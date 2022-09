Landtag: Gerhard Waas geht für Grüne ins Rennen

Von: Stephen Hank

Teilen

Glücklich über ihre Nominierung: Gerhard Waas und Elisabeth Janner. Die Grünen um ihre Kreisvorsitzenden (h.v.r.) Stephanie Eickerling und Georg Kammholz haben sie am Mittwochabend nominiert. © Thomas Plettenberg

Die Kreisgrünen ziehen mit Gerhard Waas (59) aus Schliersee in den Landtagswahlkampf. Für den Bezirkstag kandidiert erneut Elisabeth Janner (64) aus Miesbach.

Landkreis – Es dauert, bis die Aufstellungsversammlung endlich starten kann. Immer mehr Grüne strömen in den Warngauer Post-Saal, stehen Schlange bei der Eintragung in die Listen. Delegierte gibt es an diesem Abend nicht, jedes Mitglied ist stimmberechtigt. Ausgang der Wahl? Unklar. Zwei Bewerber interessieren sich für die Landtagskandidatur. Nordkorea-Inszenierungen seien noch nie Sache der Grünen gewesen, scherzt Kreis- und Gemeinderat Robert Wiechmann aus Holzkirchen am Rande. Er spielt auf die Nominierungsversammlung der CSU an, die wenige Tage zuvor sorgfältig orchestriert und organisiert Ilse Aigner (Landtag) und Olaf von Löwis (Bezirkstag) auf den Schild gehoben hat. Immerhin in einer Sache eifern die Grünen den Christsozialen nach: Am Schluss sind es 91 Stimmberechtigte und damit genau so viele wie bei der CSU.

Ruckeliges Grußwort aus Berlin und viele Erklärungen

Ansonsten tut die Partei alles, um einen Gegenentwurf zu zeichnen und den Eindruck von Inszenierung zu zerstreuen. Die per Beamter eingespielten Selfie-Videoschnipsel des Grünen-Bundestagsabgeordneten Karl Bär – inhaltlich etwas nebulös – verlieren sich akustisch im Saal. Der Landtagsabgeordnete Benjamin Adjei als Wahlleiter erklärt gleich mehrfach umständlich Regularien und Prozedere – mit der Wahl der Landesdelegierten finden an diesem Abend formell gleich drei Veranstaltungen statt. Und Kreisvorsitzende Stephanie Eickerling muss dann zur Klarstellung doch noch mal erläutern, wie genau mit der „offenen Box“ und der „Frauenbox“ umzugehen ist. Jenen beiden Pappkartons, aus denen am Ende jeder Vorstellungsrunde quotiert zwei Fragen aus dem Publikum gezogen werden.

100 Prozent für Elisabeth Janner

Die Kandidaten zumindest wirken gut vorbereitet. Elisabeth Janner, die sich als Erstes zur Wahl stellt und ohne Mitbewerber antritt, betont die Bedeutung des Bezirks – „auch wenn den kein Schwein kennt“, wie sie später lachend anmerkt. Seit 2013 sitzt sie im Bezirkstag, möchte sich weiter für Themen wie psychische Gesundheit, Barrierefreiheit und Kultur- und Heimatpflege einsetzen. „Es ist eine stille, aber wirkungsvolle Arbeit“, sagt die 64-jährige Heilpraktikerin aus Miesbach. Die Mitglieder statten sie mit 100 Prozent aus. „Das Ergebnis spricht für Dich“, sagt Kreisvorsitzender Georg Kammholz und überreicht Blumen.

Zehn Minuten Zeit für die Vorstellung

Bei den Bewerbern um die Landtagskandidatur ist zunächst Thomas Tomaschek, der Grünen-Kandidat von 2018, an der Reihe. Er habe genau zehn Minuten für die Vorstellung, dann werde er „hart dazwischengehen“, kündigt Wahlleiter Adjei an. Es bleibt beim zaghaften Versuch. Tomaschek hat das einzige Mikrofon im Saal und spricht nach dem Schlussgong – ein Kugelschreiber, der zart gegen ein Wasserglas schlägt – einfach noch etwas weiter.

Probleme „auf Landesebene lösen“

In seiner Bewerbungsrede betont der Musiker und Kulturmanager aus Rottach-Egern, nach zehn Jahren in der Kommunalpolitik nun den nächsten Schritt machen zu wollen, und nennt Mobilität, die Energiewende sowie Wohnen und Fachkräftemangel als seine Kernthemen. „Kommunalpolitisch stoßen wir in vielen Bereichen an unsere Grenzen“, sagt der Kreis- und Gemeinderat. „Das muss auf Landesebene gelöst werden.“

Förster Waas bei Landesgrünen „seit vielen Jahren das Gesicht für den Wald“

Förster Gerhard Waas, der einen ruhigen, inhaltlich eindringlichen Auftritt mit dem Schwerpunkt Umwelt und Landesentwicklung hinlegt, empfiehlt sich als Zuhörer und Mahner, der Mehrheiten hinter sich bringen kann. Bei den Grünen auf Landesebene bereits bestens vernetzt und dort „seit vielen Jahren das Gesicht für den Wald“, traue er es sich zu, auf der Landesliste einen wichtigen vorderen Platz zu ergattern. Ilse Aigner werde er das Direktmandat nicht abnehmen können, gesteht er, aber „wir werden faire Mitbewerber sein, die beide sehr gute Ergebnisse erzielen“.

„I bin a Kloana – die unterschätzt ma oft!“

Es gibt Zwischenapplaus, Waas’ Auftritt überzeugt. 53 Grüne wollen mit ihm ins Rennen gehen, 36 stimmen für Tomaschek. Welche Eigenschaften ihn denn auszeichnen, möchte vor der Abstimmung ein Zuhörer wissen, der das Glück hat, dass ausgerechnet sein Zettel aus einer der Frageboxen gezogen wird. „Ich muss meinen Willen nicht durchsetzen, sondern kann zuhören und Kompromisse schließen“, sagt Waas. „Grüne Politik ist das Ziel, aber der Weg dorthin kann ruhig verschlungen sein.“ Und: „I bin a Kloana – die unterschätzt ma oft!“ Mit Waas steht nach Ilse Aigner und Bruno Peetroons von der SPD der dritte Direktkandidat fest.

Lesen Sie hier die Erstmeldung vom Wahlabend.