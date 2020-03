Mehr Busfahrten schon 2020: Umsetzung von Nahverkehrsplan beginnt

Die Umsetzung des Nahverkehrsplans nimmt Fahrt auf. Bereits 2020 sollen die ersten Buslinien im Landkreis ausgebaut werden. Und das ist noch nicht alles.

Landkreis – Der Druck kommt von der Schiene. Ab Sommer 2020 will die Bayerische Oberlandbahn (BOB) die neuen Lint-Züge aufs Gleis setzen und damit vor allem die Kapazitäten in den Zwischentakten erhöhen (wir berichteten). Damit die Fahrgäste nicht an den Endbahnhöfen stranden, hat der Wirtschaftsausschuss des Kreistags nun beschlossen, einige Buslinien für die Anbindung an den Halbstundentakt auszubauen. Die ersten Maßnahmen aus dem Ende 2019 abgesegneten Nahverkehrsplan stehen damit kurz vor der Umsetzung.

„Es pressiert“, sagte Peter Schiffmann, Fachbereichsleiter Mobilität am Landratsamt, bei der Sitzung. Um die Zwischentakte attraktiver zu machen und damit deren Auslastung zu erhöhen, müsse man die Buslinien an den Zugfahrplan anpassen. Entsprechend der Priorisierung im Nahverkehrsplan habe man zuerst jene Verbindungen in den Fokus genommen, die touristisch stark frequentiert sind: die Linie 9562 von Schliersee zum Spitzingsee, die Linie 9556 von Tegernsee bis nach Wildbad Kreuth und optional auch noch die Linie 9559 (Ringlinie B) von Gmund über Bad Wiessee.

Mehr Busse an Wochenenden

Vorerst sei eine Verbesserung des Takts zu den Stoßzeiten am Wochenende zwischen 9 und 16/17 Uhr mit Schwerpunkt auf den Sommermonaten geplant, so Schiffmann. Ein Budget von 150 000 Euro sei für 2020 vorgesehen, werde aber wohl nicht ganz aufgebraucht. Indem man darauf achte, dass die Grenze von 50 000 Kilometer pro Linie nicht überschritten werde, könne man auf eine öffentliche Ausschreibung bei der Vergabe verzichten. Diese brauche einen Vorlauf von einem Jahr und würde die Umsetzung stark verzögern.

Da es rechtlich dennoch einiges zu beachten gebe, schlug der Fachbereichsleiter vor, einen Rahmenvertrag mit dem für den Nahverkehrsplan beauftragten Beratungsbüro Gevas Humberg & Partner zu schließen. Parallel werde man eine Taktverdichtung auf der Linie 9552 (Ringlinie Schlierach-/Leitzachtal) vorbereiten sowie eine neue Vereinbarung mit dem Markt Holzkirchen zum Betrieb und zur Ausweitung des Ortsbusangebots aufsetzen. Letzteres sei notwendig, weil die Regierung von Oberbayern das bisherige Modell mit einer Beauftragung durch die Marktgemeinde für nicht zulässig erklärt habe. Dies soll künftig am Landratsamt geschehen, erklärte Kreiskämmerer Gerhard De Biasio. Die Gemeinde könne aber weiterhin selbst den Umfang des Ortsbusangebots festlegen. „Wir sind hier nur Dienstleister“, sagte De Biasio. „Aber wir schicken dann auch die Rechnung.“

Ortsbusse auch in anderen Gemeinden?

Lesen Sie auch: Neuer Nahverkehrsplan: Umsetzung wird teuer und dauert

Der Beschluss im Wirtschaftsausschuss fiel einstimmig. Es sei nur positiv, dass man mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan bereits jetzt beginne, waren sich die Vertreter der verschiedenen Fraktionen einig. Man müsse aber darauf achten, in den Lösungen „beweglich“ zu bleiben, forderte Haushams Rathauschef Jens Zangenfeind (FWG): „Der Verkehr ändert sich ständig, da müssen wir flexibel reagieren.“ Größtmögliche Transparenz und Kommunikation der einzelnen Schritte hielt Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) für unumgänglich. In Sachen Ortsbus werde man eine Ausweitung der Verbindungen – auch über die Gemeindegrenzen hinaus – forcieren.

Kritik an der Linienauswahl äußerte Anastasia Stadler (CSU). Sie hätte sich eine bessere Anbindung der Sutten sowie des Krankenhauses gewünscht. Schiffmann erklärte, man müsse sich zuerst auf die meistfrequentierten Verbindungen konzentrieren. „Die RVO muss das auch leisten können.“ Doch man stehe ja erst ganz am Anfang der Umsetzung. Zurückhaltend zeigte sich Schiffmann auch bei der Bitte des Schlierseer Bürgermeisters Franz Schnitzenbaumer (CSU), der Landkreis möge die Einführung eines vergünstigten Bürgertickets prüfen. „Das könnte uns beim MVV-Beitritt Schwierigkeiten bereiten.“

Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) bat um Geduld. „Wir können nicht in einem Jahr gut machen, was in Jahrzehnten verkehrspolitisch schief gelaufen ist“, sagte er und richtete zugleich einen Appell an die Bürger. „Es braucht ein Umdenken, damit die neuen Angebote auch angenommen werden.“