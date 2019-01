Lawinengefahr im Landkreis steigt: Erste Bergstraßen gesperrt

Jede Menge Schnee - und kein Ende in Sicht. Die Lawinengefahr in den Bergen im Landkreis steigt. Erste Wanderwege sind gesperrt - und die Bergwachten warnen die Wintersportler.

Landkreis – Sein Gespür für Schnee hat Walter Alkofer nicht getäuscht. Kurze Zeit, nachdem der Obmann zusammen mit seinen Kollegen von der Lawinenkommission Schliersee den Trautweinweg zur Oberen Firstalm am Spitzingsee am Sonntagmorgen um 9 Uhr gesperrt hat, wurden die ersten Abschnitte der vor allem bei Wanderern und Rodlern beliebten Strecke unter einer bis zu 2,50 Meter dicken Schneedecke begraben. Kein Wunder bei Lawinenwarnstufe 4, meint Alkofer: „Da ist mords Bewegung drin.“ Ähnlich die Situation an der Straße in die Valepp, die seit gestern ebenfalls wegen Lawinengefahr dicht ist.

Alkofers Kollege von der Kommission Tegernseer Tal, Jörn Hartwig, hat derweil die B 307 von Kreuth Richtung Achenpass im Blick. Vorerst bestehe aber keine Gefahr. Der Hang am Grüneck sei noch aufnahmefähig. Lediglich ein Teilstück der Langlaufloipe bei Klamm habe man abgeriegelt.

Weiter oben freut man sich hingegen über den Schnee. „Das ist unser weißes Gold“, schwärmt Egid Stadler, Chef der Bergbahnen Sudelfeld. 1,50 Meter hat er am Sonntagmittag an der Bergstation gemessen. Wegen der starken Schneeverwehungen waren zwar nicht alle Lifte in Betrieb. Die Ski-Saison sollte angesichts der Massen an weißer Pracht gesichert sein.

Übertreiben sollten es Wintersportler aber vorerst nicht, warnen die Bergwachten im Landkreis. „Es sind leider viele unvernünftige Leute unterwegs“, seufzt Rupert Gleißl, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Rottach-Egern. Tatsächlich sei am Sonntagmittag eine Lawine am Wallberg abgegangen. Ein Varianten-Skifahrer habe ein Schneebrett ausgelöst, sich jedoch selbstständig aus den rutschenden Massen befreien können. Die Bergwacht rückte dennoch aus. Gerade deshalb appelliert Gleißl an alle Brettl-Fans, vorerst stillzuhalten. „Sonst gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen, die einem aus der Patsche helfen müssen.“ Auch Marcus Taubenberger von der Bergwacht Schliersee hebt den Zeigefinger. Abseits gesicherter Pisten sei die Situation äußerst gefährlich.

Das musste auch ein 31-Jähriger aus dem Tegernseer Tal erfahren. Er hatte am Brauneck (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) eine Lawine ausgelöst und war 25 Minuten im Schnee begraben. Die Bergwacht fand ihn gerade noch rechtzeitig und rettete ihm so das Leben.

Ein Gefahrenpotenzial sieht die Lawinenkommission Schliersee auch für die Spitzingstraße. Am Sonntagabend soll eine Sprengung zeigen, ob eine Sperrung notwendig wird. „Wir beobachten das genau“, sagt Alkofer. Die Hüttengäste auf der Firstalm saßen übrigens nicht dauerhaft fest. Der Wirt richtete laut Alkofer einen Pisten-Bully-Transfer zur Unteren Firstalm ein. Von dort hätten die Gäste mit dem Schlitten ins Tal fahren können.