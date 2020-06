Zum ersten Mal leben im Landkreis Miesbach mehr als 100.000 Menschen. Ende 2019 waren es 100.010 - 284 mehr als im Vorjahr.

Landkreis - Der Landkreis Miesbach hat die 100 000-Einwohner-Marke geknackt. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 lag die Bevölkerungszahl bei exakt 100 010. Das teilt das Bayerische Landesamt für Statistik mit. Die einwohnerstärkste Gemeinde bleibt Holzkirchen, gefolgt von der Kreisstadt Miesbach und Hausham.

Landkreis Miesbach knackt 100.000er-Marke: So viele Einwohner wie nie

Mit seinem Bevölkerungswachstum liegt der Landkreis im bayernweiten Trend. Im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung im Freistaat um rund 48 000 Personen zugelegt. „Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Stadt Straubing“, sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Bevölkerung im Regierungsbezirk Oberbayern nahm mit 24 702 Personen auf jetzt 4 710 865 am stärksten zu.

Der Landkreis Miesbach hatte zum Stichtag 31. Dezember 2018 noch 99 726 Einwohner. In einem Jahr kamen also 284 Bewohner hinzu. Der Trend ist seit vielen Jahren zu beobachten. 2014 lebten im Landkreis noch 96 773 Menschen.

Hermann führt den Anstieg in Bayern auf die „überragende Lebensqualität und den attraktiven Arbeitsmarkt“ zurück. Wachstum bedeute aber auch neue Herausforderungen. So sei die Entwicklung mit einem Auftrag an die Politik verbunden, die Ballungsräume zu entlasten und den ländlichen Raum lebens- und liebenswert zu erhalten. „Es geht insbesondere um die Schaffung von mehr Wohnraum und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs.“

Die Einwohnerzahlen aller Kommunen