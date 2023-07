MVV-Beitritt: Aus für Sondertickets

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Ihre Tage sind gezählt: Das Landratsamt kündigt unter anderem den Inhabern der Seniorenkarte mit Wirkung zum 30. November. Im MVV gibt es dieses Angebot nicht. Betroffene erhalten das Deutschlandticket. © Thomas Plettenberg

Das Landratsamt spricht den Inhabern des Senioren- sowie des Schülertickets spätestens Ende August 2023 die Kündigung aus. Das sind nicht die einzigen Schritte, mit denen sich der Landkreis auf den anstehenden MVV-Beitritt vorbereitet.

Landkreis – Mobilität bedeutet Lebensqualität, gerade für ältere Menschen. Das Oberlandler-Seniorenticket gibt Fahrgästen ab 60 Jahren die Möglichkeit, drei Jahre lang kostenlos mit den RVO-Bussen zu fahren – vorausgesetzt, sie geben im Gegenzug ihren Führerschein ab. Dann übernimmt das Landratsamt die Fahrtkosten.

Sondertickets

Bekanntlich tritt der Landkreis Anfang Dezember dem MVV bei, der kein vergleichbares Angebot hat. Stattdessen gibt es im MVV die Isarcard 65 für alle ab 65 Jahren. Sie kostet – je nach Zone –zwischen 52,70 und 81,30 Euro. Auch ein Pendant zum Oberlandler Schülerticket, dem „Gib-mir-5-Ticket“ und dem „Miesbach 12 für 7“ gibt es nicht. Aus diesem Grund kündigt das Landratsamt den Inhabern dieser Karten mit Wirkung zum 30. November.

Insbesondere den Senioren gegenüber bestehen aber weiter Verpflichtungen, abhängig davon, wann das Landratsamt ihnen vertraglich zugesichert hat, bei Abgabe des Führerscheins das Ticket für drei Jahre zu finanzieren. Aktuell gibt es 14 Senioren, die ihr Ticket 2021 oder später abgeschlossen haben, wie ein Mitarbeiter des Fachbereichs Verkehrswesen in der jüngsten Kreisentwicklungsausschusssitzung darlegte. Ihnen muss das Landratsamt über November 2023 hinaus ein vergleichbares Ticket zur Verfügung stellen. Die Ausschussmitglieder stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Betroffenen im Bezugszeitraum des Seniorentickets das Deutschlandticket anzubieten. Das kostet jährlich pro Ticket 588 Euro – und damit 300 Euro mehr als das Seniorenticket. Die Verwaltung nimmt an, dass das vorhandene Budget von 25 000 Euro dennoch nicht einmal ausgeschöpft wird, weil keine neuen Abonnements mehr abgeschlossen werden.

Derzeit erarbeitet die Stabsstelle Mobilitätsentwicklung mögliche künftige bezuschusste Tickets für den Landkreis Miesbach, etwa ein Sozialticket wie die Isarcard S, die Arbeitslosen und Leistungsbeziehern zusteht. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 sollen dem Kreisentwicklungsausschuss Ergebnisse präsentiert werden. Außerdem prüft die Stabsstelle gerade, ob den Inhabern des Oberlandler-Schülertickets ebenfalls vorübergehend das Deutschlandticket angeboten werden kann.

App

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Kreisentwicklungsausschuss beschlossen, dem Provider der kostenpflichtigen Wohin-du-willst-App (WDW) zu kündigen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf die Nutzung der MVV-App umzusteigen. Damit entfallen die jährlichen Datenpflegegebühren in Höhe von 1796 Euro. Die Features der WDW sind in den MVV-Kosten bereits enthalten. Zusätzlich bietet die MVV-App Raffinessen wie „Swipe & Ride“, bei der sich der Ticketdschungel lichtet, weil die Funktion erkennt, durch welche Zonen man fährt. Auch eine Schnittstelle zu einem On-Demand-System ist bereits in Entwicklung.

Fahrgastinformation

Ein sichtbares Zeichen des MVV-Beitritts sind die digitalen Fahrgastinformationen, die an verschiedenen Stellen im Landkreis aufgestellt werden. Etwa an der Weissachbrücke in Rottach-Egern oder am Bahnhof Gmund, wo ein digitaler Anzeiger schon steht. Die Auslieferung erfolge in Clustern, weshalb es an manchen Standorten noch dauere.

Olaf Fries (ÖDP) berichtete von einer Erfahrung, die viele ÖPNV-Nutzer regelmäßig machen: „Man steht an der Haltestelle, und dann heißt es: Fünf Minuten Verspätung. Nach fünf Minuten heißt es zehn Minuten, dann 15 Minuten Verspätung.“ Digitale Anzeigen seien wenig hilfreich, wenn die Datenbasis unzureichend sei. Florian Kausch von der Mobilitätsentwicklung erklärte, dass mehrere Quellen in die Fahrgastinformation fließen. „Wir sind da dran.“

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.