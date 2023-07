Lavli in Miesbach: Genossenschaft sucht Mitglieder und Kapital für Selbstbedienungsladen

Von: Sebastian Grauvogl

Hoffen auf viele Unterstützer ihrer Idee: Renaldo und Diana Scola vor dem neuen Lavli-Laden in der Moserpassage in Miesbach. © STS

Schön langsam wird’s ernst mit Lavli in Miesbach. Nach der Eintragung ins Registergericht sammelt die Genossenschaft jetzt Kapital für den regionalen Selbstbedienungsladens in der Moserpassage.

Miesbach – Schön langsam wird’s ernst mit Lavli in Miesbach. Mit der Eintragung ins Registergericht seien die offiziellen Voraussetzungen für den Aufbau des regionalen Selbstbedienungsladens in der Moserpassage in Miesbach nun erfüllt, teilt die Anfang Mai gegründete Genossenschaft Lavli Coop Miesbach mit. Nun gelte es, das nötige Kapital für eine baldige Eröffnung zu sichern.

Dass Lavli auf dem richtigen Weg ist, zeige die Entwicklung der Mitgliederzahl. Diese habe sich seit der Gründung bereits mehr als verdoppelt: von 30 auf 66. Zudem habe man schon ein Kapital von 24 000 Euro eingesammelt. Zusammen mit einer zugesagten Förderung in Höhe von knapp 10 000 Euro sei man zuversichtlich, die für die Einrichtung des Ladens nötigen Mittel beschaffen zu können. Die weitere Finanzierung soll neben Genossenschaftsanteilen und Nachrangdarlehen auch über einen Bankkredit und eine demnächst startende Crowdfunding-Kampagne erfolgen.

Ladeneröffnung schon im September?

Auch abseits der Suche nach weiterem Kapital laufen die Vorbereitungen für die im September geplante Ladeneröffnung auf Hochtouren, teilt die Lavli Coop mit. Um weitere Miesbacher für ihre Vision zu begeistern, laden die Initiatoren für Donnerstag, 27. Juli, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den – noch weitgehend leeren – Lavli-Laden am Stadtplatz 10 in Miesbach ein. Interessenten könnten sich auch per E-Mail an coop.miesbach@lavli.org oder persönlich montags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr vor Ort melden.

