Video-Duell der Landratskandidaten - Wer hat Sie überzeugt? Stimmen Sie ab!

So viele Kandidaten wie noch nie wollen Landrat werden. Auf der Podiumsdiskussion unserer Zeitung treten die acht Neuen und Amtsinhaber Rzehak gegeneinander an.

Am Dienstag um 19.30 Uhr diskutierten im Waitzinger Keller in Miesbach die neun Kandidaten, die am 15. März Landrat werden wollen.

Hier finden Sie das Video der gesamten Diskussion.

Um sich live ein Bild von allen Kandidatinnen und Kandidaten machen zu können, bietet unsere Zeitung am Dienstag, 4. Februar, eine Podiumsdiskussion im Waitzinger Keller in Miesbach an.

Wie wollen sie die Verkehrsprobleme lösen? Wie sieht ihre Finanzpolitik aus? Wie halten sie es mit dem Zusammenspiel von Umwelt und Wirtschaft? Zu diesen und weiteren Themenfeldern sollen sich Olaf von Löwis (CSU), Wolfgang Rzehak (Bündnis 90/Die Grünen), Gisela Hölscher (FW), Alois Ostermair (AfD), Christine Negele (SPD), Ursula Lex (FDP), Andreas Hallmannsecker (FWG), Martin Beilhack (Bayernpartei) und Angela Sterr (Die Linke) auf dem Podium äußern. Vielleicht treiben die Bevölkerung im Landkreis aber noch ganz andere Probleme um.

Welche das sind, wollten wir im Vorfeld erfahren. Die Fragen unserer Leser werden nun thematisch gebündelt und eingearbeitet. Die Kandidaten bekommen den Fragenkatalog vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten.

Die Podiumsdiskussion im Waitzinger Keller in Miesbach beginnt bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Saal selbst wird allerdings erst um 19 Uhr geöffnet. Dazwischen haben die Besucher die Möglichkeit, im Foyer Getränke zu sich zu nehmen. Moderiert wird die Podiumsdiskussion zur Landratswahl von Redaktionsleiter Stephen Hank.

Hier finden Sie unsere große Übersicht zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbach: Alle Kommunen, alle Namen - diese Kandidaten stehen bereits fest

