Lehrermangel im Landkreis Miesbach: Schulen gefordert - „Märkte sind leer gefegt“

Von: Jonas Napiletzki

Sprachbad im Unterricht: Lehrerin Stephanie Krinner vermittelt in der Mittelschule Miesbach die richtige Verwendung von „b“ und „p“. Lernen müssen das auch Schüler, die noch nicht lange in Deutschland sind. © Thomas Plettenberg

Rund 250 Kinder aus der Ukraine werden im Landkreis Miesbach beschult. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung, die Schulen derzeit stemmen müssen.

Landkreis – Der bundesweit thematisierte Lehrkräftemangel schlägt sich auch im Landkreis nieder – und die Aussichten sind ernüchternd. Laut Jürgen Heiß, Schulamtsdirektor in Miesbach, rechne das Kultusministerium damit, dass der Mangel „über die nächsten zehn Jahre hinweg ein großes Thema bleibt“. Nur an Grundschulen solle die Problematik „deutlich überschaubarer“ werden, sagt Heiß im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist zuständig für alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis und muss derzeit große Herausforderungen bewältigen.

In einer Halbjahresbilanz stellt Heiß fest: „Wir mussten erwartbare personelle Engpässe gestalten.“ Diese seien das Ergebnis aus grundständigen Dingen wie etwa der Grippewelle, aber auch aus Beschäftigungsverboten für Schwangere, Langzeiterkrankten und steigenden Zahlen ukrainischer Kinder und Jugendlicher (siehe Kasten).

Schwierigkeiten wegen Erkrankten und Beschäftigungsverboten

„Vor Weihnachten hatten wir 23 unversorgte Anfragen für mobile Reserven“, sagt der Schulamtsdirektor. Dieser Höhepunkt sei seither nicht mehr erreicht worden. „Wir sind wieder im normalen Bereich von sechs bis 13 nicht versorgten Anfragen“. Allein heuer seien sechs Lehrerinnen schwanger geworden – ein Grund zur Freude, betont Heiß. Allerdings würden viele unter ein individuelles Beschäftigungsverbot fallen und dürften dann nicht mehr unterrichten. Prinzipiell sei das Verbot – das in der Pandemie Schwangere schützen sollte – zwar aufgehoben. „Es gibt aber hohe Hürden wie ein Gespräch mit der Schulleitung, eine ärztliche Einschätzung und weiterhin Abstands- und Maskenpflicht.“ Sobald in einer Klasse ein Covid-Fall bekannt werde, müsse die jeweilige Lehrerin zuhause bleiben. Weitere rund zehn Lehrkräfte seien langzeiterkrankt, hinzu kämen die üblichen Kurzzeiterkrankungen.

Jürgen Heiß, Schulamtsdirektor in Miesbach. © tp

Für Schulen im Landkreis heißt das: zusammenhalten. „Grund- und Mittelschulen sind Pflichtschulen“, betont Heiß. In der Folge werde hier besonders darauf geachtet, möglichst wenig Unterrichtsausfall zu haben. In Randbereichen könne es ausnahmsweise zu Ausfällen kommen. In 80 bis 90 Prozent würden die Schulen das jedoch kompensieren, etwa mit Zusammenlegungen von Klassen. „Interne Lösungen funktionieren sehr gut“, sagt Heiß. Nur zweimal in diesem Schuljahr sei jeweils eine Klasse für einen Tag zuhause geblieben – eine Ausnahmesituation.

Teilzeitkräfte und Substitutionskräfte sollen helfen

Zur Lösung der Engpässe sagt Heiß: „Wir sind darauf bedacht, Nachwuchs zu akquirieren.“ Das sei durch Aufstockungen von Teilzeitkräften im ersten Schulhalbjahr gut gelungen. Ein Ausfall einer Schulleitung für mehrere Wochen könne schulintern kompensiert werden. Weiter unterrichten im Landkreis 14 sogenannte Nachrücker, meist Lehramtsstudenten, für im Schnitt rund 15 Wochenstunden. Sieben Substitutionskräfte arbeiten an Grund- und Mittelschulen, auch drei Pensionäre konnte Heiß gewinnen.

