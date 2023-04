Landkreis Miesbach: Maibaum-Termine im Überblick - Hier wird am Montag aufgestellt

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Der Waller Maibaum: Vor der eigentlichen Bemalung kommt die Grundierung in Weiß. © Thomas Plettenberg

Auch im Landkreis Miesbach stellen zahlreiche Vereine einen Maibaum am Montag, 1. Mai, auf. Eine Übersicht über die Feste hat die Heimatzeitung hier zusammengestellt.

Landkreis - In folgenden Orten wird, so nicht anders gemeldet, am Montag, 1. Mai, ein Maibaum aufgestellt:

Bayrischzell: Der Trachtenverein stellt um 12 Uhr den Maibaum auf. Um 18 Uhr findet im Klosterhof zur Post der Tanz in den Mai statt.

Der Trachtenverein stellt um 12 Uhr den Maibaum auf. Um 18 Uhr findet im Klosterhof zur Post der Tanz in den Mai statt. Fischbachau: Der Trachtenverein lädt zum Maibaumaufstellen mit der Musikkapelle und den Plattlergruppen ein. Beginn des Aufstellens ist wetterbedingt bereits um 11 Uhr.

Der Trachtenverein lädt zum Maibaumaufstellen mit der Musikkapelle und den Plattlergruppen ein. Beginn des Aufstellens ist wetterbedingt bereits um 11 Uhr. Finsterwald: Die Burschen stellen beim Tegernseer Hof einen Maibaum auf. Ab 9 Uhr beginnt die Feier im (beheizten) Festzelt. Ab 11 Uhr spielt die Kapelle Gaudiblech zu Mittagessen und Kaffee und Kuchen.

Die Burschen stellen beim Tegernseer Hof einen Maibaum auf. Ab 9 Uhr beginnt die Feier im (beheizten) Festzelt. Ab 11 Uhr spielt die Kapelle Gaudiblech zu Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Frauenried: Der neue Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt.

Der neue Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt. Großhartpenning: Der Trachtenverein stellt von 10 bis 12 Uhr in Großhartpenning den Maibaum auf.

Der Trachtenverein stellt von 10 bis 12 Uhr in Großhartpenning den Maibaum auf. Hausham: Der neue Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt. Aufgrund des schlechten Wetters entfällt das Rahmenprogramm.

Der neue Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt. Aufgrund des schlechten Wetters entfällt das Rahmenprogramm. Holzkirchen: Der Burschenverein stellt bereits am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr in der Hans-Jennerwein-Straße einen Maibaum auf. Bewirtung mit Schmankerl vom Grill, Kaffee, Kuchen und Abendessen; Verschiebetermin bei schlechtem Wetter ist der 6. Mai.

Der Burschenverein stellt bereits am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr in der Hans-Jennerwein-Straße einen Maibaum auf. Bewirtung mit Schmankerl vom Grill, Kaffee, Kuchen und Abendessen; Verschiebetermin bei schlechtem Wetter ist der 6. Mai. Irschenberg: Ab 10 Uhr wird am Dorfplatz der neue Maibaum aufgestellt. Es spielt die Irschenberger Musi, und die Kinderplattlergruppe tritt auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird in die Turnhalle ausgewichen.

Ab 10 Uhr wird am Dorfplatz der neue Maibaum aufgestellt. Es spielt die Irschenberger Musi, und die Kinderplattlergruppe tritt auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird in die Turnhalle ausgewichen. Naring: Bereits am Sonntag, 30. April, wird ab 10 Uhr in Naring der Maibaum aufgestellt.

Bereits am Sonntag, 30. April, wird ab 10 Uhr in Naring der Maibaum aufgestellt. Oberdarching: Der Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt. Es spielt die Blasmusik.

Der Maibaum wird um 10 Uhr aufgestellt. Es spielt die Blasmusik. Pienzenau: In Kleinpienzenau wird um 10.30 Uhr der Maibaum aufgestellt. Für Verpflegung und Musik durch die Blaskapelle Agatharied ist gesorgt,. Der Trachtenverein freut sich über viele Besucher.

In Kleinpienzenau wird um 10.30 Uhr der Maibaum aufgestellt. Für Verpflegung und Musik durch die Blaskapelle Agatharied ist gesorgt,. Der Trachtenverein freut sich über viele Besucher. Reitham: Um 11 Uhr wird ein neuer Maibaum aufgestellt

Um 11 Uhr wird ein neuer Maibaum aufgestellt Roggersdorf: Die Maibaumaufstellung erfolgt um 10.30 Uhr.

Die Maibaumaufstellung erfolgt um 10.30 Uhr. Rottach-Egern: Der Trachtenverein d’Wallberger stellt beim Restaurant-Café Angermaier ab 9 Uhr den neuen Maibaum auf. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Der Trachtenverein d’Wallberger stellt beim Restaurant-Café Angermaier ab 9 Uhr den neuen Maibaum auf. Für Speis und Trank ist gesorgt. Schliersee: Ab 11.30 Uhr wird im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Fischhausen ein Maibaum aufgestellt. Dazu wird ein selbst gebrauter Maibock ausgeschenkt.

Ab 11.30 Uhr wird im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Fischhausen ein Maibaum aufgestellt. Dazu wird ein selbst gebrauter Maibock ausgeschenkt. Waakirchen: Die Mitglieder des Trachtenvereins und alle freiwilligen Helfer treffen sich um 9 Uhr am Maibaumplatz bei der Sparkasse, um den neuen Maibaum aufzustellen. Wenn der Baum steht, spielt die Blaskapelle auf. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Mitglieder des Trachtenvereins und alle freiwilligen Helfer treffen sich um 9 Uhr am Maibaumplatz bei der Sparkasse, um den neuen Maibaum aufzustellen. Wenn der Baum steht, spielt die Blaskapelle auf. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Wall: Um 10 Uhr wird der Maibaum aufgestellt.

Um 10 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. Wettlkam: Der Maibaum wird ab 9 Uhr aufgestellt. Maifest mit der Otterfinger Blasmusik im Zelt und Biergarten ab 10 Uhr. Die Burschen freuen sich auf Aufstellhelfer.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.