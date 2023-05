Landrat: „Ihr müsst an Eure Schmerzgrenzen gehen – ohne Ausnahme“

Ihm blieb nur bedingt Zeit für seine Wunschprojekte: Landrat Olaf von Löwis. © thomas plettenberg

Landrat Olaf von Löwis spricht im Interview über die Herausforderungen seiner ersten drei Amtsjahre.

Miesbach/Landkreis – Aus dem Holzkirchner Rathaus direkt hinein ins Krisenmanagement. So könnte man den Amtsantritt von Landrat Olaf von Löwis (68, CSU) im Jahr 2020 beschreiben. Ein Gespräch über Herausforderungen, Hürden und Schwerpunkte anlässlich der Halbzeit der ersten Amtsperiode.

Herr von Löwis, direkt nach Ihrem Amtsantritt 2020 kamen Corona- und Ukraine-Krieg mit Energiekrise und Flüchtlingen. Blieb da überhaupt noch Zeit für Ihre eigenen politischen Steckenpferde?

Zunächst war ich tatsächlich in starkem Konfliktmanagement verwoben, aber ich habe zwischendurch schon Zeit gefunden für ein paar mir wichtige Themen. Zum Beispiele die Strukturen hier im Haus so zu organisieren, dass wir die wichtigen Themen voranbringen. So haben wir Umwelt und Mobilität zusammengelegt, einen extra Bereich für Mobilitätsentwicklung geschaffen und mit dem Zusammenschluss von ATS und SMG die Kreisentwicklung vorangebracht. Gerade der Zusammenschluss zur REO (Regionalentwicklung Oberland) hat viel Zeit gekostet, weil ich mit dem Thema Kreisentwicklung sehr viel hineinkompensieren kann: Verkehr, Wohnung, Kultur, Landwirtschaft, Natur. Das ist alles drin. Jetzt haben wir eine Institution schaffen, die weniger bürokratisch gelenkt ist als ein Landratsamt und sich mit diesen Themen der Kreisentwicklung beschäftigt. Diesen Themen konnte ich mich schon widmen – wenn auch nicht in dem Tempo, das ich mir gewünscht hätte.

Was hat Sie in Ihrem neuen Amt überrascht?

Mehr als überrascht war ich davon, wie sehr ich mit unseren Tochternehmen beschäftigt bin: Krankenhaus, Schwaighof, REO. Es ist nicht so, dass ich nur da nur ab und zu zu Sitzungen erscheinen muss, Nein, ich werde da vom Vorstand oder Geschäftsführung voll mit einbezogen. Im Schnitt habe ich damit ein bis zwei Tage pro Woche zu tun – ob das jetzt aktuell die Krankenhausreform ist, Abbau des Defizits oder auch Personalentscheidungen getroffen werden müssen. Genauso der Schwaighof. Den müssen wir für die Zukunft rüsten. Wollen wir eine Tagespflege? Müssen wir Personalwohnung bereitstellen? Das sind alles Aufgaben, die ich gerne wahrnehme, die aber auch zeitaufwendig sind.

Sie waren zuvor Bürgermeister von Holzkirchen. Ändert sich die Sichtweise als Landrat?

Schon. Ich hab als Bürgermeister oft auch gedacht: Mei, das Landratsamt kennt unsere Situation vor Ort nicht. Jetzt kenne ich beide Situationen, und muss schon sagen: Es bedarf intensiver Aufklärungsarbeit in alle Richtungen. Ich glaube schon, mich weiterhin in einen Bürgermeister hineinversetzen zu können, aber ich stelle auch fest: Es ist als Bürgermeister leichter, nach oben zu zeigen, als sich in die Lage des andern hineinzuversetzen. Das versuche ich, durch eine intensive Kommunikation mit Bürgermeistern zu optimieren. Wir haben unwahrscheinlich viele Besprechungen und sind auf einem guten Weg, eine gegenseitige Solidarität und Verständnis zu leben.

Man hat aber schon den Eindruck, dass beim Thema Flüchtlinge oder auch Klimaschutz die eine oder andere Gemeinde nicht recht mitzieht.

Da haben Sie nicht Unrecht. Aber ich kann schon verstehen, wenn manche etwas verhaltener reagieren, als ich es gerne hätte. Für viele Gemeinden gab es bei dem ersten großen Flüchtlingsstrom einfach keine Möglichkeit, entsprechende Unterkünfte zu finden. Wir konnten keine Vorratshaltung betreiben, und das fällt uns jetzt auf die Füße. Gegenüber anderen Landkreisen haben wir den Nachteil, dass wir nicht sehr viele gewerbliche oder öffentliche Immobilien haben, die wir auf dien Schnelle akquirieren können. Als Gegenbeispiel nenne ich mal Fürstenfeldbruck mit seinem Fliegerhorst.

An weiteren Unterkunftsmöglichkeiten führt aber kein Weg vorbei.

Das Thema Flüchtlinge macht mir tatsächlich am meisten zu schaffen, weil ich keine echte Lösungen anbieten kann. Seit einem Jahr schreibe ich an alle möglichen Stellen mit der Bitte: Gebt’s uns eine Verschnaufpause, bis wir Unterkünfte schaffen können, die jetzt in der Pipeline sind, also die Container in Holzkirchen und Hausham. Wir kriegen aber weiterhin alle 14 Tage einen Flüchtlingsbus. Ich bin froh, wenn wir die überhaupt unterbringen können. An ein Freiräumen der Turnhallen ist momentan gar nicht zu denken. Deshalb bin ich auf die Bürgermeister zugegangen und habe gesagt: Ihr müsst an Eure Schmerzgrenzen gehen – ohne Ausnahme. Da passiert auch was – viel zu wenig, aber immerhin ist Bewegung drin.

Sie gelten als regelrecht harmoniebedürftig. Reißt Ihnen auch mal die Hutschnur?

(sehr bestimmt) Ja – eben beim Thema Flüchtlinge, wenn auch eher im kleinen Kreise, und wenn unsere Mitarbeiter im Hause in ignoranter Form angriffen werden. Das habe ich zwei-, dreimal erleben müssen, wissend dass meine Mitarbeiter wirklich unter erhöhten Druck und am Limit arbeiten. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand kommt und sagt: Das und das gefällt mir nicht. Dann kann man das ausreden, was wir besser machen. Aber gleich loszupoltern, da kann ich auch unbeherrscht werden.

Als Landrat ist man quasi für alles zuständig, das Feld der Themen schier unendlich. Wenn Sie sich auf wenige Schwerpunkte festlegen müssen: Welche wären das aktuell?

Flüchtlinge, Krankenhaus, Klimaschutz, Mobilität, Katastrophenschutz. Zu letzterem hatten wir kürzlich ja eine Übung, Wow, da habe ich viel gelernt. Mir ist bewusst: Ich darf Landrat dieses wunderbaren Landkreises sein – dafür bin ich sehr dankbar. Mir ist es wichtig, die Lebens- und Liebenswürdigkeit unseres Landkreises zu erhalten, aber auch dazu beizutragen, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft meistern zu können.

Sie könnten doch für eine zweite Amtszeit kandidieren. Wie sieht’s aus?

Ich knabbere noch dran. Ich hab’ noch keine abschließende Entscheidung getroffen und auch mit meiner Frau noch nicht final gesprochen. Zur Halbzeit ist das noch zu früh. Ich will aber eine Entscheidung so rechtzeitig treffen, dass sich meine Partei sortieren kann – entweder mit mir oder ohne mich.