde noch 30 Verfahren an, durch zwei Förderprogramme konnten wir dies signifikant erhöhen“, erklärt Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Ein Grund sei auch die Corona-Pandemie gewesen, in der man gesehen habe, dass die Menschen Online-Angebote annehmen. „Das macht den Ablauf einfacher für die Menschen und ergibt weniger Schlangen“, erklärt der Bürgermeister. Bestes Beispiel: „Durch unser großes Standesamt sind sehr viele Geburtsurkunden notwendig – rund 1500 pro Jahr.“ 50 bis 60 Prozent der Anträge gehen inzwischen online ein. Deshalb führe Hausham auch eine Bürger-App ein. Sie sei eine praktische Erleichterung und ein zusätzlicher Anreiz, um Anträge über das Handy zu stellen. „Das ist einfach zeitgemäß und hilft, das traditionelle Behördentum zu entstauben.“

Immerhin: Was Online-Dienste betrifft, ist der Freistaat Bayern deutschlandweit vorne. Dies betrifft Leistungen, die bundes- oder auch landesweit angeboten werden. So wurden bisher beispielsweise rund 39 000 Bafög-Anträge online gestellt. Der Weg sei gar nicht so einfach, erklärt Rode: „Um eine Verwaltungsdigitalisierung langfristig erfolgreich zu gestalten, müssen nicht nur Online-Verfahren in eine Plattform integriert und die elektronische Akte eingeführt werden, sondern Prozesse und Abläufe anhand der Anforderungen der Nutzer neu gedacht werden.“ Dabei spielen auch Themen wie eine rechtssichere Authentifizierung des Bürgers sowie die sichere Übermittlung an die Behörde eine Rolle.

Seitens der Kommunen im Landkreis besteht ein starkes Interesse am Ausbau der eigenen und gemeinsamen digitalen Dienstleistungen, so Rode: „Das Landratsamt und die kreisangehörigen Kommunen werden hierzu zusammenwirken, um nicht nur bundes- und landesgesetzliche Anforderungen zu erfüllen, sondern auch im Rahmen der örtlichen Gestaltungsmöglichkeiten die Services für die Bürger im Landkreis zu verbessern.“ je