Teamlehrkräfte, die Schwangere in der Klasse vertreten, aber mit ihnen im Austausch sind, sowie Schulassistenzen (für Aufsicht und Verwaltungstätigkeiten) würden ebenfalls Unterstützungsmöglichkeiten bieten. „Wir haben eine hohe Nachfrage von Anrufern, die gerne quer einsteigen würden“, sagt Heiß. Diese Möglichkeit gebe es nur für die Mittelschule über eine Sondermaßnahme: In zweijähriger Begleitung mit Prüfung können es Interessenten bis zur Verbeamtung schaffen – vorausgesetzt, sie haben ein abgeschlossenes Studium. Anders als bisher gibt es mittlerweile perspektivisch Möglichkeiten, die Lehrkräfte nicht mehr nur befristet anzustellen – aus Sicht des Schulamtsdirektors eine gute Lösung. Die Frage, wie viele Lehrkräfte konkret fehlen, kann Heiß nicht pauschal beantworten. Nur so viel: „Die Regierung hat Ressourcen.“ Am Geld scheitere es nicht. Aber: „Die Märkte sind leer gefegt“, was das Einstellen erschwere. Am Höhepunkt der 23 fehlenden Reserven hätte er sich 23 Lehrkräfte gewünscht, sagt Heiß. Im Schnitt seien es die neun bis 13 fehlenden Reserven, die das Schulamt gut gebrauchen könnte. „Man wünscht sich immer mehr – letztlich geht’s um die beste Versorgung für die Schüler.“

Schulen unterrichten rund 250 ukrainische Kinder Im Landkreis Miesbach sind derzeit gut 250 Kinder aus der Ukraine im Schulsystem integriert, erklärt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß. Seiner Kenntnis nach seien gut 30 Kinder in Brückenklassen untergebracht, über 180 besuchen Regelklassen, weitere rund 40 Kinder werden an Berufsschulen unterrichtet. Tagesaktuell seien diese Zahlen nicht: Die Schulen würden ihre Anmeldungen direkt ans Kultusministerium melden. Noch im alten Schuljahr waren alle schulpflichtigen Kinder aus der Ukraine in Willkommensgruppen integriert – „der Fokus lag hier noch nicht auf dem Unterricht“, sagt Heiß. Zu Beginn des neuen Schuljahres im September seien Grundschüler primär in den jeweiligen Regelklassen vor Ort integriert worden. Ältere Kinder wurden – individuell entschieden – Regelklassen oder sogenannten Brückenklassen zugeordnet. Letztere gibt es an den Gymnasien in Holzkirchen und Tegernsee sowie an der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern, wo auch Förderlehrkräfte bedarfsweise unterstützen. Außerdem gibt es an der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen und dem Berufsschulzentrum Miesbach (BSZ) eine gemeinsame Klasse, die in Miesbach angesiedelt ist. Dort soll nun eine weitere Klasse für Geflüchtete entstehen, erklärt der Schulamtsdirektor. Aktuell gibt es zudem zwei Deutschklassen an den Mittelschulen Hausham und Holzkirchen, wo ukrainische Kinder und andere gemeinsam untergebracht sind. Für eine weitere in Planung befindliche Brückenklasse an der Mittelschule Miesbach seien zwei Lehrkräfte anteilig mit insgesamt 20 Wochenstunden vorgesehen. In Regelklassen werden die Kinder von der jeweiligen Lehrkraft beschult und erhalten individuelle Betreuung. Besonders hoch seien die Anmeldezahlen dort, wo Geflüchtete zentral in Turnhallen untergebracht werden. In Miesbach etwa sind – Stand Dezember – 23 Grundschulkinder zugezogen, von denen die ersten 13 auf die Grundschulen Parsberg und Miesbach in Regelklassen aufgeteilt werden. Das dezentrale Verteilen sei als „Sprachbad“ sinnvoll, erklärt Heiß. nap

