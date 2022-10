Landratsamt Miesbach plant Wohncontainer für Geflüchtete: Zwei mögliche Standorte nun bekannt

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Das Landratsamt sucht Standorte für Wohncontainer (Symbolbild). © Archiv: Al

Während die Arge Miesbacher Sportvereine fordert, Geflüchtete in Wohncontainernstatt in Turnhallen unterzubringen, ringt das Landratsamt um Lösungen. Nun wurden zwei mögliche Standorte bekannt.

Landkreis – Der Landkreis Miesbach erfüllt die Zuweisungsquote der Regierung von Oberbayern bei der Unterbringung Geflüchteter nicht. Entsprechend müsse der Kreis Ressourcen vorhalten, bestätigt Sprecherin Sabine Kirchmair. Ressourcen, die es außerhalb von Turnhallen nicht ausreichend gibt.

Standorte in Holzkirchen und Hausham geplant

„Da für uns und für alle die Situation äußerst unbefriedigend ist, haben wir uns frühzeitig um Containerstandorte gekümmert“, erklärt sie. Aber: „Auf die Kostenübernahme warten wir noch immer.“ Zu möglichen Standorten hält sich die Sprecherin weiterhin bedeckt, „da sich wegen der noch fehlenden Kostenübernahme noch alles ändern kann“.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt jedoch Annika Walther, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Marktgemeinde Holzkirchen: „Es ist richtig, dass ein Containerstandort am Moarhölzl geplant ist.“ Die Unterlagen lägen aktuell bei der Regierung zur Genehmigung. Um eine Belegung der Dreifachturnhalle in der Gemeinde Hausham zu vermeiden, ist offenbar auch Bürgermeister Jens Zangenfeind aktiv geworden. „Wir haben einen Standort für Container angeboten“, bestätigt er. Laut Landratsamt ist für zwei Containerstandorte im Landkreis – bei denen es sich eben um die genannten handeln dürfte – eine Belegung mit einer insgesamt dreistelligen Zahl an Geflüchteten geplant.

Derzeit rund 1500 Geflüchtete im Landkreis untergebracht

Im Landkreis sind derzeit 1010 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, darunter 366 Kinder unter 18, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Zudem meldet das Amt 508 Geflüchtete, die nicht aus der Ukraine stammen, darunter 192 Minderjährige. 153 der 508 Geflüchteten seien Fehlbeleger – also anerkannte Flüchtlinge, die noch eine Wohnung suchen. nap

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.