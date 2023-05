Leerstand als Chance für Geflüchtete? Neues Netzwerk in Miesbach will vermitteln

Von: Sebastian Grauvogl

Netzwerk soll helfen: George S. Hoser (l.), hier mit Nataliia aus Charkiw, Svitlana Luhansk und Iryna aus Bachmut sowie Iryna Titov vom Helferkreis (r.), war beim Finden von Unterkünften schon erfolgreich. Er möchte ein größeres Netzwerk aufbauen und damit auch Leerstände beenden. Dabei hofft er auf Mithilfe. © thomas plettenberg

Überfüllte Turnhallen, leer stehende Immobilien: Dieser Entwicklung wollen die Ukraine-Flüchtlingshelfer in Miesbach nicht mehr länger zuschauen. Deshalb haben sie nun ein Netzwerk etabliert.

Miesbach/Landkreis – Ein Gäste- und ein Spielzimmer seines Hauses hatte George S. Hoser ans Landratsamt gemeldet. „Wir wollten einfach helfen“, erzählt der Miesbacher, warum er sich mit seiner Familie – wie viele andere auch – zu Beginn des Ukraine-Kriegs zu diesem Schritt entschieden hatte. Eines Abends kam dann ein Anruf der Koordinatorin der Caritas, Lisa Richters. Ein Ehepaar mit einer älteren, pflegebedürftigen Frau mit Hund und Katzen würde am Irschenberg stehen. Sie hätten eine Odyssee hinter sich und bräuchten einen Platz zum Schlafen. Hoser berief den Familienrat ein – und sagte zu. Am Ende blieben die Schutzsuchenden so lange, bis sie in eine eigene Unterkunft umziehen konnten – und aus Gästen wurden Freunde.

Eine Geschichte, die Hoser tief bewegt hat. Und ihn dazu veranlasste, sich noch mehr in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Mittlerweile koordiniert er die für die Ukrainer engagierten Ehrenamtlichen in Miesbach. Sein Ziel: die Menschen aus den Turnhallen, Gemeinschaftsunterkünften oder Gastfamilien zu holen, um sie dann in Wohnungen mit Privatsphäre und der Chance auf ein eigenverantwortliches Leben unterzubringen.

Dass es trotz der aktuell angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt Hoffnung gibt, hat Hoser mit der zunächst bei ihm privat untergebrachten Familie erlebt. Dieser half er mit Unterstützung des Landratsamts zunächst beim Umzug in ein Personalhaus der Regens Wagner-Wohneinrichtung in Erlkam. Als hierfür Eigenbedarf angemeldet wurde, kam Hoser über seine Vermieter in Kontakt mit einem Bauträger. Der machte für die Ukrainer ein leer stehendes Objekt in Fischbachau bewohnbar, das er wegen der derzeitigen Lage auf dem Bau- und Immobilienmarkt nicht anderweitig verwerten wollte.

Mehr als 20 Geflüchtete erfolgreich vermittelt

Und dabei ist es nicht geblieben: Zusammen mit einer Gruppe Miesbacher Handwerksbetriebe gelang es, mehr als 20 Geflüchteten in zuvor meist mangels Renovierung leer stehenden Objekten temporär ein eigenes Dach über dem Kopf zu vermitteln. Ein Modell, für das Hoser im gesamten Landkreis – erst recht aufgrund der aktuellen Zins- und Baukosten – Potenzial sieht.

Damit es für beide Seiten funktioniert, gelte es aber, einige Punkte zu beachten: eine Garantie verlässlicher und pünktlicher Mietzahlungen durch einen vorab durch das Landratsamt freigegebenen Antrag. Sollte die Nutzung des Wohnraums befristet sein, sollte dies frühzeitig klar kommuniziert werden, damit sich Flüchtlinge, Helfer und Landratsamt rechtzeitig um eine Anschluss-Unterkunft kümmern können. Generell sollte der Mietvertrag aber für mindestens sechs Monate abgeschlossen werden, damit sich der (Sanierungs-)aufwand überhaupt lohnt – und um Planungssicherheit auf beiden Seiten zu bekommen. Der Einfachheit halber empfiehlt Hoser, eine für beide Seiten tragbare Warmmiete zu vereinbaren.

Auch menschlich muss es passen

Nicht zuletzt sollte es natürlich auch menschlich passen zwischen Vermieter und den neuen Bewohnern, sagt Hoser. „Da braucht es auch Fingerspitzengefühl bei der Vermittlung, es ist dann aber oft der erste Schritt in eine gelungene Integration in Deutschland.“ Hier komme vor allem den haupt- und ehrenamtlichen Helfern eine wichtige Rolle zu, die kulturelle und menschliche Missverständnisse aus der Welt schaffen könnten.

Dieses Modell sei eine reelle Chance für Flüchtlinge und Einheimische, betont der Miesbacher und ermuntert alle Eigentümer leer stehender Wohnungen und Häuser, über eine derartige Option nachzudenken. Geflüchtete würden keine Neubaustandards erwarten. Allein schon das Gefühl, dank abschließbarer Räume wieder Privatsphäre zu haben, sei für sie ein Stück Rückkehr in ein selbstbestimmteres Leben. Weg von Gemeinschaftsduschen, Essenslieferung und Waschservice hin zu einem selbst organisierten Haushalt. „Das ist es, was sich alle wünschen.“

Kontakt aufnehmen

können Interessierte – egal ob Helfer, Vermieter oder Bauunternehmer – mit George S. Hoser unter gsh.vv@yahoo.com.

