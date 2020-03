Immer mehr Straftäter operieren über Telefon oder Internet, zeigt der gestern veröffentlichte Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Immer mehr Straftäter operieren über Telefon oder Internet, zeigt der gestern veröffentlichte Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Sprunghafte Anstiege der Fallzahlen wurden sowohl beim Callcenterbetrug (2018: 663, 2019: 1314) wie auch bei der Cyberkriminalität (2018: 515, 2019: 901) registriert.

Sprunghafte Anstiege der Fallzahlen wurden sowohl beim Callcenterbetrug (2018: 663, 2019: 1314) wie auch bei der Cyberkriminalität (2018: 515, 2019: 901) registriert. Fast verdoppelt haben sich die Schadenssummen, die die falschen Enkel oder Polizeibeamten bei ihren krummen Machenschaften verursacht haben: von 922 955 Euro im Jahr 2018 auf 1,78 Millionen Euro 2019. Ein Trend, den die Polizei noch intensiver bekämpfen will, erklärt Polizeipräsident Robert Kopp. „Denn Stillstand bedeutet gerade hier einen Rückschritt.“

Landkreis Miesbach: Weniger Straftaten, aber mehr Internetkriminalität

Einen Rückschritt im positiven Sinne zeigt die Gesamtzahl der Straftaten im Bereich des Präsidiums Oberbayern Süd, das inklusive Miesbach neun Landkreise abdeckt. 54 768 Delikte hat die Polizei 2019 erfasst. 2018 waren es noch 55 485 – also ein Minus von 1,3 Prozent. Rechnet man die ausländerrechtlichen Straftaten wie Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht heraus, ist die Zahl sogar auf ein Zehn-Jahres-Tief von 48 155 Fällen gesunken.

Beim Blick auf die Statistiken der Landkreise zeigt sich eine verhältnismäßig große Spreizung. Während Altötting einen Rückgang um 18,3 Prozent gemeldet hat, war es in Mühldorf ein Anstieg um 9,0 Prozent. Im Mittelfeld liegt der Landkreis Miesbach mit 3713 Straftaten (-2,8 Prozent). Vergleicht man die Häufigkeitszahlen (errechnete Straftaten pro 100 000 Einwohner), so liegt Miesbach mit 3723 an viertbester Stelle. Nur in Traunstein, Bad Tölz-Wolfratshausen und Altötting war die Kriminalitätsbelastung 2019 noch niedriger. Wie sich die Zahlen für die einzelnen Deliktarten pro Landkreis entwickelt haben, weist der präsidiumsweite Sicherheitsbericht nicht aus. Wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilt, werden die detaillierten Statistiken erst nach den Gesprächen mit den Landräten veröffentlicht. Im Landkreis Miesbach ist dafür aktuell der 15. Mai avisiert.

Die präsidiumsweite Analyse zeigt hingegen einige interessante Entwicklungen. So haben sich die Wohnungseinbrüche erneut verringert (307) und damit seit 2014 nahezu halbiert. Gar auf dem niedrigsten Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums befinden sich die Diebstahlsdelikte (10 999, -1,6 Prozent) während die Gewaltkriminalität bei 1676 Fällen seit einem Anstieg von 2015 auf 2016 so gut wie stagniert. Erstmals seit drei Jahren wieder rückläufig ist die Rauschgiftkriminalität (4858 Delikte, -2,7 Prozent), während die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte bereits zum dritten Mal in Folge gesunken ist (8275 Fälle, -3,5 Prozent). Und das, obwohl hier die eingangs erwähnten Straftaten in der virtuellen Welt eingerechnet sind. Mit der verstärkten Ermittlungstätigkeit im Bereich Kinderpornografie erklärt Polizeipräsident Kopp hingegen den erneut deutlichen Anstieg der Sexualdelikte (814, +9,9 Prozent).

Laut Polizei auf konstant gutem Niveau bleibt die Aufklärungsquote. In 72,2 Prozent aller Fälle haben die Beamten 2019 den Täter ermittelt (2018: 72,7 Prozent). Bedeutet, dass im südlichen Oberbayern im Schnitt zwei von drei Straftaten aufgeklärt werden. Die insgesamt 31 584 Tatverdächtigen sind übrigens zu 78,1 Prozent männlich. Der Ausländeranteil lag (ohne die ausländerrechtlichen Straftatbestände) bei 37,3 Prozent. Angesichts des Bevölkerungsanteils von nur 12,1 Prozent sind die ausländischen Tatverdächtigen laut Polizei damit „deutlich überrepräsentiert“.

Auch bei der Cyberkriminalität dürfte das Ausland eine große Rolle spielen. Weil die von dort aus verübten Taten aber nicht in der hiesigen Statistik erfasst werden, besteht hier laut Präsidium wohl ein „beachtliches Dunkelfeld“.

