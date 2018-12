Landrat macht Absicht klar: MVV-Beitritt bis Ende 2022

Ein Netz, ein Fahrplan, ein Ticket: So fasst Landrat Wolfgang Rzehak die Vorteile eines Beitritts des Landkreises zum MVV zusammen. Ende 2022 könnte es so weit sein.

Landkreis – Ein Netz, ein Fahrplan, ein Ticket: So fasst Landrat Wolfgang Rzehak die Vorteile eines Beitritts des Landkreises zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) zusammen. Und der nimmt immer konkretere Züge an. Bei einem Gespräch mit dem neuen MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch am Donnerstagvormittag haben Rzehak und sein Tölzer Kollege Josef Niedermaier eine „klare Absichtserklärung“ für einen 100-prozentigen Beitritt beider Landkreise zum Verbund abgegeben, berichtet Rzehak auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Unser gemeinsames Ziel ist die Verkehrswende im Oberland“, sagt Rzehak. „Da sind wir uns absolut einig.“ Die Mitgliedschaft im MVV könne dabei helfen, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für die Bürger attraktiver zu machen. Denn weniger die Ticketpreise, sondern vielmehr ein kompliziertes Tarif- und Fahrplansystem würden viele Menschen derzeit davon abhalten, auf Bus und Bahn umzusteigen. „Das Angebot muss einfach stimmen“, so Rzehak. Unabdingbar sei dabei auch, dass der MVV-Bereich beide Landkreise (Bad Tölz-Wolfratshausen ist derzeit nur im Norden dabei) komplett abdeckt. Sonst erreiche man nur eine Verlagerung des Zielverkehrs, beispielsweise von Holzkirchen nach Miesbach, erklärt Rzehak.

Auch über den Zeitplan herrsche Einigkeit. Anfang 2019 wollen die beiden Landräte ihre jeweiligen Kreisgremien zum Thema befragen und die politische Absicht mit einem Beschluss dokumentieren. „Da muss dann jeder Farbe bekennen“, betont Rzehak. Um die Kreisräte über die Bedingungen und Folgen des Beitritts zu informieren, will der Landrat den MVV-Chef mit in die Sitzung einladen.

Mit am spannendsten erwartet werden wohl die Kosten. Laut einer groben Schätzung rechnet Rzehak mit einem Betrag von 2,2 bis drei Millionen Euro, die der Landkreis Miesbach an den MVV abführen muss. Der größte Teil davon entfalle aber auf den Schienen-Personennahverkehr (SPNV), für den der Freistaat zuständig ist. Rzehak will hier bei der Staatsregierung auf die Einhaltung der Ankündigung einer finanziellen Unterstützung pochen. „Ich gehe davon aus, dass das nicht nur ein Wahlversprechen war.“

Die Bürger dürfte hingegen in erster Linie der Starttermin interessieren. Rzehak nennt hier Ende 2022 als Ziel, gibt sich aber vorsichtig. „Vielleicht dauert es auch noch ein bis zwei Jahre länger.“ Der Teufel liege oft im Detail. Dennoch ist der Landrat überzeugt, dass sich der Aufwand am Ende bezahlt macht. Nicht nur die Pendler Richtung München, sondern auch die Ausflügler Richtung Oberland würden durch den MVV-Beitritt ein attraktives ÖPNV-Angebot bekommen. „Und das wird unsere Straßen deutlich entlasten.“

