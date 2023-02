Landratsamt bietet Qualifizierungskurs für Tagesmütter

Von: Christine Merk

Teilen

Freude am Umgang mit Kindern ist die wichtigste Voraussetzung für Tagesmütter und -väter. Im Landkreis Miesbach gibt es derzeit 27 Tagesmütter und –väter. Sie betreuen 115 Kinder, entweder zuhause oder in angemieteten Räumen. © Landratsamt

Der Landkreis sucht Tagesmütter. Im Rahmen eines neuen Kurses im März 2023 können sich Interessenten für diesen Job qualifizieren.

Landkreis – Die Kindertagespflege – sprich die Betreuung durch Tagesmütter- und -väter – gewinnt immer mehr an Bedeutung. Neben Krippen, Kindergärten und Horten gehört sie mittlerweile zu den wichtigsten Formen der Kinderbetreuung außerhalb der eigenen Familie, erklärt das Landratsamt Miesbach. Wer Lust hat, sich für diese Aufgabe zu qualifizieren, kann dies bei einem Kurs, der im März in Hausham startet.

Derzeit betreuen im Landkreis 27 qualifizierte Tagesmütter und –väter 115 Kinder, berichtet das Landratsamt. Manche tun dies bereits seit über 20 Jahren. Dabei geht es nicht nur die „Kleinen“, sondern um Kinder bis zu 13 Jahren. Tagesmütter oder –väter betreuen entweder zuhause oder in angemieteten Räumen. „Manche verfügen über einen Garten, andere einen fußläufig erreichbaren Spielplatz oder Wald“, beschreibt das Amt. Die Bring- und Holzeiten sowie Buchungszeiten seien individuell.

Der Fachbereich Jugend und Familie bietet nun in Kooperation mit dem Institut für Bildung und Beratung (IBB) in Hausham einen Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen an. Start ist am 25. März. Der Kurs ist gegliedert in acht Module und umfasst 160 Stunden. Die Teilnehmer lernen Wichtiges zum Aufbau einer Kindertagespflegestelle und werden in allen wichtigen pädagogischen Themen ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss können sie beim zuständigen Jugendamt eine Pflegeerlaubnis beantragen, um bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder zu betreuen. Wer in dem Beruf bleibt, absolviert jährlich weitere Fortbildungen. „Seit Kurzem gibt es außerdem die Möglichkeit, nach entsprechender Weiterbildung als Assistenzkraft in einer Kindertageseinrichtung tätig zu werden“, informiert das Landratsamt.

Interessierte erhalten weitere Informationen beim Fachbereich Jugend und Familie, Michaela Hallmannsecker, z 0 80 25 / 704 – 42 58, mi chaela.hallmannsecker@lra-mb.bayern.de, oder Sandra Hämmerle, z 0 80 25 / 704 – 42 57, sandra.hämmerle@lra-mb.bayern.de sowie beim Institut für Bildung und Beratung (IBB) in Hausham, Natalia Rennings, z 0 80 26 / 387 20 93, natalia.ren nings@ibb-miesbach.com. Hier kann man sich auch für den Kurs anmelden. Weitere Infos auf www.tagesmuetter-miesbach.de.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.