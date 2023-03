Landkreis sucht Nachfolger für VIVO-Chef Frey

Von: Stephen Hank

Thomas Frey, Vorstand des VIVO-Kommunalunternehmens mit Sitz in Warngau. © THOMAS PLETTENBERG

Der Landkreis braucht für sein Tochterunternehmen VIVO einen neuen Vorstand. Thomas Frey (62) geht nächstes Jahr in Ruhestand. Es gibt vielversprechende Bewerbungen.

Landkreis ‒ Seit 2002 sind die Abfallgebühren im Landkreis stabil. Das, die hohe Sammelquote und die „hervorragenden Wertstoffhöfe“ hob Gerhard Waas (Grüne) jetzt im Kreistag hervor. „Ich habe selten so gut mit jemandem zusammengearbeitet“, lobte der langjährige VIVO-Aufsichtsrat die Arbeit von Vorstand Thomas Frey. Der 62-jährige Frey, so wurde in der Sitzung bekannt, scheidet zum 1. Februar kommenden Jahres aus. Dann beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.

Suche nach Nachfolger läuft

„Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft“, berichtete Landrat Olaf von Löwis (CSU), der sich den lobenden Worten Waas’ ausdrücklich anschloss: „Wir haben hohe Maßstäbe, wir sind mit Herrn Frey sehr verwöhnt.“ Auf Nachfrage berichtet der VIVO-Chef von „vielversprechenden Bewerbungen“. Derzeit finden Gespräche mit einer Handvoll Interessierter statt. Bereits in den nächsten Wochen will der Verwaltungsrat entscheiden.

Frey arbeitet seit Mai 1992 bei der VIVO, zunächst als Bereichsleiter für die Abfallentsorgung mit dem Schwerpunkt Duale Systeme, später als kaufmännischer Leiter. Im Januar 2013 löste der Walter Hartwig als Vorstand ab.

VIVO hat 2022 rund 60.547 Tonnen Müll gesammelt

Das 2007 gegründete VIVO-Kommunalunternehmen, das aus der 1991 entstandenen VIVO GmbH hervorgegangen ist, hat im Jahr 2022 eine Gesamtabfallmenge von 60.547 Tonnen gesammelt. 41.954 Tonnen entfielen auf Wert- und Problemstoffe, davon rund 17.000 Tonnen Bioabfälle und Grüngut, die von der VIVO zu Kompost verarbeitet werden. Der Restmüll betrug 15.198 Tonnen. An Gewerbeabfällen kamen 3395 Tonnen zusammen. Die Abfallmenge lag damit um rund 4000 Tonnen unter der der Vorjahre.

Krise macht sich auch beim Müll bemerkbar

„Der Rückgang ist bei allen Abfallfraktionen erkennbar und fällt – isoliert gesehen – am schwächsten beim Gewerbemüll aus“, erläutert VIVO-Vorstand Frey auf Nachfrage. Der massive Rückgang bei den sperrigen Materialien (minus 17 Prozent) könnte aus Sicht Freys auf konjunkturelle Einflüsse zurückzuführen sein. Die finanzielle Situation der Haushalte sei zunehmend Belastungen ausgesetzt. „Es wird gespart, Anschaffungen und Bauvorhaben werden zurückgestellt“, analysiert er. „Daher wurden weniger Altholz, also Möbel, weniger Elektrogeräte und mineralische Stoffe wie Bauschutt entsorgt. Gleiches gilt für Alttextilien.“

Verwertungsquote über dem Bayern-Durchschnitt

Mit einer Verwertungsquote von 73,4 Prozent liegt der Landkreis über dem bayernweiten Durchschnitt von rund 67 Prozent. Gleichzeitig fällt im Landkreis mehr Haushaltsmüll pro Einwohner an, nämlich 566 Kilo (bayernweit 507 Kilo). „Ich bringe das mit dem Tourismus in Zusammenhang“, sagt Frey. Rechnet man die Gewerbeabfälle hinzu – im Landkreis haben die Wertstoffhöfe auch fürs Kleingewerbe geöffnet –, sind es gar 599 Kilo pro Einwohner.