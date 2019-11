Laufpark Miesbach: Stadtrat zeigt Ausdauer - Leader-Zuschuss möglich

Ein Laufpark in Miesbach wird immer wahrscheinlicher. Jetzt hat der Stadtrat den nächsten Schritt gemacht. Und ein Zuschuss ist auch in Reichweite.

Miesbach – Läufer sind genügsam. Sie brauchen weder Einkehrmöglichkeiten, noch besondere Erlebnisangebote am Streckenrand, erklärte Thorsten Schär nun im Miesbacher Stadtrat. Den Sportlern gehe es in erster Linie um Kilometer, Höhendifferenz und Untergrund, meinte der Geschäftsleiter des Tourismus-Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS) bei der Präsentation seines Konzepts für die Ausweisung eines Laufparks in und um die Kreisstadt.

Der Kulturausschuss hatte das ATS-Kompetenzzentrum im Frühjahr mit der Erarbeitung von konkreten Streckenverläufen für eine läuferfreundliche Beschilderung beauftragt (wir berichteten). Herausgekommen sind laut Schär drei Routen: eine leichte und flache Runde entlang der Schlierach (3,8 Kilometer lang), eine mittlere und hügelige im Stadtwald (7,2 Kilometer) und eine schwere und bergige über den Vogelherd (9,6 Kilometer). Wohl eher etwas für Halbmarathon-Aspiranten ist dann noch der Abschnitt über den Stadelberg, mit dem sich mehrere Routen zu einer 23 Kilometer langen Strecke verbinden lassen. Startpunkte sollen das Warmfreibad und der Waitzinger Keller sein, erläuterte Schär. „Da ist man jeweils schnell aus der Innenstadt draußen.“

Die Analyse der ATS habe ergeben, dass die Routen zum größten Teil auf bereits ausgewiesenen und teilweise geteerten Wanderwegen liegen, ein erhöhter Instandhaltungsaufwand falle damit nicht an. Bei Unfällen greife die normale Haftpflichtversicherung. Die neuen Schilder für die Läufer könne man an die bestehenden Tafeln für die Wanderer anbringen, auf Asphalt böten sich zudem Markierungen auf dem Boden an.

Für die Umsetzung habe man drei Agenturen angefragt, die bereits andernorts Laufparks realisiert haben. Die Kosten würden sich je nach Paket zwischen 15 000 und 25 000 Euro bewegen, so Schär. Durch die bereits von der ATS im Auftrag der Stadt erbrachten Leistungen im Wert von 2400 Euro sei aber Spielraum für Nachverhandlungen. Eine Anfrage bei Leader-Manager Simon Kortus habe zudem ergeben, dass eine 50-prozentige Förderung aus EU-Mitteln ohne Weiteres möglich sei.

Dennoch schien Schärs Optimismus zunächst an der Skepsis der Stadträte zu scheitern. „Wo liegt der Zusatznutzen eines solchen Angebots?“, wollte Markus Seemüller (FWG) wissen. Jogger seien auch ohne Laufpark schon in Miesbach unterwegs. Der ATS-Geschäftsleiter räumte ein, dass sich dadurch sicherlich keine zusätzlichen Übernachtungsgäste akquirieren lassen. Das Angebot richte sich in erster Linie an Einheimische und Tagungsgäste, die spontan Joggen gehen wollen. Eine Lenkung und Kanalisierung der Sportler sei ein weiterer Vorteil.

„Die Miesbacher haben doch bereits ihre Stammstrecken und laufen lieber von Zuhause los anstatt von einem der Startpunkte“, erwiderte Astrid Güldner (Grüne). Auch Florian Ruml (FWG) sah keinen Mehrwert. Die auf den Schildern geplanten Streckendaten seien jedenfalls kein Argument. „Die Leute haben alle ihr Handy und oft noch eine Pulsuhr dabei.“ Ruml plädierte dafür, die Karten einfach ins Internet zu stellen und das Geld lieber in den Rad- und Straßenverkehr zu investieren. Die von den Wegen betroffenen Grundeigentümer hatte Michael Lechner (FWG) im Blick. „Je mehr Werbung wir machen, desto mehr Probleme bereiten wir ihnen.“

Aufgeschlossener zeigte sich Michael Griesbeck (CSU). Er regte an, noch eine Strecke durch Gut Wallenburg in den Laufpark aufzunehmen, mit einem Start am Tagungshotel Bayerischer Hof. Letzterem könne man sogar ein Sponsoring anbieten, fand Franz Mayer (CSU). Und Franz Mader (SPD) konnte sich sogar eine Wiederbelebung und Integration des teils verfallenen Trimm-Dich-Pfads im Stadtwald vorstellen.

Letztlich entschieden sich die Stadträte doch mit 15:8-Stimmen dafür, das Projekt unter Voraussetzung einer Leader-Förderung weiter zu verfolgen. Verbunden mit der Aufgabe an die ATS, das Sponsoring mit dem Bayerischen Hof zu besprechen und eine mögliche Einbindung des Laufparks in entsprechende Smartphone-Apps zu prüfen. „Das ist zwar kein Brüller, aber im Saldo sinnvoll“, bilanzierte Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD). Obendrein könne die Stadt Miesbach damit erstmals Gelder aus dem Leader-Topf abgreifen. Fertl: „Einen Versuch ist es wert.“