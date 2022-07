Einstimmiger Beschluss: Schutzgebiete sollen neu ausgewiesen werden

Klares Bekenntnis im Kreistag zum Schutz der Landschaft

Von Stephen Hank

Der Kreistag hat die Neuausweisung von sechs Landschaftsschutzgebieten auf den Weg gebracht. In der Debatte gab es ein deutliches Bekenntnis zum Landschaftsschutz

Landkreis – Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung bekannt. Quer durch alle Fraktionen bekundeten die Kreisräte den Willen, aus der aktuell unsicheren Rechtssituation bei sechs der elf Landschaftsschutzgebiete kein Kapital zu schlagen. „Wir werden bauleitplanerisch alles tun, um den Gedanken der Landschaftsschutzverordnung zu bewahren“, sagte beispielsweise der Rottacher Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Christian Köck. Die Neuausweisung der Gebiete soll nun rasch vorangetrieben werden, so der einhellige Beschluss.

Die Verordnungen zu sechs Schutzgebieten von 1955 werden in Kürze aller Voraussicht nach ungültig. Im Zuge der Verhandlung über den Betrieb der Saurüsselalm nahe Bad Wiessee hatte das Verwaltungsgericht festgestellt, dass das in den Verordnungen enthaltende komplette Bauverbot mit heutigem Recht nicht vereinbar ist. Unabhängig davon ist die Originalkarte der sechs großen Schutzgebiete verloren gegangen. Die neue Rechtsauffassung greift, sobald in wenigen Wochen die Urteilsbegründung des Gerichts zur Saurüsselalm schriftlich vorliegt.

Nicht in alten Wunden bohren

Im Kreistag war den Rednern daran gelegen, nicht in alten Wunden zu bohren. Robert Wiechmann (Grüne) sprach Landrat und Verwaltung ausdrücklich Lob für den Umgang mit der aktuellen Krise und die Kommunikation aus. Es gebe keine Garantie, dass die Neuausweisung der Gebiete gelingt. Gemeinsam habe man aber konstruktive Vorschläge erarbeitet, um das Grundkonzept zu retten.

„Die Landschaft ist unser Kapital“

Essenziell sei nun, so CSU-Sprecher Köck, ein neues festes Regelwerk zu bekommen – nicht zuletzt, um Begehrlichkeiten von Bauwerbern abzuwehren. Die Gemeinden jedenfalls würden sich die Situation jetzt nicht zunutze machen, um Schlupflöcher zu finden. „Die Landschaft ist schließlich unser Kapital“, betonte Köck. Dies aus aktuellem Anlass auch der Bevölkerung vor Augen zu führen, wünschte sich Josef Lechner (CSU). Ein Landschaftsschutzgebiet garantiere keinen hundertprozentigen Schutz der Landschaft, jeder Einzelne sei gefragt. „Fischbachau lag noch nie im Schutzgebiet“, so der frühere Bürgermeister, „und trotzdem ist es heute ein landschaftliches Kleinod im Landkreis.“

Chance, dass etwas Besseres entsteht

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) bezeichnete die Neuausweisung als Chance, um sich die „Landschaften noch mal anzuschauen“. Seine Gemeinde befand sich bis dato komplett im Schutzgebiet, Probleme habe es deshalb nicht gegeben. „Ich habe keine Angst vor einer Verordnung“, betonte er. „Sie muss nur rechtssicher sein, und alle müssen sie vertreten können.“ Es bestehe jetzt die Chance, ergänzte Martin Beilhack (BP), „dass etwas Besseres entsteht“.

Aus den Reihen der Kreisräte gab es eine Reihe von Ergänzungsvorschlägen zur Beschlussvorlage. Nicht nur Wiechmann und Christine Negele (SPD) brachten redaktionelle Änderungswünsche ein, auch Georg von Preysing (CSU) wollte einen wichtigen Punkt ergänzt haben. Als Mitglied der Arbeitsgruppe Landschaftsschutz erinnerte er daran, dass man 2017 einen Leitfaden erarbeitet habe, was die Herausnahme von Flächen aus den Landschaftsschutzgebieten betrifft. Diesem Regelwerk solle sich jede Kommune während der Übergangsphase verpflichtet fühlen. Die Anregung wurde in dieser Form aufgenommen.

Neuausweisung einhellig beschlossen

Letztlich beschloss der Kreistag einstimmig, die Neuausweisung der sechs Landschaftsschutzgebiete „Egartenlandschaft um Miesbach“, „Schliersee und Umgebung“, „Spitzingsee und Umgebung“, „Oberes Leitzachtal und Umgebung bei Bayrischzell“, „Tegernsee und Umgebung“ und „Weissachtal“ zügig voranzutreiben und die Verordnungen an die aktuellen rechtlichen Vorgaben anzupassen. Gleichzeitig prüft die Kreisverwaltung die Möglichkeit einer einstweiligen Sicherstellung der Verordnungen.

Aktuelle Verfahren „zügig und rasch über die Bühne bringen“

Ziel, so Birgit Eibl (FW), müsse freilich die Neuausweisung sein. „Wir dürfen uns nicht in der Sicherstellung verlieren“, sagte sie. Die Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (Schliersee) und Gerhard Braumiller (Miesbach) forderten die Kreisverwaltung auf, die in ihren Kommunen seit Längerem laufenden Verfahren zur Herausnahme „zügig und unbürokratisch über die Bühne“ zu bringen. Landrat Olaf von Löwis (CSU) sicherte eine rasche Klärung zu, mahnte aber auch zur Vorsicht: „Wir möchten hier keiner Klage Vorschub leisten. Aber wir werden für die Einzelverfahren Wege finden.“