Landkreis Miesbach: Weniger Arbeitslose, Betriebe finden kaum Arbeitskräfte

Von: Christian Masengarb

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Miesbach ist im Mai weiter gefallen. Die gute Nachricht hat eine Kehrseite: Betriebe suchen weiter händeringend Angestellte, finden aber kaum welche.

Landkreis - Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Miesbach ist im Mai weiter gefallen und bewegt sich auf dem Niveau des Jahres 2019 gefallen, also vor Corona-Pandemie und Lieferengpässen. Mit rund 1100 Arbeitslosen suchten 100 Menschen weniger nach Beschäftigung als im Vormonat und rund 600 weniger als im Vorjahr. Laut Arbeitsagentur Rosenheim sank die Zahl der Beschäftigungssuchenden in allen Personengruppen, auch bei unter 25- und über 50-Jährigen, bei Ausländern, Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen. Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt bei 1,9 Prozent (Mai 2021: 3 Prozent).

Weniger Arbeitslose im Landkreis Miesbach

Die „positive Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes“ habe sich im Mai fortgesetzt, urteilt Michael Vontra, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Rosenheim. Betriebe hielten an ihrem Personal fest, größere Freistellungen blieben aus und fast alle über die Wintermonate freigestellten Beschäftigten seien in ihre Anstellungen zurückgekehrt. „Sicherlich liegt das an der positiven Auftragslage, den guten Witterungsbedingungen und den bevorstehenden Pfingstferien.“ Am stärksten profitieren Touristik, Hotellerie- und Gastgewerbe sowie klassische Außenberufe wie Gartenbau und Baugewerbe,

Die Arbeitslosenquote für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur - die Landkreise Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Stadt Rosenheim - betrug wie im April 2,2 Prozent. Die absolute Zahl der Arbeitslosen sank auf 6770, im Vergleich zum Vormonat ein Minus von 110 Arbeitslosen und im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von rund 2500.

Personalmangel weiter extrem: Allzeithoch offener Stellen erneut überboten

Die Zahlen der Arbeitsagentur zeigen auch, dass die Unternehmen der Region weiter händeringend Personal suchen. Nachdem die Arbeitsagentur bereits im April ein Allzeithoch unbesetzter Stellen seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1998 gemeldet hat, ist die Zahl im Mai nochmals gestiegen. Mit fast 6000 unbesetzten Stellen liegt der Wert erneut rund 100 Stellen höher als im April und mehr als dreimal so hoch wie im Mai 2021.

Am Ausbildungsmarkt der Region bieten sich jungen Menschen weiter Chancen: Knapp 2000 offenen Lehrstellen stehen 1000 Ausbildungssuchende gegenüber. Auf jeden Bewerber kommen also zwei Angebote. Besonders viele offene Ausbildungsstellen gibt es in den Berufsgruppen Verkauf, Büro, Lager, Metall, Maschinenbau- und Betriebstechnik sowie bei Bäckern, Metzgern und anderen Lebensmittelherstellern und in der Speisezubereitung