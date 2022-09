Landtagswahl: Gerhard Waas kandidiert für die Grünen

Von: Stephen Hank

Gerhard Waas, Landtagskandidat der Grünen. © THOMAS PLETTENBERG

Die Kreisgrünen haben ihren Kandidaten: Gerhard Waas (59) tritt bei der Landtagswahl im Oktober kommenden Jahres an und trifft dabei auf eine prominente Gegnerin.

Landkreis ‒ Die Grünen aus dem Landkreis haben gewählt. Sie wollen mit Gerhard Waas aus Schliersee in die Landtagswahl ziehen. Bei der Nominierungsversammlung am Mittwochabend im Gasthof zur Post in Warngau setzte sich der 59-Jährige mit 53 zu 36 Stimmen gegen Thomas Tomaschek (46) aus Rottach-Egern durch. Zuvor hatten beide in engagierten Reden für sich geworben.

Thomas Tomaschek hatte 2018 kandidiert, unterlag nun aber Gerhard Waas. © THOMAS PLETTENBERG

Waas trifft auf eine prominente Gegnerin. Für die CSU geht erneut Landtagspräsidentin Ilse Aigner ins Rennen. Sie war vor wenigen Tagen mit 100 Prozent der Stimmen nominiert worden. Auch der SPD-Herausforderer steht bereits fest. Hier kandidiert der Kreisvorsitzende Bruno Peetroons (22) aus Holzkirchen.

Für den Bezirkstag kandidiert bei den Grünen erneut Elisabeth Janner. Sie hatte keinen Gegenkandidaten und erhielt 100 Prozent der Stimmen. Die 64-jährige Miesbacherin gehört dem Gremium seit 2013 an.