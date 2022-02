Landwirte zu Bundesministern der Grünen: „Bullerbü-Bilder bringen uns nicht weiter“

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Plädieren für ein realistisches Bild der Landwirtschaft: Kreisbäuerin Marlene Hupfauer und BBV-Kreisobmann Hans Hacklinger. © Thomas Plettenberg

Grüner Landwirtschaftsminister, grüne Umweltministerin: Wie kommt das bei den Bauern im Landkreis an? Wir haben Kreisbäuerin und Kreisobmann zum Interview gebeten.

Landkreis – Die Zeichen stehen auf Grün für die Bauern: Mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke sind zwei Schlüsselstellen auf Bundesebene nun in der Hand der Grünen. Mit Karl Bär sitzt auch erstmals ein Politiker der Partei aus dem Landkreis Miesbach im Bundestag. Was Sie sich davon erwarten und welche Herausforderungen und Chancen den Landwirten vor Ort bevorstehen, haben wir Kreisbäuerin Marlene Hupfauer und BBV-Kreisobmann Hans Hacklinger im Interview gefragt.

Frau Hupfauer, Herr Hacklinger, die neue Bundesumweltministerin will mehr Arten- und Klimaschutz, der neue Bundeslandwirtschaftsminister ein besseres Tierwohl. Wie grün werden jetzt die Höfe im Landkreis Miesbach?

Hupfauer: Sie sind schon viel grüner, als mancher Grünen-Politiker vermuten würde. Mit den Maßnahmen im Kulturlandschafts- und Vertragsnaturschutzprogramm, der ausgeprägten Weide- und Almwirtschaft und nicht zuletzt der sehr erfolgreichen Öko-Modellregion haben die Landwirte bei uns gezeigt, dass ihnen diese Themen sehr am Herzen liegen. Die von den neuen Ministern auserkorenen Ziele klingen deshalb war für den Verbraucher gut, aber wir als Landwirte fragen uns schon: War denn bisher alles so schlecht? Hacklinger: Es sind halt sehr allgemein gehaltene, politische Ziele. Viel interessanter ist doch, wie diese konkret erreicht werden sollen und welche Folgen das für die Landwirte vor Ort hat.

Womit rechnen Sie denn?

Hacklinger: Es besteht wie immer die Gefahr, dass Dinge entschieden werden, die alle Betriebe über einen Kamm scheren. Neue Auflagen tun den kleinen Höfe in unserem Landkreis meist viel mehr weh wie Großbauern im Norden und Osten Deutschlands. Wenn man eh nur wenig Fläche hat, ist beispielsweise die Ausweisung von Blühflächen oder der Bau eines Laufstalls deutlich schwieriger möglich. Von den Kosten ganz zu schweigen. Hupfauer: Wir fürchten schon, dass durch die Regierungsbeteiligung der Grünen mehr Tempo und Druck in die Sache kommt. Und dass wir deshalb keine Chance mehr haben, uns ausreichend einzubringen.

Lesen Sie auch: Kreisbäuerin fordert mehr Mitbestimmung für Landfrauen

Mit Karl Bär haben Sie aber zumindest einen Parteivertreter als Abgeordneten vor Ort...

Hupfauer: Das ist sicher hilfreich, und wir wollen dieses Netzwerk durchaus nutzen. Auch, um Herrn Özdemir und Frau Lemke zeitnah zu uns in den Landkreis Miesbach einzuladen und ihnen zu zeigen, dass hier vieles viel besser läuft, als es vielleicht von Berlin den Anschein hat. Hacklinger: Die Vergangenheit hat aber leider gezeigt, dass die Politiker hier zwar einen schönen Tag hatten, uns nach ihrer Rückkehr nach Berlin oder München dann aber schnell wieder vergessen haben. Hupfauer: Deswegen setzen wir immer auch auf örtlicher Ebene an und holen die Bürgermeister, den Landrat und natürlich die Verbraucher mit ins Boot. Unser größtes Problem ist aber die ständige Unsicherheit und teilweise auch die Widersprüchlichkeit der großen Politik. Selbst Umwelt- und Landwirtschaftsministerium arbeiten teilweise in gegensätzliche Richtungen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Hupfauer: Nehmen Sie den Bau von Ställen. Ziel des Umweltministeriums ist es, die Emissionen im Sinne des Klimaschutzes zu minimieren. In der Praxis würde das heißen, dass wir die Ställe abdichten und mit Lüftungsanlagen ausstatten müssen. Das widerspricht aber dem Tierwohl, das ja auf eine offene Bauweise wert legt. Wie soll ein Landwirt jetzt entscheiden, welchen Stall er für eine Millioneninvestition bauen soll, wenn er fürchten muss, dass er ihn später wieder umbauen muss? Vom Baurecht haben wir da noch gar nicht gesprochen.

