Bauer mit brennendem Traktor unterwegs

In einem brennenden Traktor ist ein Miesbacher Landwirt am Samstagvormittag auf der Staatsstraße von Weyarn Richtung Miesbach gefahren. Sein Enkel (10) erlitt einen Schock.

Miesbach - Der 75 Jahre alte Bauer und sein zehnjähriger Enkel arbeiteten der Polizei zufolge auf einem Feld, das zwischen Miesbach und Weyarn liegt. Aus technischen Gründen fing der Traktor gegen 10.40 Uhr plötzlich Feuer. Weil der Landwirt auf dem Feld keine Möglichkeit hatte, das Fahrzeug zu löschen, beschloss er, über die Staatsstraße 2073 zurück zum Hof nach Miesbach zu fahren.

Doch der Fahrtwind befeuerte den Brand so sehr, dass es der Mann nicht mehr bis zu seinem Hof schaffte. Er stoppte am Hof seines Nachbarn, um das Feuer dort zu löschen. Allerdings schaffte er es trotz Helfern nicht, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Miesbach und Parsberg rückte mit 20 Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen an und löschte den Brand.

Der Traktor brannte völlig aus, der Zehnjährige erlitt einen leichten Schock, konnte aber laut Polizei schon 20 Minuten später auf einen anderen Traktor steigen. Verletzt wurde niemand.