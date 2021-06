Landkreis Miesbach: Warum kommunaler Wohnungsbau so wichtig und doch so schwierig ist

So kann es gehen: Am Gschwendt in Miesbach wird derzeit nördlich des Friedhofs ein großes Wohngebiet entwickelt. Der Stadt gehören dort dann rund 70 Wohnungen. Wie diese ausgestaltet werden, ist ebenso noch offen wie die Frage, ob dafür ein Kommunalunternehmen gegründet werden soll.

© Thomas Plettenberg