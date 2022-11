Liberale setzen auf bekannte Gesichter

Wollen liberale Positionen stärken: (v.l.) Albert Duin, Bezirkstagskandidatin Béatrice Vesterling, Listenkandidat Thomas Duda, Landtagskandidat Dirk Kreder und Bezirksrätin Gräfin Barbara von Baudissin-Schmidt. © FDP Kreisverband

Die FDP schickt Dirk Kreder in die Landtagswahl und Béatrice Vesterling in die Bezirkstagswahl 2023. Beide wurden auf der Nominierungsversammlung einstimmig gewählt.

Bad Wiessee – Rote und Schwarze habe ihre Kandidaten längst gekürt – jetzt steht auch bei den Gelben fest, wen sie bei der Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 ins Rennen schicken: Auf der Nominierungsversammlung des Stimmkreises 121 (Landkreis Miesbach mit Bad Feilnbach und Feldkirchen-Westerham) in Bad Wiessee hat die FDP den Holzkirchner Dirk Kreder zum Direktkandidaten für den Landtag gewählt. Für die Wahl zum Bezirkstag tritt die FDP-Kreisvorsitzende Béatrice Vesterling an. Das gab die Partei in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach machte Kreder, der auch im Holzkirchner Gemeinderat ist, in seiner Rede vor den Versammlungsteilnehmern deutlich, dass er besonderes Augenmerk auf Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft legt. Vor allem das Bildungssystem benötige grundlegende Reformen. „Unser Schulsystem ist zu wenig digital, zu wenig durchlässig und verglichen mit meiner Schulzeit vor zig Jahren kaum an die Anforderungen der Gegenwart angepasst“, sagte Kreder und nannte als bemerkenswertes Beispiel den Online-Unterricht seiner ukrainischen Gäste.

Der Wirtschaftspolitik komme, angesichts der sich anbahnenden Rezession und immer schwierigeren Rahmenbedingungen, eine zukunftstragende Rolle zu, so Kreder. Aufgrund seiner Erfahrungen als Mehrfach-Gründer und Unternehmer liege einer seiner Schwerpunkte auf verbesserten Gründungs- und Ansiedlungsvoraussetzungen in Bayern und auf einer nachhaltigen Balance zwischen Ökonomie und Ökologie.

Für die Wahl zum Bezirkstag tritt die FDP-Kreisvorsitzende Béatrice Vesterling an. Vesterling, von Beruf Krankenkassen-Betriebswirtin, legt ihren Schwerpunkt auf die schwierige Situation im Bereich der psychiatrischen Versorgung und der gesellschaftlichen Teilhabe. „Schon von Berufs wegen habe ich ein großes Interesse für die Zuständigkeiten des Bezirks in Bereichen der Psychiatrie sowie der frühkindlichen Förderung. Ich kenne die knappe finanzielle Ausstattung und möchte dafür sorgen, dass der Haushalt von 2,3 Milliarden Euro zielgerichtet und sinnvoll eingesetzt wird“, erklärte Vesterling. Vor allem wolle sie sich dafür einsetzen, dass Menschen mit seelischer, körperlicher oder geistiger Behinderung die nötige Unterstützung bekommen, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Gastredner des Abends war der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtags-Fraktion Albert Duin. Selbst Unternehmer mit Verantwortung für einen Handwerksbetrieb, bemängelte er die realitätsferne Wahrnehmung von Handwerksberufen und die mangelnde finanzielle Förderung der Meisterausbildung. Er forderte, nahbar auf die Menschen zuzugehen. „Das Land Bayern ist wirklich klasse und die Bayern auch. Das müssen wir uns bewahren“, so Duin.

Als Listenkandidat für die Landtagswahl stellte die FPD den Holzkirchner Thomas Duda auf, der als Kompetenzzentrumsleiter bei Airbus arbeitet.

Zur Listenkandidatin für den Bezirkstag wurde die Studentin Elisabeth Röpfl (24) aus Bayrischzell gewählt.

