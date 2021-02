Zahl der Verkehrstoten im Landkreis drastisch gestiegen

Im Coronajahr 2020 haben sich im Kreis Miesbach weniger Unfälle mit weniger Verletzten ereignet. Doch die Zahl der Toten hat sich fast verdoppelt.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat seine Verkehrsunfallbilanz 2020 vorgelegt.

Im gesamten zeigen die Zahlen einen positiven Trend.

Im Kreis Miesbach fällt aber die hohe Zahl an tödlichen Unfällen auf.

Das Polizeipräsidium Rosenheim hat seine Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2020 vorgelegt. Demnach sank die Zahl der Unfälle im Landkreis von 3300 im Vorjahr auf 2737, ein Minus von 17 Prozent. Auch die Zahl der bei diesen Unfällen verletzten Personen sank: von 659 auf 593. Traurig derweil die Zahl der Toten: Elf Menschen kamen auf den Straßen im Landkreis im vergangenen Jahr ums Leben. Im Vorjahr waren es nur sechs gewesen.

Weniger Verkehr, weniger Unfälle - dennoch mehr Tote auf Straßen im Landkreis

Die beiden Lockdowns 2020 haben das Verkehrsaufkommen spürbar gesenkt. Daran haben auch die Ausflügler an den Wochenenden nichts geändert. Weniger Verkehr heißt in diesem Fall auch weniger Unfälle.

Zahl der verletzten Radfahrer im Präsidiumsbereich um ein Viertel gestiegen

So erklärt sich das auch Polizeipräsident Robert Kopp. Er sagt: „Insbesondere durch den Lock-Down im Frühjahr und im Spätherbst, dem flächendeckenden Ausfall des Präsenzunterrichts an den Schulen und der Notwendigkeit von Homeoffice, wo immer dies möglich war, hat temporär die Zahl an Verkehrsteilnehmern und Mobilität erheblich abgenommen. Gleichzeitig zog es viele Menschen zur Bewegung an der frischen Luft ins Freie, was im signifikanten Anstieg der Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrern an Verkehrsunfällen und in punktuellen Zunahmen des Ausflugsverkehrs sehr deutlich wurde.“ Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums ist die Zahl der verunglückten Radfahrer um 23,7 Prozent auf 2430 gestiegen.

Zahl der Verletzten so niedrig wie in den vergangenen zehn Jahren nicht

Zum Präsidiumsbereich gehören die Landkreise im südlichen Oberbayern zwischen Berchtesgaden und Weilheim, hoch bis Altötting und Mühldorf. 1,25 Millionen Fahrzeuge sind hier registriert. Bei den 33 492 bekannt gewordenen Unfällen (minus 16,6 Prozent) kamen 78 Menschen ums Leben. Das waren zehn weniger als im Jahr zuvor. Auch bei den Verletzten zeigte sich eine positive Entwicklung: 6975 bedeuteten den niedrigsten Wert in den vergangenen zehn Jahren.

Das war im Kreis Miesbach anders. Die höhere Zahl der Toten in der Region allein einem gestiegenen Freizeitbedürfnis zuzuschreiben, wäre wohl verfehlt, wenn man sich die Fälle ansieht. Anders sieht es bei den Radfahrern im gesamten Präsidiumsbereich aus. Hier ist die Zahl von 13 auf 14 gestiegen.

Lesen Sie zum Thema auch: Tödlicher Unfall zwischen Miesbach und Hausham: Ermittlungen nach Ursache dauern an

Holzkirchen: Heftiger Unfall endet für Miesbacher tödlich - Motorblock wird aus Auto gerissen

Sattelzug überholt E-Bike: Radler stirbt knapp vier Wochen nach schwerem Unfall

Schlimmer Unfall bei Irschenberg: VW-Bus prallt auf Lkw - Fahrer aus Rosenheim stirbt noch am Unfallort

19-Jähriger prallt mit Audi A6 gegen Baum - Rettungskräfte können nichts mehr für Fahrer tun

Tragödie am Tegernsee: Frau überquert Zebrastreifen und wird von Mercedes tödlich erfasst

Tödlicher Unfall auf A8: Mann spaziert auf Autobahn - VW erfasst ihn frontal

Schlimmer Unfall auf der A8: Motorradfahrer stirbt - Rettungsgasse blockiert