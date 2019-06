Die SPD im Landkreis holte bei der Europawahl sieben Prozent. Für die Kommunalwahlen 2020 sind die Genossen optimistisch. Dank guter Strukturen und Themen - und hoffentlich Ruhe aus Berlin.

Landkreis – Verena Schmidt-Völlmecke ist frustriert. „Die in Berlin machen uns das Leben schon schwer“, sagt die Vorsitzende der SPD Holzkirchen. Sie und ihre Parteigenossen im Landkreis klebten Plakate und machten mit viel Einsatz Wahlkampf, die Gemeinderatsmitglieder leisteten gute Arbeit. Doch am Ende bekämen sie dafür sieben Prozent der Stimmen bei der Europawahl – weil die Probleme der Bundes-SPD die ganze Partei in ein schlechtes Licht rückten. „Schönen Gruß nach Berlin: Das können die mal anders regeln.“

Seit Sonntag beschäftigt die SPD aber wieder ein Berliner Thema. Die Bundesvorsitzende der Partei, Andrea Nahles, kündigte an, alle politischen Ämter niederzulegen. Die Nachfolge ist offen. Auf die SPD kommt eine Führungsdiskussion zu.

Landkreis Miesbach: SPD-Basis hofft nach Nahles-Rücktritt auf ruhigere Zukunft

Der Gegenwind aus Berlin stört auch Johann Schmid, Vorsitzender der SPD Gmund. Er sagt aber: „Andrea Nahles kam in Bayern nie gut an.“ Der Führungswechsel könne eine Chance für die Partei im Freistaat sein. Werde bei der Diskussion um die Nachfolge intelligent über Sachthemen gestritten, sei das gut. „Artet es in eine Schlammschlacht aus, schadet es.“ Schmidt-Völlmecke glaubt, dass die neue Parteiführung aus den Fehlern lernen und eine bessere Kultur an den Tag legen wird. Das werde auch den Ergebnissen in Miesbach helfen.

Nur auf die neue Führung wollen sich die Genossen im Landkreis allerdings nicht verlassen. Sie wollen mit Themen punkten. Die Wohnungsfrage sei das neue soziale Thema unserer Zeit, sagt Schmidt-Völlmecke. „Gerade die jungen Menschen fragen sich: ,Kann ich mir die Kita leisten und das Dach über dem Kopf?’“. Es könne zum Beispiel nicht sein, dass das Leben in Holzkirchen für Angestellte mit Vollzeit-Job zu teuer sei. Hier könne die SPD Antworten liefern. Schmid nennt außerdem den Klima- und Umweltschutz sowie die Altersarmut. An Themen mangele es der SPD nicht.

Ohnehin sehen die Sozialdemokraten Grund zur Hoffnung. „Die Kommunalwahl 2020 ist keine Europawahl“, sagt Robert Kühn, Ortsvorsitzender der SPD Bad Wiessee sowie stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Miesbach. „Da gelten andere Kriterien.“ Die SPD sei selbst in den kleinen Ortsverbänden gut aufgestellt. Das sei zum Beispiel ein Vorteil gegenüber den Grünen, denen diese Strukturen teilweise fehlen. „Die Menschen vertrauen uns, weil sie wissen, dass wir seit Jahren gute Arbeit leisten.“ Deswegen werde das Ergebnis bei den Kommunalwahlen besser ausfallen als bei den Europawahlen.

SPD im Landkreis Miesbach: Die Kommunalwahlen werden besser

Das glaubt auch Schmidt-Völlmecke: Bei Kommunalwahlen müssten sich die Menschen fragen, wer ihnen hier vor Ort helfen kann, sagt sie. Da sei die SPD nach wie vor eine gute Wahl.

Außerdem könne die Partei auf ihren Nachwuchs setzen, sagt Schmidt-Völlmecke. „Wir haben viele kluge junge Köpfe. Die muss man machen lassen.“ Das sieht Kühn ähnlich. Er sagt: „Es findet gerade ein Generationswechsel statt.“ Um die Zukunft sorgt sich keiner von beiden.

Und noch eine Überzeugung verbindet die Genossen: „Die SPD ist in Berlin Gefangener der Großen Koalition“, sagt Schmid. Erfolge wie der Mindestlohn kämen bei den Menschen nicht an. Nur wenn Klimaziele verfehlt werden, blicke man auf die Sozialdemokraten. Darunter litten auch die Ortsverbände. Die Parteiführung müsse überlegen, ob das noch Sinn macht. Auch Schmidt-Völlmecke glaubt, dass die Stimmung in Holzkirchen gerade gegen die GroKo kippt. Klingt, als hofften die Sozialdemokraten im Landkreis doch ein wenig auf ihre Genossen in Berlin.