Die Landwirte genießen doch eine Privilegierung?

Hacklinger: Das ist auch so ein Begriff, der ein völlig falsches Bild vermittelt. Es klingt so, als ob Landwirte überall und nach Lust und Laune riesige Ställe hinstellen dürfen. Faktisch ist es aber so, dass sie durch die Politik gezwungen sind, in diesen Dimensionen zu planen, wenn sie ihren Betrieb zukunftssicher machen wollen. Viele Verbraucher wissen leider nicht, dass das die Folgen dessen sind, was die Politik mit einer Verbesserung des Tierwohls meint. Hupfauer: Die Wunschvorstellung einer Bullerbü-Landwirtschaft bringen uns leider nicht weiter. Jeder Bauer muss auch unternehmerisch denken und handeln, um eine Chance haben, auf dem Markt zu bestehen. Und da hat längst nicht nur die Politik das Sagen.

Auch interessant: Almbauern zeigen, warum Weideschutzzäune gegen den Wolf nichts nutzen

Sie spielen auf die großen Lebensmitteldiscounter an?

Hupfauer: Ja. Hier liegt für mich die größte Gefahr für die Bauern. Einige wenige Konzerne haben so viel Macht, dass sie mit einer einzigen Entscheidung einer ganzen Branche großen Schaden zufügen können. Sollten sie Fleisch und Milch aus Kombinationshaltung tatsächlich aus den Regalen verbannen, könnten viele unserer Höfe im Landkreis ihre Produkte nicht mehr darüber vermarkten. Für mich ist das Missbrauch von Marktmacht, was der Staat eigentlich über das Wettbewerbsrecht verhindern müsste.

Oder die Verbraucher durch ihr Einkaufsverhalten.

Hacklinger: Genau. Leider merken es die meisten Leute aber erst, wenn mal die Regale wegen Lieferengpässen leer bleiben. Wir sind gerade dabei, uns auch bei Lebensmitteln immer mehr vom Ausland abhängig zu machen.

Umso wichtiger ist es, durch Aufklärungsarbeit gegenzusteuern, oder?

Hupfauer: Das ist seit Jahren einer der Schwerpunkte unserer Arbeit beim BBV. Und ich finde, wir haben da schon viel erreicht. Gerade Schüler sind eine wichtige Zielgruppe, weil sie die Verbraucher von morgen sind. Hacklinger: Es ist ja nicht so, dass man von unserer Arbeit als Landwirte nichts mitbekommen würde. Tatsächlich steht unsere Branche so stark in der Öffentlichkeit wie kaum eine andere. Leider bleibt bei den Leuten aber oft ein falscher Eindruck hängen: der Traktor, der einen auf der Straße aufhält, die Gülle, wegen der die Wohnung stinkt, ja sogar das Glockengeläut der Kühe wird schon als störend empfunden. Oft liegt es einfach nur daran, dass die Bürger zu wenig wissen, wie wir arbeiten. Hupfauer: Und anstatt dass sie einfach mal auf den Hof kommen und fragen, beschweren sie sich in den Medien oder bei der Politik.

Nicht unbedingt ermutigende Aussichten, um junge Landwirte zur Hofübernahme zu motivieren...

Hupfauer: Ganz im Gegenteil! Gerade weil unser Beruf so herausfordernd geworden ist, braucht es engagierten und vor allem gut ausgebildeten Nachwuchs! Mein Appell ist: „Habt den Mumm und steht für die Landwirtschaft ein!“ Hacklinger: Was man immer bedenken sollte: Es gibt nicht die eine perfekte Lösung für alle. Man kann keinen Hof mit dem anderen vergleichen, jeder muss sich seine Nische und seinen eigenen Weg suchen, die für ihn passt. Das sollte auch die Politik bedenken, wenn sie wieder neue Auflagen beschließt. Die Landwirte vor Ort sind es, die sie mit Leben füllen müssen. Und dabei den immer schwieriger werdenden Spagat zwischen Klimaschutz, Tierwohl und wirtschaftlicher Betriebsführung meistern müssen. Das sollte jeder wissen, der über die Landwirtschaft redet. Egal ob in Brüssel, Berlin, München oder bei uns im Landkreis Miesbach.

sg