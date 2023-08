Landkreis rutscht bei Standortfaktoren ab

Von: Sebastian Grauvogl

Gewerbegebiete gibt es – wie hier in Holzkirchen – in nahezu jeder Stadt oder Gemeinde im Landkreis. Eine interkommunale Zusammenarbeit wäre auch in diesem Bereich möglich. © Thomas Plettenberg

Eine Umfrage der IHK zeigt: Der Landkreis rutscht bei Standortfaktoren ab. Der Regionalausschuss sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf.

Landkreis – Worte wie „alarmierend“ oder „dramatisch“ wählen Alexander Schmid und Jens Wucherpfennig nicht. Aber der IHK-Regionalausschussvorsitzende und der Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Rosenheim wollen die Zahlen aus der neuesten Standortumfrage für den Landkreis Miesbach auch nicht beschönigen. So blicken sie trotz der im Vergleich zu 2019 unveränderten Gesamtnote von 2,0 mit ernster Miene auf das Zeugnis, das die 165 teilnehmenden Unternehmen dem Standort ausgestellt haben.

13,8 Prozent denken über Verlagerung nach

Die drei plakativsten Ergebnisse vorab: Nur noch 18,1 Prozent wollen in den kommenden drei Jahren erweitern oder investieren, 2,6 Prozent weniger als im oberbayerischen Durchschnitt und sogar 7,4 Prozent weniger als 2019. Sogar Schlusslicht im gesamten Regierungsbezirk ist der Landkreis Miesbach bei der Frage nach der Wiederwahl des Standorts: Statt 90 Prozent wie 2019 bejahten heuer nur noch 77,5 Prozent diese Frage (oberbayernweit 83 Prozent). Mehr noch: 13,8 Prozent denken sogar über eine Verlagerung oder Aufgabe des Standortes in den kommenden drei Jahren nach – 2019 waren es nur gut zwei Prozent.

Zumindest die Anbindung passt

48 Standortfaktoren hat die IHK von den teilnehmenden Betrieben mit Schulnoten von eins bis fünf bewerten lassen, und zwar jeweils die Zufriedenheit und die Bedeutung für das Unternehmen. Im Klartext: Wo hohe Bedeutung und schlechte Zufriedenheit zusammenfallen, besteht dringender Handlungsbedarf. Im Landkreis ist dies vor allem beim Wohnraumangebot (Zufriedenheitsnote 4,1), der Bürokratiearmut/Unternehmerfreundlichkeit in der Verwaltung (3,6) und den Gewerbeflächen- und Grundstückspreisen (3,9) der Fall. Alle drei Bewertungen haben sich seit 2019 nochmals deutlich verschlechtert. Gleiches gilt für den Arbeitsmarkt und die verfügbaren Fachkräfte (3,3). Als größte Stärken kann der Landkreis hingegen mit der Anbindung ans Straßennetz (2,0), der Energieversorgung (2,2) und der Loyalität und Motivation der Mitarbeiter (2,3) punkten.

Schmid sieht Auftrag an die Standortförderung

Das Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO), dessen Vorstand Schmid hauptberuflich vorsitzt, betrachtet diese Ergebnisse nicht nur als Zustandsbericht, sondern auch als Arbeitsauftrag in Sachen Standortförderung. Vor allem beim sich unter anderem auch durch Demografie zuspitzenden Fachkräftemangel fordert Schmid, „alle Register zu ziehen“. Und die REO sieht sich hier durchaus in der Verantwortung. Man arbeite gerade eine Strategie aus, die im Herbst im Kreistag präsentiert werden soll.

Es reiche nicht mehr, nur vor Ort um neue Mitarbeiter zu werben, betont Schmid. Vielmehr müsse man neben einer Attraktivierung des Arbeitsmarktes für ältere Menschen sowie der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland auch die Digitalisierung und Robotisierung vorantreiben. Gerade in der Pflege und Gastronomie gebe es hier viele Einsatzmöglichkeiten, die das Fehlen menschlicher Kollegen zumindest teilweise ausgleichen könnten. Wucherpfennig könnte sich dabei auch vorstellen, entsprechende Forschung mit dem Aufbau von Technologiezentren direkt vor Ort zu fördern.

Rosenheimer IHK-Chef fordert Entbürokratisierung

Einen lokalen Hebel für Verbesserungen sieht der Rosenheimer IHK-Chef auch in der Entbürokratisierung der Verwaltung. Mit einer Einführung des RAL-Gütesiegels für mittelstandsfreundliche Verwaltung am Landratsamt könnte man Qualitätsstandards wie eine Antwort auf Anfragen innerhalb von maximal 48 Stunden sowie eine Erteilung von Baugenehmigungen (bei Vorliegen aller Unterlagen) binnen höchstens 40 Tagen etablieren. Die Landkreise Ebersberg und Traunstein hätten dies bei sich schon umgesetzt. Wucherpfennig hält auch hier eine verstärkte Digitalisierung für dringend geboten. Während viele Unternehmer in der Pandemie sich schon gut aufgestellt hätten, hinke die öffentliche Verwaltung oft noch hinterher.

Interkommunale Gewerbegebiete eine Lösung?

Weitere Ansatzpunkte erkennt Schmid bei der Schaffung von Wohnraum und Gewerbegebieten. Hier gelte es unter anderem, auf interkommunale Zusammenarbeit zu setzen, um beispielsweise auch Gewerbegebiete auf der Flur zweier Gemeinden auszuweisen. Das von Gegnern oft ins Feld geführte Argument des Flächenverbrauchs sei nicht gerechtfertigt, da moderne Gewerbegebiete selbst hohe Standards an Begrünung und sogar Biodiversität erfüllen könnten.

Generell wünschen sich Wucherpfennig und Schmid eine „Ermöglichungshaltung“ bei Behörden und Politik. So habe sich das Gewerbesteueraufkommen pro Einwohner in den vergangenen zehn Jahren im Landkreis Miesbach besser entwickelt als in den angrenzenden Kreisen, berichtet Schmid. „Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.“