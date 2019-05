Landratsamt muss Waffen zurückgeben

2017 kontrollierte das Landratsamt Waffenbesitzer, die es in der Nähe der Reichsbürger-Bewegung sah. Sechs Betroffene wehren sich mit einer Klage. Die ersten beiden Fälle wurden nun verhandelt.

Landkreis– Zwei Jahre lang fühlte sich die Rottacher Bäuerin Regina Mayer (35) als Reichsbürgerin gebrandmarkt. Jetzt ist es vorbei. Das Münchner Verwaltungsgericht entschied: Die Jägerin erhält die Waffen nebst Besitzkarte zurück, die ihr das Landratsamt Miesbach im Januar 2017 entzogen hat. Eine Entscheidung, die der Rottacherin viel bedeutet. „Ich freu mich total“, sagt Mayer. Nicht wegen der Waffen, sondern weil nun die Unterstellung vom Tisch ist, sie stehe der Reichsbürger-Bewegung nahe. Eben dies war Auslöser für die Kontroll-Aktion des Landratsamts. Dessen Mitarbeiter wurden von einem größeren Polizeiaufgebot begleitet, im Dorf gab’s viel Gerede. Die Waffen nahmen die Kontrolleure mit, weil kleinere Mängel bei deren Aufbewahrung festgestellt wurden.

Diese Mängel seien heilbar, stellte das Gericht nun fest. Von der Reichsbürgerbewegung habe sich die Klägerin überzeugend distanzieren können. „Mich zu wehren, war das Beste, was ich tun konnte“, findet Mayer. Sie kann einen Alptraum ad acta legen: „Mein Ruf ist wieder hergestellt.“

In den Fokus war Mayer geraten, weil sie beim Landratsamt einen „Gelben Schein“ beantragt hatte, einen Staatsangehörigkeitsnachweis nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Dies gilt als Indiz für eine Nähe zur Reichsbürger-Szene. Auf Weisung des Innenministeriums nahm das Landratsamt Ende 2016 und Anfang 2017 Antragsteller, die Waffen besitzen, unter die Lupe. Auslöser war der Tod eines Polizisten in Georgensgmünd. Er wurde im Oktober 2016 von einem Reichsbürger erschossen. Bei den Kontrollen ordnete das Landratsamt in mehreren Fällen den Entzug der Waffen an. Sechs Betroffene haben Klage gegen den Widerruf der Waffenbesitzkarte eingereicht. Die ersten beiden Fälle wurden nun verhandelt.

Neben Mayer war es ein Jäger aus dem Nordlandkreis, dessen Klage am Mittwoch behandelt wurde. Wie Sophie Stadler als Pressesprecherin des Landratsamtes mitteilt, habe der Mann „irritierende Angaben zu den Staatsformen der deutschen Geschichte“ gemacht. Bei der Verhandlung distanzierte er sich von der Reichsbürgerbewegung. Seine Waffen hat der Jäger Stadler zufolge freiwillig abgegeben. Das Gericht entschied aber auch, dass der Mann weiterhin keine Waffen besitzen darf.

Das Gericht verwies auf das sensible Waffenrecht. Tatsachen, die die Vermutung von Unzuverlässigkeit zulassen, reichten schon aus, um vorsorglich Waffen in Sicherheit zu bringen. Weder das ausführende Landratsamt noch das Gericht hätten zu entscheiden, ob jemand Reichsbürger ist oder wie nahe er dem Gedankengut steht.

Dabei, so versichert Stadler, habe das Landratsamt lediglich seine Pflicht als Sicherheitsbehörde erfüllt. „Die Widerrufsverfahren wurden von einer emotionalen Debatte und teilweise sehr persönlichen Angriffen auf die Mitarbeiter des Landratsamtes begleitet“, berichtet Stadler. Der Tod des Polizisten zeige aber, dass im Umgang mit Waffen ausschließlich Vorsicht statt Nachsicht geboten sei.

Vier Klagen werden noch verhandelt. Wie berichtet, gehört dazu die von Martin Beilhack, Hauptmann der Waakirchner Gebirgsschützen.Er hat mehrfach öffentlich von Rufmord gesprochen.