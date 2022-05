Landschaftspflegeverband Miesbach plant Tauschbörse - doch der Fachkräftemangel bremst

Von: Jonas Napiletzki

Die Böschung an der Hochterrasse in Mitterdarching, vor der LPV-Geschäftsführer Mathias Fischer hier steht, war zugewachsen. Der LPV setzte sich dafür ein, den Hang wieder frei für heimische Arten zu machen. Eine Herde Ziegen sorgt bald dafür, dass der auch frei bleibt. © Thomas Plettenberg

Eine Fläche von 137 Fußballfeldern hat der Landschaftspflegeverband Miesbach im vergangenen Jahr bearbeitet. Auch für heuer hat Geschäftsführer Mathias Fischer Pläne erarbeitet.

Landkreis – Seit genau vier Jahren gibt’s den Landschaftspflegeverband (LPV) Miesbach mit Sitz in Irschenberg. Und auch wenn sich ein „junger Verein erst zusammenrütteln muss“, wie Geschäftsführer Mathias Fischer in der Jahresversammlung am Donnerstag betonte, konnte er von Erfolgen berichten. Nicht nur, dass neben allen 17 Gemeinden seit 2021 auch der Landkreis Miesbach selbst Mitglied ist – und 50 000 Euro pro Jahr beisteuert. Auch inhaltlich hat der LPV viel geleistet.

Die fertigen Projekte

In Zahlen führte der Verein im vergangenen Jahr 172 Einzelmaßnahmen auf 98 Hektar Pflegefläche durch. Das entspricht etwa der Größe von 137 Fußballfeldern, in deren Bearbeitung rund 210 000 Euro geflossen sind.

Mit der Landschaftspflege und Renaturierung selbst wurden 33 Landwirte und Firmen aus der Region beauftragt, berichtete Fischer. Feucht- und Magerwiesen machten in Zahlen den größten Anteil aus, aber auch um Amphibien, Almen und Streuobstwiesen kümmerte sich der Verein mit 42 Mitgliedern.

Fischers Job ist es dabei, für die jeweiligen Maßnahmen passende Fördergelder aufzutreiben. Mit ihm als Geschäftsführer habe der Verein ein „glückliches Händchen“, lobte Zweiter Vorsitzender Josef Bichler, der kurzfristig für den Ersten Vorsitzenden Georg Kittenrainer eingesprungen war.

Mit 9,5 Hektar entfiel ein großer Teil der Arbeiten im vergangenen Jahr aufs Projekt „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“. Wie berichtet, hatte der LPV im Rahmen der Initiative „Natürlich Bayern“ Biologin Barbara Krogoll engagiert. Sie schuf von April 2020 bis März 2022 insektenfreundliche Blühwiesen. Neben Schulungen für Bauhöfe sammelte der Verein auch Samen mit einer speziellen Bürste ein, um Pflanzen mit regionalem Erbgut anzusäen.

Abseits dieses Projekts nannte Fischer drei Beispiele erfolgter Maßnahmen. „Stark eingegriffen haben wir an den Streuwiesen Westerngern östlich von Wörnsmühl“, erklärte er. Die seit rund 50 Jahren brach liegende Fläche konnte 2021 erstmals wieder gemäht werden. Ohne den Eingriff wäre die Fläche „gekippt“, betonte er. In der Folge hätte sich das Landschaftsbild verändert, und heimische Arten wären verdrängt worden.

Auch an der Hochterrasse Mitterdarching wuchs zuletzt die Böschung zu – „aus ökologischer Sicht wollten wir das nicht“. Der Eigentümer habe den Hang entbuscht, der LPV unterstützte bei der Finanzierung. Weiteres Zuwachsen verhindern nun ehrenamtliche Helfer: Der Verein hat im August vergangenen Jahres eine Herde Ziegen organisiert, die neues Gehölz schädigen soll. „Rabiat“ sehe ebenfalls der Eingriff an der Hochburg Schliersee aus. Auch hier diene der Kahlschlag seltenen Pflanzenarten, die durch Bewuchs verdrängt worden wären.

Die weiteren Schritte

Fischer hofft, dass die gepflegten Flächen irgendwann wirtschaftlich verwertet werden können. Der Verein hat sich deshalb um eine Teilnahme am Projekt „KliMoWert“ beworben. Zusammen mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf soll erforscht werden, wie Streu stofflich verwertet werden kann, etwa in der Baubranche. „Ein spannender Aspekt“, befand Fischer. Bis Mitte des Jahres entscheide sich, ob der LPV in die engere Auswahl komme.

Abseits davon will Fischer zur Verwertung von Mähgut aus der Landschaftspflege das Projekt „Glücksspirale“ starten. Für diese Tauschbörse sei eine Stelle bereits genehmigt, bisher aber kein passender Bewerber gefunden worden. „Den Fachkräftemangel spüren wir stark.“

Insgesamt stehen heuer 150 Maßnahmen mit Ausgleichsflächen, Streuobstwiesen und Haglandschaften auf dem Programm. Den Plänen ihres Geschäftsführers mit Ein- und Ausgaben von je rund 400 000 Euro stimmten die Mitglieder im Miesbacher Bräuwirt einstimmig zu.

Bewerber für das Projekt Glücksspirale können sich unter www.lpv-miesbach.de/jobs.html darüber informieren.

