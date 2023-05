Landkreis Miesbach: Hubschrauber versorgen Almen - Flugtag geglückt

Von: Jonas Napiletzki

Schwierige Mission: Per Hubschrauber wurde Material zu unerschlossenen Almen transportiert. Einer der Startpunkte lag, wie hier zu sehen, am Sudelfeld. © Thomas Plettenberg

Auch dort, wo keine Straße hinführt, wird Material gebraucht: Unerschlossene Almen im Landkreis Miesbach sind auf Hubschrauber angewiesen.

Landkreis – Die meisten unerschlossenen Almen in Oberbayern liegen im Landkreis Miesbach. Was für Wanderer idyllisch und für die Natur ein Segen ist, bringt für Almbauern aber auch Schwierigkeiten mit sich: Um Vieh und Mensch dort auszustatten, wo für Autos und Traktoren kein Durchkommen ist, braucht es Versorgungsflüge mit Hubschraubern. Geglückt ist diese schwierige Aktion, die nur einmal im Jahr stattfindet, zuletzt am Freitag. In rund 45 Flügen transportierte ein Tiroler Unternehmen Salzlecksteine für Kühe genauso wie Federbettdecken, Geranien und Kartoffeln für Senner zu rund 23 Zielen in den Bergen.

Wassertröge sichern Versorgung bei Trockenheit

„Wir hatten auch viele Wassertröge dabei“, berichtet Susanne Krapfl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen. Das sei wegen des Klimawandels und der zuletzt verschärften Wasserknappheit sinnvoll. Gemeinsam mit dem Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern organisiert das AELF jährlich einen gemeinsamen Flugtag, um Kosten zu sparen. Immerhin 600 Flugminuten kämen üblicherweise zusammen, erklärt Krapfl. Der Freistaat fördere die Versorgung mit 10 000 Euro. Die Summe werde unter den Almbauern aufgeteilt. Aber: Schon früher hat die Förderung laut Krapfl nur etwa die Hälfte der Kosten gedeckt, mittlerweile müssen Almbauern wohl noch etwas mehr aus der eigenen Tasche drauflegen.

Immerhin, meint Krapfl, habe sich die Technik erheblich verbessert. „Früher haben Landwirte ohne Handys bei Verschiebungen ewig gewartet – heute klappt die Absprache wunderbar.“ Wie wichtig diese kurzfristigen Abstimmungen sind, zeigte sich auch heuer wieder: Ursprünglich waren die Flüge für Donnerstag geplant. Wegen des Wetters mussten sie verschoben werden. Krapfl erklärt: „Wir können bei Regen, bei Wolken und bei Hitze nicht fliegen.“ Letztere würde die Traglast der Hubschrauber verringern.

Gutes Wetter ist die Voraussetzung

Beim angenehmen Wetter am Freitag konnte bis zu einer Tonne pro Flug transportiert werden, das Idealgewicht lag bei 750 Kilogramm. Das Gewicht brachte dabei eine weitere Hürde mit sich: Die beiden Hubschrauber, die mit je einem Piloten und drei Flughelfern im Dienst waren, flogen mit möglichst wenig Sprit im Tank, um möglichst viel Material transportieren zu können. „Wir hatten für Zwischenstopps immer einen Tankwagen in der Nähe“, erzählt Krapfl. Abschließend betont sie, die Flüge in naturschutzfachlich sensiblen Gebieten seien mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. nap

