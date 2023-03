Landkreis Miesbach: Aufholbedarf bei Ladesäulen für Elektroautos - Ein Anschluss für 630 Einwohner

Von: Jonas Napiletzki

Neu eröffnet: Zwei Ladesäulen in Miesbach weihten Josef Lipp (l.) von Energie Südbayern mit (r.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller im September 2022 am Habererplatz öffentlichkeitswirksam ein. © Archiv Thomas Plettenberg

Der Landkreis Miesbach liegt mit der Zahl öffentlich zugänglicher E-Ladesäulen im Vergleich mit Nachbarlandkreisen im Mittelfeld. Aufholbedarf ist aber überall nötig.

Landkreis – Schon fünf Jahre vor dem Verbrenner-Aus für Neufahrzeuge im Jahr 2035 sollen in Deutschland eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos stehen – dieses Ziel hat FDP-Verkehrsminister Volker Wissing noch im alten Jahr ausgegeben (wir berichteten im überregionalen Teil). Bisher gibt’s in Deutschland aber erst rund 70 000 Ladepunkte – und auf den Landkreis Miesbach mit rund 100 000 Einwohnern entfallen davon 158. Diese Zahl der Bundesnetzagentur liegt – gemessen an den Nachbarlandkreisen – im besseren Mittelfeld. Es gibt also Aufholbedarf – und das ist längst angekommen.

Dünn gesät: Zwischen den blau markierten öffentlichen Ladesäulen im Landkreis Miesbach gibt es noch Lücken. © Screenshot: Google Maps / Daten: Bundesnetzagentur

Werden die Ladepunkte in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt, ergibt sich folgendes Bild: In Miesbach teilen sich rechnerisch rund 630 Einwohner einen Ladepunkt, im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind es 1422. Auch der Landkreis Rosenheim steht mit 916 Einwohnern pro Punkt schlechter da als Miesbach. Nur im Nachbarlandkreis München sind es mit 613 Einwohnern pro Ladepunkt etwas weniger Menschen, die sich beim Aufladen streiten müssten. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Ladepunkt und Ladesäule: Eine Säule verfügt meist über zwei oder mehr Ladepunkte, die parallel genutzt werden können.

Ladesäulen: REO will Ausbau strategisch begleiten

Harald Gmeiner, Vorstand für Tourismus in der Regionalentwicklung Oberland (REO), erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir machen uns strategische Gedanken dazu, wie sich die Region gut für die Zukunft aufstellen kann, wenn es viel mehr Elektroautos gibt.“ Die REO als Kommunalunternehmen werde aber nicht selbst Ladesäulen betreiben. „Wir stellen Kontakte her, vermitteln und treiben voran“, erklärt Gmeiner. Dabei gehe es vor allem darum, Ladesäulen richtig zu platzieren. Einen unstrukturierten punktuellen Ausbau oder die Ausstattung jedes Wanderparkplatzes mit Ladesäulen hält der Tourismus-Vorstand beispielsweise nicht für sinnvoll. Gmeiner setzt vielmehr darauf, bestehende Infrastruktur zu nutzen, etwa Tankstellen mit Schnellladesäulen auszustatten. „Da dauert das Benzintanken zehn Minuten und das Aufladen 20 Minuten – das nimmt jeder in Kauf.“ Den Charme dieser Idee sieht der REO-Vorstand darin, dass nicht jede Wirtschaft mit neuer Infrastruktur „zugepflastert“ werden müsse.

Um dem Ziel neuer, gut platzierter Ladesäulen näher zu kommen, habe die REO bereits Kontakt mit dem E-Werk Tegernsee aufgenommen. Bei einem Treffen soll dieser Tage die grundsätzliche Richtung besprochen werden. Das E-Werk sei wegen seines lokalen Bezugs aus Sicht der REO ein favorisierter Partner, erklärt Gmeiner und betont: „Mobilität ist nicht nur für Touristen wichtig, es geht auch um Einheimische.“

Auch Tesla am Landkreis Miesbach interessiert

Nun gelte es, mit regionalen Firmen eine grobe Strategie auszuarbeiten und die richtigen Partner zusammenzuführen. „Bilaterale Gespräche“ nennt Gmeiner das. Nicht am gleichen Tisch sitzt beispielsweise der US-amerikanische Autohersteller Tesla – die Firma habe wegen weiterer Standorte in Autobahnnähe angefragt, sagt der Vorstand. „Da sind wir eher zurückhaltend.“ Einen Zeitplan für die Strategie oder deren Umsetzung gebe es noch nicht. Gmeiner erklärt: „Das ist ein fortlaufender Prozess.“

Ladesäulen (fast) in allen Gemeinden Betreiber öffentlicher Ladesäulen müssen ihre Standorte anmelden. Stand Anfang Dezember 2022 listet die Bundesnetzagentur folgende Säulen alphabetisch sortiert nach Gemeinden auf: Bad Wiessee (Jägerstraße, Adrian-Stoop-Straße, Münchner Straße, Dourdanplatz, Sonnenfeldweg und Wilhelminastraße), Bayrischzell (Bahnhofstraße und Alpenstraße), Fischbachau (Bahnhof und Badstraße), Gmund (Bahnhofstraße, Mangfallstraße und Tegernseer Straße), Hausham (bisher keine öffentlichen Ladesäulen gelistet – Lantenhammer Destillerie bietet Säule für Kunden an), Holzkirchen (Raststätten Nord und Süd an der Autobahn, Austraße, Aral Tankstelle Miesbacher Straße, Herdergarten, Industriestraße, Baumgartenstraße, Eisstadion-Parkplatz an der Thannerstraße, Marienstraße, Münchner Straße und Tölzer Straße in Großhartpenning), Irschenberg (Eni-Tankstelle), Kreuth (Naturkäserei, Nördliche Hauptstraße und Klamm), Miesbach (Schießstattstraße, Am Windfeld, Rosenheimer Straße, Habererplatz, Schinharlstraße, Straß, Bahnhofplatz und Wallenburger Straße), Otterfing (Rathaus), Rottach-Egern (Salitererweg, Ludwig-Thoma-Straße, Am Mühlbach), Schliersee (Perfallstraße, Neuhauser Straße, Breitenbachstraße), Tegernsee (Seestraße, Hochfeldstraße und zwei Standorte an der Hauptstraße), Valley (Medizinpark), Waakirchen (Autohaus Weingärtner), Warngau (Birkerfeld) und Weyarn (Ignaz-Günther-Straße).

Die Abweichung zur Zahl von 158 Ladepunkten resultiert daraus, dass pro Ladesäule mehrere Ladepunkte vorhanden sind. Die Liste basiert auf Angaben der Bundesnetzagentur und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. nap

