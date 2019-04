Miesbachs Stadtrat soll vorsichtiger sein beim Beschließen

Nach zwei entspannten Haushaltsjahren muss Miesbach wieder Schulden machen. Im Stadtrat gab es dazu kontroverse Diskussionen - und die Mahnung zur Selbstkritik.

Bürgermeisterin Ingrid Pongratz hat den Miesbacher Haushalt für das laufende Jahr im Stadtrat auf den Punkt gebracht: „Es ist nicht so rosig wie erhofft.“ Wie berichtet, ist die Finanzlage der Kreisstadt plötzlich wieder angespannt. 1,5 Millionen Euro fehlen Miesbach für einen ausgeglichenen Haushalt, die als Darlehen aufzunehmen sind. Im Stadtrat wurde der Haushalt zwar mehrheitlich verabschiedet – kritische Worte gab es dennoch.

Es sind die vielen Ausgaben, die es der Stadt nicht möglich machen, über die Runden zu kommen – und das, obwohl man für die auf 10,8 Millionen Euro gestiegene Kreisumlage in den vorangegangenen fetten Jahren 3,6 Millionen Euro Rücklagen gebildet hatte. Die Folge: Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt mit 247 800 Euro deutlich unter der Kredittilgung von 1,78 Millionen Euro. Damit ist die positive Leistungsfähigkeit der Kommune trotz neun Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen nicht gegeben.

Dritter Bürgermeister fordert kritische Diskussion

„Dass Miesbach trotz zweier guter Steuerjahr die Verschuldung erhöhen muss, kann man nicht ohne weiteres hinnehmen“, stellte Dritter Bürgermeister Michael Lechner (FWG) fest. Deswegen brauche es eine kritische Diskussion. Das Jammern über die Kreisumlage sei eine „Scheindebatte“, da man seit 2017 wisse, was zu zahlen sei. Insgesamt könne er dem Etat nicht zustimmen. Lechners Forderung lautet so: „Wir müssen uns bei den Ausgaben einschränken und die Zuschussbetriebe reduzieren.“

„Mich stört die Geisteshaltung“

Lechner störte sich wie bereits bei der Vorberatung im Finanzausschuss vor allem an den Kosten für den Waitzinger Keller. Rund eine Viertelmillion werde für die Stadthalle angesetzt. Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) verteidigte wiederholt die Ausgaben. Auch die Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen seien wichtig, um das Gebäude zu erhalten. Was wiederum Markus Seemüller (FWG) kritisierte. „Mich stört die Geisteshaltung“, erklärte er mit Blick aufs Malern und Parkettschleifen. „Ich sehe dort nichts, was jetzt gemacht werden muss.“ Der Bürger verlange eine gewisse Empathie auch bei den Ausgaben und beim Sparen – „das müssen wir berücksichtigen“. Deshalb wolle er auch nicht mitstimmen.

Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD) zeigte sich da versöhnlicher. Seine Fraktion habe sich lange über den Haushalt unterhalten. „Wir können mit Bauchschmerzen zustimmen“, erklärte er, warnte aber gleichzeitig, dass die Konjunktur in den nächsten Jahren laut Prognosen nicht mehr so wachsen werde wie bislang: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht handlungsunfähig werden.“ An Pongratz richtete er die besondere Bitte, vor allem beim Haushalt 2020 darauf zu achten, dass es keine Erschwernisse gibt für ihren Amtsnachfolger. Der solle eine „Manövrierfähigkeit“ haben, „danach sieht es jetzt aber nicht aus“.

Zweiter Bürgermeister kritisiert Kinderhaus-Pläne

Zudem kritisierte Fertl die Entscheidung, das baufällige Kloster für 3,5 bis 4 Millionen Euro zum Kinderhaus umzufunktionieren. „Der erst geplante Anbau hätte nur 1,4 Millionen gekostet. Das ist selbst gemachtes Elend, das wir jetzt im Haushalt drin haben.“ Insgesamt mahnte er: „Wir müssen vorsichtiger bei unseren Beschlüssen sein.“

„Investieren, so lange es geht“

Indes verteidigte Stefan Griesbeck (CSU) die Investitionen: „Wir haben Gebäude und Straßen, die seit 20 Jahren auf eine Sanierung warten. Deshalb ist es sinnvoll, jetzt zu handeln – schieben bringt ja nichts.“ Und Alfred Mittermaier (CSU) verwies darauf, dass der Haushalt nur eine Prognose sei: „Das bedeutet nicht, dass dieses Geld zwingend ausgegeben wird.“ Die Stadt prüfe eh bei jeder Ausgabe, ob sie notwendig sei. Und auch Manfred Burger (Grüne) begrüßte die Gelegenheit, dass jetzt investiert werde: „In ein paar Jahren ist die Situation vielleicht wieder schlechter. Dann können wir wieder nichts tun. Jetzt dürfen wir zumindest.“ Dem folgte auch die Mehrheit des Stadtrats bei vier Gegenstimmen.

