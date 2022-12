Lehre aus der Sparkassen-Affäre: Kreistag von Miesbach verordnet sich Verhaltenskodex

Von: Dieter Dorby

Klare Abgrenzung: Luxushotels auf Kosten Dritter sind nach dem neuen Verhaltenskodex für die Kreisräte tabu (Symbolfoto). © Panthermedia

Aus Fehlern lernen: Dabei soll der Verhaltenskodex helfen, den sich der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch selbst gegeben hat. Das Regelwerk dient als Selbstverpflichtung, Prävention sowie Orientierungshilfe.

Denn es definiert nicht nur Korruption und die Grenzen entgeltlicher Interessenvertretung, sondern gibt auch den Rahmen vor, welche Art von Zuwendungen unbedenklich sind. Ziel ist es, den Verdacht der Untreue oder Vorteilsnahme gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Dieser sogenannte code of conduct ist die Konsequenz aus der Kreissparkassen-Affäre, mit der der Landkreis Miesbach 2012 bundesweit in die Schlagzeilen geraten war. Wie berichtet, standen dabei auch teure Geschenke, luxuriöse Arbeitsreisen und üppige Feiern im Mittelpunkt der juristischen Aufarbeitung.

Regelkatalog umfasst neun Punkte

Neun Punkte umfasst das neue Regelwerk, das das Landratsamt zusammen mit der erfahrenen Münchner Kanzlei Schemmel und Merk erarbeitet hat. Dabei geht es – auch wenn das Wort compliance aus dem Amerikanischen stamme – im Grunde darum, „dass man sich an die Gesetze hält und an die eigenen Standards“, erklärte Anwalt Alexander Schemmel. Und dabei können die eigenen Forderungen auch strenger sein als die rechtlichen Vorgaben.

Laut Schemmel habe man die Verhaltensregeln so entworfen, dass sie der aktuellen Rechtsprechung entsprechen. Doch auch wenn es allgemein darum geht, Korruption zu bekämpfen und eine saubere Interessenvertretung für die Bürger zu gewährleisten: In der Praxis stehen die Themen Geschenke und Bewirtung im Vordergrund. „Die vermeintlich leichtesten Punkte sind die schwierigsten“, stellte der Jurist fest, „denn es gibt dazu sehr unterschiedliche Auffassungen“. Selbst die Gerichte bis zum Bundesgerichtshof (BGH) seien sich nicht einig.

Die Einzelperson muss entscheiden

Was nachvollziehbar ist. Denn bei Geschenken kommt es laut Schemmel auf die „subjektiven Einstellungen“ an. Und da könne schon eine Flasche Wein für drei Euro problematisch werden. „Letztlich geht es um die Frage: Ist die Einladung oder das Geschenk geeignet, eine Gegenleistung zu erwarten?“, brachte es Landrat Olaf von Löwis (CSU) auf den Punkt. Aus diesem Grund habe man im code of conduct bewusst auf konkrete Wertgrenzen verzichtet, ergänzte Schemmel, da diese Entwicklungen unterliegen. Hinzu kämen Dienstanweisungen und Richtlinien, die das Landratsamt von übergeordneter Stelle bekommt. „Die Einzelperson muss selbst bewerten, ob ein Geschenk oder eine Einladung in Ordnung sind“, fasste es der Compliance-Experte zusammen.

Kreistag von Miesbach verordnet sich Verhaltenskodex

Sein Partner Christian Dennler beschrieb es so: „Es geht nicht darum, alle Sachverhalte abzubilden, sondern Leitplanken zu geben zur eigenverantwortlichen Entscheidung.“ Denn der Schenker habe stets einen Grund, und der Empfänger empfinde ein Gefühl der Dankbarkeit. „Eine Null-Toleranz lässt das gar nicht erst aufkommen.“ Es gehe also um die Frage: Will man totale Sauberkeit oder lässt man lieb gewonnene Gewohnheiten im Rahmen zu?

Die Kreisräte hatten in der Folge einige lebensnahe Fragen. So wollte Cornelia Riepe (Grüne) wissen, was mit Geschenken passiere, die den zulässigen Wert übersteigen. „Wenn man es annehmen muss“, erklärte Dennler, müsse man es anschließend dem Landrat aushändigen. Solche Geschenke könne man im Landratsamt sammeln und am Jahresende karitativen Einrichtungen überlassen. „Das ist rechtskonform.“

Mitfahren ja, aber selbst bezahlen

Generell gilt laut Schemmel: „Es muss stets ein Unternehmensbezug da sein.“ Sonst bewege man sich im strafbaren Bereich. Und wenn Ehepartner bei Dienstreisen dabei sind, ist es laut Dennler „klar, dass der Ehepartner seine Kosten selbst übernimmt“. Letztlich merkte der Landrat an: „Es geht um die Moral. Und im Grunde wissen wir alle, was geht und was nicht.“ Mit dem neuen Regelwerk gehe man als Kommune einen neuen Weg: „Damit sind wir ein Leuchtturm.“

Signalwirkung nach der Sparkassen-Affäre

Martin Beilhack (Bayernpartei) konnte sich eine launige Bemerkung nicht verkneifen: „Wenn ich das alles einhalte, werde ich heiliggesprochen.“ Seiner Ansicht nach sei die wichtigste Grundlage schlicht der Anstand. Christine Negele (SPD) begrüßte indes den Verhaltenskodex. Sie werde immer wieder auf die Kreissparkassen-Affäre angesprochen – verbunden mit Fragen wie: „Was steckt Ihr Euch da ein?“ Die Selbstverpflichtung mache klar, dass „nichts eingesteckt“ werde. „Dieses Signal finde ich wichtig.“ Wobei Wolfgang Rzehak (Grüne) feststellte, dass keine Konsequenzen festgeschrieben seien, solange kein Rechtsverstoß vorliege – „außer moralische Auswirkungen in der Öffentlichkeit“.

